Роботизированная пиццерия во Франции

Пиццерия Pazzi Pizzeria стала первой, где весь процесс выполняют роботы, а посетители довольны качеством и вкусом подаваемой продукции.

Владелец заведения уверяет, что на приготовление одной пиццы уходит всего 45 секунд, а духовка позволяет запекать сразу 6 штук. За час роботы могут приготовить до 80 готовых экземпляров.