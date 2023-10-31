Роботизированная пиццерия во Франции

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В Париже открылась пиццерия, в которой на кухне нет ни единой живой души. Покупатели могут заказывать и выбирать ингредиенты для пиццы самостоятельно.
Пиццерия Pazzi Pizzeria стала первой, где весь процесс выполняют роботы, а посетители довольны качеством и вкусом подаваемой продукции.
Владелец заведения уверяет, что на приготовление одной пиццы уходит всего 45 секунд, а духовка позволяет запекать сразу 6 штук. За час роботы могут приготовить до 80 готовых экземпляров.
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Хм, а в других пиццериях разве не так?
Так раскатать тесто, покрутить его в воздухе, как умеет профессионал - роботу слабо.
Кроме того, приготовление пиццы, особенно в Италии - это ещё немного шоу.
Но самое главное - хорошая пицца - это ручной продукт, которую вкладывается опыт, и частичка души....