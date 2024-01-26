Досмотр с пристрастием: как обыскивают болельщиц Кубка Африки

Кубок африканских наций 2023 перенесли на январь 2024 года из-за наводнений, которые обрушились на Кот-д’Ивуар.

Только закончился групповой этап турнира. Страна-хозяйка опустилась на третье место после Экваториальной Гвинеи и Нигерии в группе А. Сборная Сенегала блестяще прошла групповой этап и намерена защитить титул сильнейшей сборной континента.

Главное соревнование национальных сборных проводится под эгидой Африканской конфедерации футбола (КАФ) с 1957 года. В первый год в нём участвовали только три страны - Египет, Судан и Эфиопия. ЮАР была дисквалифицирована за политику апартеида.

Египтяне остаются рекордсменами по победам в континентальном первенстве, на их счету семь титулов.