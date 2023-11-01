В Нижнем Новгороде многодетного отца жестоко избили бандиты из pop-mma

FISHKINET
iPhone может устанавливать сторонние приложения, как на Android iPhone может устанавливать сторонние приложения, как на Android Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 ноября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 ноября "Впервые в жизни попробовала": в Твиттере завирусился новый флешмоб "Впервые в жизни попробовала": в Твиттере завирусился новый флешмоб Китайская присоска позора для тех, кто не умеет парковаться Китайская присоска позора для тех, кто не умеет парковаться Интересные факты о фильме "Пираты Карибского моря: Проклятье чёрной жемчужины" Интересные факты о фильме "Пираты Карибского моря: Проклятье... Продавец обездвижил вора с помощью бутылки Продавец обездвижил вора с помощью бутылки Когда впервые в жизни попал на стрельбище Когда впервые в жизни попал на стрельбище Школьников пригласили на суд над их сверстником-закладчиком Школьников пригласили на суд над их сверстником-закладчиком Джекпот! На красный по встречной полосе и под поезд Джекпот! На красный по встречной полосе и под поезд Ангельское свечение раненых в битве при Шайло Ангельское свечение раненых в битве при Шайло Эпичное кино с "педагогом" из Ростова-на-Дону Эпичное кино с "педагогом" из Ростова-на-Дону В соцсетях обсуждают жалобу студентки, которая боялась ехать в плацкарте из-за ... людей вокруг В соцсетях обсуждают жалобу студентки, которая боялась ехать в... Эффектный прыжок девушки Эффектный прыжок девушки Сбор утиной банды Сбор утиной банды "Надо быть добрее": в Дагестане просят не наказывать участников беспорядков в аэропорту Махачкалы "Надо быть добрее": в Дагестане просят не наказывать участников... Пенсионеру из Щелкова, остановившего наглого грабителя, вручили новенькую «Ниву» Пенсионеру из Щелкова, остановившего наглого грабителя, вручили... Спасение дня: в центре Москвы обнаружили машину, где уже четвёртый день томился запертый кот. Спасать его приехали полицейские Спасение дня: в центре Москвы обнаружили машину, где уже четвёртый... 26-летняя преподаватель английского изменила мужу с 15-летним учеником 26-летняя преподаватель английского изменила мужу с 15-летним учеником Шведы сняли эпичную сагу про своих предков и пригласили на главные роли афроамериканцев Шведы сняли эпичную сагу про своих предков и пригласили на главные...
В Нижнем Новгороде многодетного отца жестоко избили бандиты из pop-mma

В Нижнем Новгороде многодетного отца жестоко избили бандиты из pop-mma

Автор:
01 ноября 2023 19:31
Метки: Нижний Новгрод   мигранты   мма   преступление   
906
1

Банда профессиональных бойцов ММА ехала по кайфу по встречной полосе движения на улице Почаинской.

Отец пятерых детей Илья Устюгов сделал им замечание, за что был жестоко избит на глазах у своей жены и маленького ребёнка. Вот, что она сама рассказывает:

«25 октября моему мужу сделали замечание, что он мешает как пешеход каким то образом проезду их машине хотя, сами ехали по встречке в нашем дворе, об этом и сказал мой муж «вы едете по встречке». И все! Никаких оскорблений! Ничего!

Просто стали тяжко избивать.

Было 2 эпизода. Избивали 5 человек на 2 машинах. Мой муж, многодетный папа который и мухи не обидел в жизни, НИ РАЗУ им не ответил, он только закрывался от yдaroв. Били и об асфальт головой. Если бы не я и соседи, его бы вообще, наверное, и в живых не оставили.

Я хочу массовой огласки, чтобы больше никто от них не пострадал!

Мой сын 1,5 лет получил психологическую травму во сне вздрагивает и плачет, на улицу выйти боится. Я многодетная мать одна сейчас осталась без своего мужа и мне тяжело»

Один из участников конфликта — боец овошебазы «Наше дело» Дамил Шарафутдинов. По словам женщины, он утверждает, что им за это ничего не будет.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Нижний Новгрод   мигранты   мма   преступление   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Мистер Фикс 3 часа назад
И снова шакалье кидается стаей, один на один у всех этих мма кишка тонка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
707
Серга Полчаса назад
ничего не будет..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Дядюшка Ау 45 минут назад
Эх, проблема-то гораздо шире и глубже. Власть...родненькая.., давай заканчивай озвучивать, предлагать, обобщать и как-то еще играть словами. Пора делать. Ибо увидят потенциальные будущие граждане эту чернуху и не захотят возвращаться в родную гавань. А наооборот, в бандеровщину ударятся.

И еще. Милая власть.. Чтобы ты хорошего не делала, но как показывает практика, группа дагестанских черносотенцев свела на нет все твои усилия по благостной картинке всеобщего интернационала. У преступления нет национальности, у преступников есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Glory to Urine! 55 минут назад
Ну это же кавказцы. А у них всегда толпой на одного. А если один на один, то с ножом. Потому что кавказцы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
452
На хер ЗАПАД! Час назад
Скоро линчевать будем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
doker Час назад
Вот тут и прав Кемеров со своими призывами разрешить короткоствол - другой защиты нет.

Каждой бабке пистолет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
452
На хер ЗАПАД! Час назад
Мрази черножопые! Стрелять их! А мусора ссыкуны поганые
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Shtoppi 2 часа назад
снова толпа овцейопов из клуба мемеэээээээээээ?
по ходу эти клубы пора прикрывать уже, как рассадники криминала (особенно этнических опг) и сборищ террористов всех мастей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
7k
Allmaster 2 часа назад
Если зайти к топикстартеру в профиль, то у него все посты касаемо эмигрантов. Провокатор?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Darki 2 часа назад
Меня смутило только одно,"сыну 1,5 года,он на улицу выйти боится"
Я за свои 40 лет не видел малышей возрастом 1,5 года,которые выходили во двор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Darki 2 часа назад
На чёрное ставить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
83k
Доктор Джонс 2 часа назад
"он только закрывался от yдaroв."
Удагов - удары дагов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Трям 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Дмитрий 2 часа назад
"боец овошебазы «Наше дело»". Это как?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа 3 часа назад
Не зря в СССР запрещали все эти боевые "искусства".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Sanar 3 часа назад
"Один из участников конфликта боец овошебазы «Наше дело» Дамил Шарафутдинов."
Как это понимать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
andrey-fileev

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

367



Другие посты автора
Популярное
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 октября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 октября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 31 октября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 31 октября
Набирающие популярность
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Городские легенды - Девочка привидение из Кантона
Городские легенды - Девочка привидение из Кантона
iPhone может устанавливать сторонние приложения, как на Android
iPhone может устанавливать сторонние приложения, как на Android
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Порядок в доме

Лучшие демотиваторы
Двойные стандарты

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#люди#интересное#аварии#авто аварии#история#истории#полиция#шоу бизнес
#машина#животные#в мире#интересно#ДТП#факты#фильм#улыбнуло#дети#Разное
#автомобили#Юмор#Прикол#кино#позитив#Автовсячина#Еда#подборка#новости#знаменитости
iPhone может устанавливать сторонние приложения, как на Android iPhone может устанавливать сторонние приложения, как на Android Нелегальные мигранты Европы и их чудеса ловкости Нелегальные мигранты Европы и их чудеса ловкости «Германия, у нас проблема!»: доведённые до ручки немцы опубликовали свод правил поведения для приезжих «Германия, у нас проблема!»: доведённые до ручки немцы опубликовали свод правил поведения для... "Ограбление века": в Дрездене обокрали сокровищницу на миллиард евро "Ограбление века": в Дрездене обокрали сокровищницу на миллиард евро "Объедки, грязь и фаллоимитатор": полиция показала дом преступника, напавшего на Эллу Памфилову "Объедки, грязь и фаллоимитатор": полиция показала дом преступника, напавшего на Эллу Памфилову В Великобритании ищут мошенника, который годами ввозит мигрантов в страну В Великобритании ищут мошенника, который годами ввозит мигрантов в страну

На что жалуетесь?

Вернуться