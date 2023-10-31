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Скрины из соцсетей&nbsp;

Скрины из соцсетей 

Автор:
31 октября 2023 12:15
Сообщество : Неформат
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1885
26
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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30  комментариев
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12k
Copycat 4 часа назад
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дурак наверно) чему тут возмущаться то
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757
Виктор Чикалев 22 минуты назад
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Йоу, паства!
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3k
Nigilist 38 минут назад
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г. Абакан
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26k
Влад 59 минут назад
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Фартук есть, перчатки на руках, волосы убраны - все соответствует правилам. Мне нравиться.
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83k
Доктор Джонс Час назад
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83k
Доктор Джонс Час назад
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А у некоторых богатых есть собственные театры и кинокомпании...
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5k
Григорий 2 часа назад
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красиво)
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7k
schmubu 3 часа назад
в смысле - 40-летних?

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1k
Пчёлкин 3 часа назад
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Лучше про бензин напишите)))
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3k
Оксид Бетона 4 часа назад
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Опять кто-то лёг на край. Задолбали уже! Дайте отдохнуть, а то все зубы сточил о ваши бочки!
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12k
Copycat 4 часа назад
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да) мы реально считаем это круто! это нуарно, это офигенно! Оу ееее! наше любимое время года наступает! мы вытерпели это душное лето теперь будем кайфовааать!
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3k
Оксид Бетона 4 часа назад
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ням-ням!
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Copycat 4 часа назад
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я жизнь живу, а не коллекционирую фото и видео про неё
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dima423 4 часа назад
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не гоните... 40 лет еще не "папик", а "молодой человек")
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dima423 4 часа назад
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А "соседка дает" есть?
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dima423 4 часа назад
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Да, это уже устаревшая притча)) Да и богатые уже очень часто, далеко не интеллектуалы
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Gadova 4 часа назад
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Потому что на фоне папика девушка выглядит свиньёй?
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Gadova 4 часа назад
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Дедушка Аляксандр и картофельное поле
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Б.Касторский 4 часа назад
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Только гиена по факту кошка, а не собака
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