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Роботизированная пиццерия во Франции

Роботизированная пиццерия во Франции

Автор:
31 октября 2023 08:16
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   в мире   пицца   пиццерия   робот   франция   
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В Париже открылась пиццерия, в которой на кухне нет ни единой живой души. Покупатели могут заказывать и выбирать ингредиенты для пиццы самостоятельно.

Пиццерия Pazzi Pizzeria стала первой, где весь процесс выполняют роботы, а посетители довольны качеством и вкусом подаваемой продукции.

Владелец заведения уверяет, что на приготовление одной пиццы уходит всего 45 секунд, а духовка позволяет запекать сразу 6 штук. За час роботы могут приготовить до 80 готовых экземпляров.

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Метки: Видео   Еда   в мире   пицца   пиццерия   робот   франция   
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11  комментариев
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6k
Бу Час назад
старик Бендер одобряет)
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12k
Copycat 14 минут назад
круто) робот не станет халтурить) всё будет делать строго по заложенной программе)
пока не сломается
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3k
Алекс 48 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 55 минут назад
Гггг
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38k
russger 55 минут назад
"Покупатели могут заказывать и выбирать ингредиенты для пиццы самостоятельно"

Хм, а в других пиццериях разве не так?
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8k
vasilykopkov Час назад
По виду пицца - не особо, может на вкус хорошая, не знаю.
Так раскатать тесто, покрутить его в воздухе, как умеет профессионал - роботу слабо.
Кроме того, приготовление пиццы, особенно в Италии - это ещё немного шоу.
Но самое главное - хорошая пицца - это ручной продукт, которую вкладывается опыт, и частичка души....
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1k
Антон Час назад
Прикольно!
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2k
Оксид Бетона Час назад
судя по количеству начинки - это где-то в Израиле...
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