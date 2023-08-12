Кот укусил жителя Великобритании и он заразился неизвестной инфекцией

Воспаленные участки кожи на месте укусов пришлось удалить и вколоть три вида серьезных антибиотиков. Но самое интересное было после того, когда врачи сделали биопсию. В ранках была обнаружена неизвестная науке бактерия, отдаленно похожая на стрептококк. Новая бактерия принадлежит к роду грамположительных бактерий под названием Globicatella, который отличается от родственных штаммов, предполагается, что это “особый и ранее неописанный вид”.

"Мы получили частичные данные о последовательности гена 16S рРНК после блочной ПЦР, как описано. Эти данные не соответствовали ни одному названному виду в базе данных GenBank ", - сообщается в журнале Emerging Infectious Diseases .