В Нижнем Новгороде многодетного отца жестоко избили бандиты из pop-mma

Отец пятерых детей Илья Устюгов сделал им замечание, за что был жестоко избит на глазах у своей жены и маленького ребёнка. Вот, что она сама рассказывает:

«25 октября моему мужу сделали замечание, что он мешает как пешеход каким то образом проезду их машине хотя, сами ехали по встречке в нашем дворе, об этом и сказал мой муж «вы едете по встречке». И все! Никаких оскорблений! Ничего!

Просто стали тяжко избивать.

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Было 2 эпизода. Избивали 5 человек на 2 машинах. Мой муж, многодетный папа который и мухи не обидел в жизни, НИ РАЗУ им не ответил, он только закрывался от yдaroв. Били и об асфальт головой. Если бы не я и соседи, его бы вообще, наверное, и в живых не оставили.

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Я хочу массовой огласки, чтобы больше никто от них не пострадал!

Мой сын 1,5 лет получил психологическую травму во сне вздрагивает и плачет, на улицу выйти боится. Я многодетная мать одна сейчас осталась без своего мужа и мне тяжело»

Один из участников конфликта — боец овошебазы «Наше дело» Дамил Шарафутдинов. По словам женщины, он утверждает, что им за это ничего не будет.