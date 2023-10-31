Дайверов пугает жуткая статуя на дне Невшательского озера

Дайверы внезапно заметили на дне озера очертания акулы — и думали, что сейчас их съедят. Но это оказалась жутковатая статуя акулы, которая уже много лет пугает дайверов на дне озера Невшатель в Швейцарии. Выглядит и вправду жутко!
Эта статуя находится на дне озера Невшатель на западе Швейцарии, и уже много лет пугает местных дайверов. Издалека действительно может показаться, что это настоящая акула: у статуи огромные зубы, леденящий душу оскал, и внушительный размер. Местные предполагают, что кто-то бросил акулу в озеро шутки ради — но кто знал, что она вызовет такой ажиотаж. После того, как её впервые нашли, сотни дайверов специально отправляются на то место, чтобы увидеть акулу и "испугаться".
Недавно внимательные пользователи сети разузнали, что статуя акулы использовалась в качестве реквизита во время съёмок французского фильма 1975 года "Choc au Lac!". Фильм сняла группа из 176 детей из города Невшатель. Он был посвящен гигантской акуле, терроризировавшей жителей, но к сожалению, его съёмки так и не закончили.
По мнению пользователей-знатоков, акулу отправили на дно озера в качестве шутки или розыгрыша. По другим версиям, её установили там в качестве неофициального туристического аттракциона, или же для создания ажиотажа к незаконченному фильму.
Видео от дайверов:
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- "Мать закрыла в ванной и сказала ждать отца": детские шалости и реакции родителей
- 10 случаев, когда соревнования по поеданию еды закончились летальным исходом
- Британская деревня сползает в море — а власти бездействуют
- Дочь целый год скрывала строительство дома, чтобы удивить маму
- О чём говорят девушки: женские секреты на форумах