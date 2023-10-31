Своя ноша не тянет: о мастерах экономии и доставки

Большинство владельцев авто экономят на доставке. А некоторые большегрузы пытаются за один раз доставить то, что следовало бы отвезти в три-четыре рейса. Результат... в интернете. Впрочем, как и всегда.

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1. Бюджетный катафалк 0 Источник:

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2. Однажды в Узбекистане... 0 Источник:

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9. Рождение дальнобойщика 0 Источник:

10. И его становление 0 Источник:

11. Это вообще законно? 0 Источник:

12. Видимо, в багажнике Жигулей спрятана ещё одна машина 0 Источник:

13. Транспортировка негабаритных грузов 0 Источник:

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15. Надо было трижды сложить матрац :) 0 Источник:

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