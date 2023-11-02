Змееяд: пернатый хищник, охотящийся на ядовитых змей

Знакомьтесь, змееяд. Эти птицы охотятся на ядовитых рептилий не располагая при этом какими-то особенными качествами.
Змееяд, змееед, крачун, или коротколапый орёл — крайне специфичный представитель своего семейства. Хотя внешне от других хищных пернатых он отличается мало: нос крючком, зоркий желтый глаз, солидные габариты с размахом крыльев под 2 метра. Водятся птички в Африке и на большей части Евразийского континента — от Португалии до Китая и Монголии, от Эстонии до Индии и индонезийских островов.
Вам, наверное, интересно, как вообще ястребки докатились до жизни такой? Зачем они научились охотиться на змей? И что самое главное, каким образом у них получается оставаться в живых после таких схваток? Давайте разбираться по порядку.
С неординарным выбором добычи всё просто — чем меньше претендентов на твою еду, тем больше достанется тебе. А желающих закусить ядовитыми спагетти — раз два и обчёлся. Так что все они достаются нашему пернатому гурману. Но что делать, если змей нет? Холоднокровные гады не выползают на поверхность в холода. Тогда змееяд становится всеядом — переходит на стандартную для хищных пернатых добычу: мелких млекопитающих и птиц.
Теперь поговорим о способе охоты крачунов. Обычно у каждого зверя со специфичной диетой есть какие-то приблуды для облегчения жизни. У муравьедов есть длинный нос, у верблюдов во рту — куча жёстких бугорков, а осоеды могут похвастать натуральной бронёй из перьев. Что же есть у наших героев? Ни-че-го! У этих пернатых нет ни устойчивости к яду, ни каких-то особенных защитных приспособлений, ни хотя бы длинного клюва/лап чтобы прибить змею к земле издалека. Чисто внешне змееяды кажутся совершенно неприспособленными к поеданию столь опасной добычи.
Но как же тогда им удаётся оставаться в живых и успешно продолжать свой род? Ловкость лап и никакого мошенничества! Плюс охотничье мастерство и огромная порция удачи. Чтобы было понятнее, как это происходит на деле, давайте немного проследим за охотой наших подопечных.
Нужно иметь мастерство, чтобы строить такую серьёзную мину при таком нелепом виде.
Итак, рабочий день пернатых начинается значительно позже, чем у остальных хищных птиц. Если те просыпаются с первыми лучами солнца, часов в 4-5-6 утра, то крачуны отсыпаются примерно до 8-10. Вы не подумайте, они не лентяи — такой поздний подъем объясняется ритмом жизни их добычи. В это время воздух уже достаточно прогрет и холоднокровные рептилии выползают погреться на солнышке. Тут-то и появляются змееяды!
Пернатые методично облетают близлежащие окрестности и высматривают, чем бы поживиться. Высоко ястребки не поднимаются: змеюк-то и на земле порой не заметить, а тут попробуй с воздуха рассмотреть! Поэтому они избегают густых чащ и тяготеют к редколесьям и открытым пространствам.
Заприметив змею, хищник зависает на пару секунд в воздухе, продумывая и просчитывая все свои действия, а затем камнем падает вниз! Ястреб сразу хватает рептилию лапой за голову или шею чтобы не кусалась и очень быстро перекусывает ей позвоночник в нескольких местах. Видите, вся соль в том, чтобы успеть цапнуть гадюку раньше, чем это сделает она. В противном случае птицы будут мучаться от весьма болезненного укуса и яда.
Мелких змеек птица проглатывает целиком головой вперёд, а крупных ест по кусочку. Ну а если добыча предназначается для птенца, то крачун-родитель просто не заглатывает рептилию до конца, а оставляет хвост болтаться снаружи. Да, как на всех этих прикольных фотках! Процесс передачи еды птенцу тоже не из приятных. Когда взрослые прилетают с добычей, малыш хватается за змеиный хвост и просто вытягивает рептилию из глотки родителя!
Благо, что птенец у змееядов всегда только один. Большего количества детей крачунам не выкормить с такой узкоспециализированной диетой. Сезон размножения у пернатых начинается с середины весны. Крачуны отличаются постоянством: они используют одно и то же гнездо по несколько лет подряд и образуют моногамные пары на всю жизнь.
На сегодняшний день змееядам практически ничего не угрожает. На них не ведётся целенаправленная промышленная охота, да и браконьерам они ни к чему. У змееядов нет естественных врагов в дикой природе, так что единственное, что может повлечь уменьшение их популяции — падение численности змей в регионе.
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