Дайверов пугает жуткая статуя на дне Невшательского озера

Эта статуя находится на дне озера Невшатель на западе Швейцарии, и уже много лет пугает местных дайверов. Издалека действительно может показаться, что это настоящая акула: у статуи огромные зубы, леденящий душу оскал, и внушительный размер. Местные предполагают, что кто-то бросил акулу в озеро шутки ради — но кто знал, что она вызовет такой ажиотаж. После того, как её впервые нашли, сотни дайверов специально отправляются на то место, чтобы увидеть акулу и "испугаться".