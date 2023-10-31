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Дайверов пугает жуткая статуя на дне Невшательского озера

Дайверов пугает жуткая статуя на дне Невшательского озера

Автор:
31 октября 2023 16:34
Сообщество : Истории
Метки: Разное   акула   акулы   дайверы   дайвинг   история   находки   неожиданно   озеро   статуи   
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Дайверы внезапно заметили на дне озера очертания акулы — и думали, что сейчас их съедят. Но это оказалась жутковатая статуя акулы, которая уже много лет пугает дайверов на дне озера Невшатель в Швейцарии. Выглядит и вправду жутко!

Эта статуя находится на дне озера Невшатель на западе Швейцарии, и уже много лет пугает местных дайверов. Издалека действительно может показаться, что это настоящая акула: у статуи огромные зубы, леденящий душу оскал, и внушительный размер. Местные предполагают, что кто-то бросил акулу в озеро шутки ради — но кто знал, что она вызовет такой ажиотаж. После того, как её впервые нашли, сотни дайверов специально отправляются на то место, чтобы увидеть акулу и "испугаться".

Недавно внимательные пользователи сети разузнали, что статуя акулы использовалась в качестве реквизита во время съёмок французского фильма 1975 года "Choc au Lac!". Фильм сняла группа из 176 детей из города Невшатель. Он был посвящен гигантской акуле, терроризировавшей жителей, но к сожалению, его съёмки так и не закончили.

По мнению пользователей-знатоков, акулу отправили на дно озера в качестве шутки или розыгрыша. По другим версиям, её установили там в качестве неофициального туристического аттракциона, или же для создания ажиотажа к незаконченному фильму.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   акула   акулы   дайверы   дайвинг   история   находки   неожиданно   озеро   статуи   
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Fat Lynx 19 минут назад
Увидев под водой такое, я бы наверное превратился не на долго в каракатицу...
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