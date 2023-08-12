Кот укусил жителя Великобритании и он заразился неизвестной инфекцией

О, сколько нам открытий чудных готовит кусь.
48-летний мужик что-то не поделил с уличным котом, шерстяной перешел в наступление и отчаянно покусал навязчивого гражданина. Через пару часов у мужика ранки на руках так вспухли, что пришлось экстренно обращаться в ближайшую больничку. Врачи бедолагу осмотрели, ранки промыли, укол от столбняка сделали и отпустили потерпевшего с миром на все четыре стороны. Но каково было их удивление, когда на следующий день он вернулся с температурой и отеками рук.
Воспаленные участки кожи на месте укусов пришлось удалить и вколоть три вида серьезных антибиотиков. Но самое интересное было после того, когда врачи сделали биопсию. В ранках была обнаружена неизвестная науке бактерия, отдаленно похожая на стрептококк. Новая бактерия принадлежит к роду грамположительных бактерий под названием Globicatella, который отличается от родственных штаммов, предполагается, что это “особый и ранее неописанный вид”.
"Мы получили частичные данные о последовательности гена 16S рРНК после блочной ПЦР, как описано. Эти данные не соответствовали ни одному названному виду в базе данных GenBank ", - сообщается в журнале Emerging Infectious Diseases.
В итоге ученые долго-долго думали, аж 2 года, и пришли к выводу, что шерстяные, особенно бродячие, являются "резервуарами еще не открытых видов бактерий, обладающих патогенным потенциалом для человека". Мужика покусали в 2020 году, а статью с результатами исследований опубликовали буквально 5 дней назад.
Так что, друзья, лишний раз котиков злить не стоит!
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Сначала вцепилась в собачку , я оттаскивать , она вцепилась в меня .
Руку раздуло в два раза и прошло только через пару недель.