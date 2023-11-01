В Нижнем Новгороде многодетного отца жестоко избили бандиты из pop-mma

Банда профессиональных бойцов ММА ехала по кайфу по встречной полосе движения на улице Почаинской.
Отец пятерых детей Илья Устюгов сделал им замечание, за что был жестоко избит на глазах у своей жены и маленького ребёнка. Вот, что она сама рассказывает:
«25 октября моему мужу сделали замечание, что он мешает как пешеход каким то образом проезду их машине хотя, сами ехали по встречке в нашем дворе, об этом и сказал мой муж «вы едете по встречке». И все! Никаких оскорблений! Ничего!
Просто стали тяжко избивать.
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Было 2 эпизода. Избивали 5 человек на 2 машинах. Мой муж, многодетный папа который и мухи не обидел в жизни, НИ РАЗУ им не ответил, он только закрывался от yдaroв. Били и об асфальт головой. Если бы не я и соседи, его бы вообще, наверное, и в живых не оставили.
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Я хочу массовой огласки, чтобы больше никто от них не пострадал!
Мой сын 1,5 лет получил психологическую травму во сне вздрагивает и плачет, на улицу выйти боится. Я многодетная мать одна сейчас осталась без своего мужа и мне тяжело»
Один из участников конфликта — боец овошебазы «Наше дело» Дамил Шарафутдинов. По словам женщины, он утверждает, что им за это ничего не будет.
Источник:
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И еще. Милая власть.. Чтобы ты хорошего не делала, но как показывает практика, группа дагестанских черносотенцев свела на нет все твои усилия по благостной картинке всеобщего интернационала. У преступления нет национальности, у преступников есть.
Каждой бабке пистолет!
по ходу эти клубы пора прикрывать уже, как рассадники криминала (особенно этнических опг) и сборищ террористов всех мастей.
Тема вообще непонятная так то, без пруфов, если на то пошло.
В сети грубить это уже с тебя героизм))
Значит по жизни такой же как эти мудаки на машинах...
Я считаю те, кто в сети грубят, те по жизни чмо. Только безнаказанно или в сети нахамить или так, толпой на одного.
Вывод простой...
Я за свои 40 лет не видел малышей возрастом 1,5 года,которые выходили во двор.
Удагов - удары дагов?
Как это понимать?
база изначально была создана в Италии. Раскрутились в США. По итальянски "Наше дело" - Коза ностра.