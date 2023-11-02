Змееяд: пернатый хищник, охотящийся на ядовитых змей

Нужно иметь мастерство, чтобы строить такую серьёзную мину при таком нелепом виде.

Итак, рабочий день пернатых начинается значительно позже, чем у остальных хищных птиц. Если те просыпаются с первыми лучами солнца, часов в 4-5-6 утра, то крачуны отсыпаются примерно до 8-10. Вы не подумайте, они не лентяи — такой поздний подъем объясняется ритмом жизни их добычи. В это время воздух уже достаточно прогрет и холоднокровные рептилии выползают погреться на солнышке. Тут-то и появляются змееяды!

Пернатые методично облетают близлежащие окрестности и высматривают, чем бы поживиться. Высоко ястребки не поднимаются: змеюк-то и на земле порой не заметить, а тут попробуй с воздуха рассмотреть! Поэтому они избегают густых чащ и тяготеют к редколесьям и открытым пространствам.