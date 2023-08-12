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Кот укусил жителя Великобритании и он заразился неизвестной инфекцией

Кот укусил жителя Великобритании и он заразился неизвестной инфекцией

Автор:
12 августа 2023 12:06
Сообщество : Животные
Метки: Globicatella   Великобритания   бактерия   бродячий кот   кот   кусь   
1283
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О, сколько нам открытий чудных готовит кусь.

48-летний мужик что-то не поделил с уличным котом, шерстяной перешел в наступление и отчаянно покусал навязчивого гражданина. Через пару часов у мужика ранки на руках так вспухли, что пришлось экстренно обращаться в ближайшую больничку. Врачи бедолагу осмотрели, ранки промыли, укол от столбняка сделали и отпустили потерпевшего с миром на все четыре стороны. Но каково было их удивление, когда на следующий день он вернулся с температурой и отеками рук.


Воспаленные участки кожи на месте укусов пришлось удалить и вколоть три вида серьезных антибиотиков. Но самое интересное было после того, когда врачи сделали биопсию. В ранках была обнаружена неизвестная науке бактерия, отдаленно похожая на стрептококк. Новая бактерия принадлежит к роду грамположительных бактерий под названием Globicatella, который отличается от родственных штаммов, предполагается, что это “особый и ранее неописанный вид”.


"Мы получили частичные данные о последовательности гена 16S рРНК после блочной ПЦР, как описано. Эти данные не соответствовали ни одному названному виду в базе данных GenBank ", - сообщается в журнале Emerging Infectious Diseases.


В итоге ученые долго-долго думали, аж 2 года, и пришли к выводу, что шерстяные, особенно бродячие, являются "резервуарами еще не открытых видов бактерий, обладающих патогенным потенциалом для человека". Мужика покусали в 2020 году, а статью с результатами исследований опубликовали буквально 5 дней назад.


Так что, друзья, лишний раз котиков злить не стоит!





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Метки: Globicatella   Великобритания   бактерия   бродячий кот   кот   кусь   
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14  комментариев
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4k
Alex 2 часа назад
Ибо не хер котов обижать
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1k
Victor Chromov 3 минуты назад
Возможно, укушенный британец и кот рылись в одном и том же мусорном баке и что-то не поделили.
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995
Руслана Тарасова 10 минут назад
Какой правильный котейка! Жил был усатый, шерстяной, жил на улице, никого не трогал. Но очередной англосакс, решил поприставать к коту. Ибо у англов это в крови, лезть к кому -нибудь. В результате враг был наказан! Ибо нефиг котеек притеснять.
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526
Сергей Головин 16 минут назад
Что этот садист делал с котом, что тот его так покусал? Об этом почему-то не пишут!
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33k
ACU900 16 минут назад
Вообще то если человека кусает дикое, бродячее или даже домашнее животное не надо ждать когда появятся первые симтомы, а тут же бежать в ближайшую больницу. Возможно у животного такая страшная болезнь как бешенство - если вовремя не обратиться к медикам человек будет умирать долго (ну как долго? В течении двух-трех недель) и мучительно и родным останеться только смотреть как его жизнь медленно угасает. Ибо за всю историю есть только единичные случаи когда пораженные этой болезнью (которые не обратились сразу в медучреждение) выживали...
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37k
Александр Полчаса назад
Кот скрипалей нашелся!
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11k
Кот Бегемот 47 минут назад
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23k
SolomonA 59 минут назад
А это не кот Скрипалей?
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1k
Gadova Час назад
Да, плевать нам на мужика, с котиком-то что? Надеюсь он ничем не заразился от жителя британии.
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21k
иванов дмитрий Час назад
у меня как то моей домашней кошке крышу снесло , на фоне пришедших гостей с маленькой собачкой.
Сначала вцепилась в собачку , я оттаскивать , она вцепилась в меня .
Руку раздуло в два раза и прошло только через пару недель.
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1k
Rom Час назад
У многих кошачьих много чего есть в пасти. При укусе кота всегда воспаляется...всякое может быть. Два года они думали.......
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20k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
Нечего котиков обижать!
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34k
Андрей Иванов 2 часа назад
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