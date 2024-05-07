Китайский зоопарк перекрасил собак и пригласил посетителей посмотреть на “новый вид панд”

Обман раскрылся после того, как фотографии панд появились в социальных сетях. Многие сразу поняли, что это совсем не панды, а крашеные собачки. Это вызвало огромную волну недовольства. Люди обвинили зоопарк не только в обмане, но и в издевательствах над животными, сообщает The Sun. Краска, которой покрасили собак, может быть токсичной и она может нанести вред щенкам.