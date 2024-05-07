Китайский зоопарк перекрасил собак и пригласил посетителей посмотреть на “новый вид панд”

Обман раскрылся, но не сразу.
В китайском зоопарке города Тайчжоу решили привлечь новых клиентов. Как известно, в Китае очень любят панд и посетители зоопарков просто в восторге от этих милых мишек. Однако, у зоопарка Тайчжоу не было ни денег, ни возможностей приобрести панду, поэтому они решили пойти на хитрость.
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Сотрудники зоопарка покрасили щенков породы чау-чау в чёрно-белый цвет и назвали их “новым видом панд”. Как ни странно, но несколько дней это даже работало - за первые дни мая зоопарк принял несколько десятков тысяч посетителей, что при цене посещения в 20 юаней (немногим более 250 рублей) довольно неплохо.
Обман раскрылся после того, как фотографии панд появились в социальных сетях. Многие сразу поняли, что это совсем не панды, а крашеные собачки. Это вызвало огромную волну недовольства. Люди обвинили зоопарк не только в обмане, но и в издевательствах над животными, сообщает The Sun. Краска, которой покрасили собак, может быть токсичной и она может нанести вред щенкам.
Позже зоопарк Тайчжоу признал, что "поддельные панды" на самом деле были крашеными щенками чау-чау, но никто не хотел никого обманывать. Собак покрасили к национальному празднику, уверяли в зоопарке.
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