Своя ноша не тянет: о мастерах экономии и доставки

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Большинство владельцев авто экономят на доставке. А некоторые большегрузы пытаются за один раз доставить то, что следовало бы отвезти в три-четыре рейса. Результат... в интернете. Впрочем, как и всегда.
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