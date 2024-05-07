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Китайский зоопарк перекрасил собак и пригласил посетителей посмотреть на “новый вид панд”

Китайский зоопарк перекрасил собак и пригласил посетителей посмотреть на “новый вид панд”

Автор:
07 мая 2024 18:09
Сообщество : Животные
Метки: животные   зоопарк   интересное   обман   панда   собаки   фото   
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Обман раскрылся, но не сразу.

В китайском зоопарке города Тайчжоу решили привлечь новых клиентов. Как известно, в Китае очень любят панд и посетители зоопарков просто в восторге от этих милых мишек. Однако, у зоопарка Тайчжоу не было ни денег, ни возможностей приобрести панду, поэтому они решили пойти на хитрость.

Сотрудники зоопарка покрасили щенков породы чау-чау в чёрно-белый цвет и назвали их “новым видом панд”. Как ни странно, но несколько дней это даже работало - за первые дни мая зоопарк принял несколько десятков тысяч посетителей, что при цене посещения в 20 юаней (немногим более 250 рублей) довольно неплохо.

Обман раскрылся после того, как фотографии панд появились в социальных сетях. Многие сразу поняли, что это совсем не панды, а крашеные собачки. Это вызвало огромную волну недовольства. Люди обвинили зоопарк не только в обмане, но и в издевательствах над животными, сообщает The Sun. Краска, которой покрасили собак, может быть токсичной и она может нанести вред щенкам.

Позже зоопарк Тайчжоу признал, что "поддельные панды" на самом деле были крашеными щенками чау-чау, но никто не хотел никого обманывать. Собак покрасили к национальному празднику, уверяли в зоопарке.

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Метки: животные   зоопарк   интересное   обман   панда   собаки   фото   
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3  комментария
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750
Ви 49 минут назад
Да можно было не перекрашивать. Они и так мимишные
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92k
sapér Vodička Полчаса назад
Странно ,что ПОКЕМОНИХА не постит про сисьги Волочковой .
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79k
Viktor 55 минут назад
А чё, похожи ведь?
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4999 постов (4784 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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