Досмотр с пристрастием: как обыскивают болельщиц Кубка Африки

В сеть попало видео, как сотрудница службы безопасности ощупывает болельщиц перед футбольным матчем в Кот-д'Ивуаре. Надо отметить, что меры безопасности на Кубке африканских наций весьма серьёзные...
На кадрах полицейский проводит досмотр: приподнимает и сжимает грудь болельщицы, а затем похлопывает её по спине и бокам. И так с каждой зрительницей.
Нигерийский журналист Осасу Обайиувана поделился роликом и спросил: "Как ивуарийские власти могут считать это нормальным?"
Кадры вызвали возмущение в местных СМИ, и весь процесс был признан "неприемлемым".
Личность сотрудницы правоохранительных органов пока не раскрывается.
Один из пользователей написал под постом Обайиуваны: "Там нет женщины-полицейского?"
"Это женщина. Посмотрите внимательно", - другой пояснил.
Обаиувана возмутился: "Получается, женщине так можно обыскивать, не так ли?"
Автор сообщения согласился: "Нет, это уже слишком".
Подписчица добавила: "Я была на Евро 2016, и меня обыскали подобным образом. Это крайне неприятно".
Кубок африканских наций 2023 перенесли на январь 2024 года из-за наводнений, которые обрушились на Кот-д’Ивуар.
Только закончился групповой этап турнира. Страна-хозяйка опустилась на третье место после Экваториальной Гвинеи и Нигерии в группе А. Сборная Сенегала блестяще прошла групповой этап и намерена защитить титул сильнейшей сборной континента.
Главное соревнование национальных сборных проводится под эгидой Африканской конфедерации футбола (КАФ) с 1957 года. В первый год в нём участвовали только три страны - Египет, Судан и Эфиопия. ЮАР была дисквалифицирована за политику апартеида.
Египтяне остаются рекордсменами по победам в континентальном первенстве, на их счету семь титулов.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вот если бы мужик мацал за сиськи всех приходящих, это было бы веселее.