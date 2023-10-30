Странные шутки про Англию, которые не поймут англичане

1957
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В посте будет всего по чуть-чуть: их взаимоотношения с ирландцами, алкоголизм, вождение, колониальное прошлое и, конечно, английский язык.
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