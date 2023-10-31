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Своя ноша не тянет: о мастерах экономии и доставки

Своя ноша не тянет: о мастерах экономии и доставки

Автор:
31 октября 2023 15:19
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   грузоперевозка   доставка   доставка товаров   перевозка   подборка   
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Большинство владельцев авто экономят на доставке. А некоторые большегрузы пытаются за один раз доставить то, что следовало бы отвезти в три-четыре рейса. Результат... в интернете. Впрочем, как и всегда.
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Метки: Прикол   Юмор   грузоперевозка   доставка   доставка товаров   перевозка   подборка   
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Сибиряк 4 минуты назад
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