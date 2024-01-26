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Досмотр с пристрастием: как обыскивают болельщиц Кубка Африки

Досмотр с пристрастием: как обыскивают болельщиц Кубка Африки

Автор:
26 января 2024 11:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Кот-д'Ивуар   болельщица   досмотр   кубок африки   скандал   футбол   
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В сеть попало видео, как сотрудница службы безопасности ощупывает болельщиц перед футбольным матчем в Кот-д'Ивуаре. Надо отметить, что меры безопасности на Кубке африканских наций весьма серьёзные...

На кадрах полицейский проводит досмотр: приподнимает и сжимает грудь болельщицы, а затем похлопывает её по спине и бокам. И так с каждой зрительницей.

Нигерийский журналист Осасу Обайиувана поделился роликом и спросил: "Как ивуарийские власти могут считать это нормальным?"

Кадры вызвали возмущение в местных СМИ, и весь процесс был признан "неприемлемым".

Личность сотрудницы правоохранительных органов пока не раскрывается.

Один из пользователей написал под постом Обайиуваны: "Там нет женщины-полицейского?"

"Это женщина. Посмотрите внимательно", - другой пояснил.

Обаиувана возмутился: "Получается, женщине так можно обыскивать, не так ли?"

Автор сообщения согласился: "Нет, это уже слишком".

Подписчица добавила: "Я была на Евро 2016, и меня обыскали подобным образом. Это крайне неприятно".

Кубок африканских наций 2023 перенесли на январь 2024 года из-за наводнений, которые обрушились на Кот-д’Ивуар.

Только закончился групповой этап турнира. Страна-хозяйка опустилась на третье место после Экваториальной Гвинеи и Нигерии в группе А. Сборная Сенегала блестяще прошла групповой этап и намерена защитить титул сильнейшей сборной континента.

Главное соревнование национальных сборных проводится под эгидой Африканской конфедерации футбола (КАФ) с 1957 года. В первый год в нём участвовали только три страны - Египет, Судан и Эфиопия. ЮАР была дисквалифицирована за политику апартеида.

Египтяне остаются рекордсменами по победам в континентальном первенстве, на их счету семь титулов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кот-д'Ивуар   болельщица   досмотр   кубок африки   скандал   футбол   
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13  комментариев
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11k
Vacony 58 минут назад
"..лучшая работа в мире..." (с)
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1k
vadimbar 9 минут назад
Судя по улыбкам, болельщицы были не против )
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59k
dima423 16 минут назад
Можно туда устроиться на пол шишечки...тьфу, ставочки?
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3k
bosayk Полчаса назад
где Никулин?
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21k
alexis 49 минут назад
Хорошо если винишко.
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21k
иванов дмитрий 53 минуты назад
А как туда устроится ? друг спрашивает
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 54 минуты назад
Комментарий к фото
ей понравился такой харассмент)
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49k
Максим Т. 55 минут назад
Когда мечтал стать маммологом, но что-то пошло не так)
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62k
pynh 55 минут назад
Так баба же обыскивает. Пусть обыскивает.
Вот если бы мужик мацал за сиськи всех приходящих, это было бы веселее.
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398
ДедМаздай 58 минут назад
Ссылка youtu.be
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