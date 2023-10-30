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Странные шутки про Англию, которые не поймут англичане

Странные шутки про Англию, которые не поймут англичане

Автор:
30 октября 2023 16:07
Сообщество : Юмор
Метки: Англия   Британия   Прикол   Юмор   английский язык   подборка   
1957
15
В посте будет всего по чуть-чуть: их взаимоотношения с ирландцами, алкоголизм, вождение, колониальное прошлое и, конечно, английский язык.
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Метки: Англия   Британия   Прикол   Юмор   английский язык   подборка   
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11  комментариев
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3k
Едондер пуп Час назад
Я тоже не понял. Поясните, кто-нибудь.
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18k
Голос Вселенной 4 минуты назад
Немного про Лондон...

Ссылка youtu.be
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6k
Владимир 13 минут назад
Комментарий к фото
и потом - "в "Бристоль", друзья!"
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34k
Korolev 44 минуты назад
Комментарий к фото
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23k
Виталий Касандров 55 минут назад
Как то так ирландцы поют ....
Ссылка www.youtube.com
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9k
Владимир Час назад
Это не музей, а вся Британия будет такой, если вернет всё награбленное.
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