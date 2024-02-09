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12 стран призвали ФИФА отстранить израильские команды от мирового футбола

12 стран призвали ФИФА отстранить израильские команды от мирового футбола

Автор:
09 февраля 2024 13:55
Сообщество : Спорт
Метки: FIFA   Ynews   uefa   конфликт Израиля и Палестины   протест   сборная Израиля   футбол   
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Федерации стран Ближнего Востока направили в ФИФА соответствующее письмо.

По инициативе президента Федерации футбола Западной Азии Али бин аль-Хуссейна футбольные Федерации стран Ближнего Востока подписались под письмом с призывом отстранить команды Израиля от участия в турнире до прекращения военного конфликта с Палестиной. Об этом сообщает издание Sky News.


Среди стран, поддержавших это воззвание - Саудовская Аравия, Палестина, Катар и т.д. Израильская футбольная ассоциация призвала не обращать внимание на эту инициативу.


«Я верю, что ФИФА не будет вмешивать политику в футбол. Мы против вовлечения политиков в футбол и их участия в вопросах спорта в целом. Мы сконцентрированы исключительно на футбольных вопросах и мечтаем пройти квалификацию на Евро-2024. Я с нетерпением жду мира во всём мире», — цитируют заявление генерального директора Израильской футбольной ассоциации Нива Гольдштейна спортивные СМИ.


В Израиле пожелали удачи Иордании в финале Кубка Азии, как бы дав понять, что ни на кого зла не держат. Иордания и Катар в ближайшую субботу разыграют главную футбольную награду.


Разумеется, это письмо резонансное, и не рассмотреть его в ФИФА не смогут, тем более, что в Париже начался ежегодный конгресс УЕФА. Кстати, послание разослано всем 211 национальным футбольным федерациям,и конечно, его среди прочих получили и УЕФА, и КОНКАКАФ. Однако скорее всего никаких радикальных решений ни от ФИФА, ни от УЕФА после прочтения письма не последует. Потому что ФИФА не вмешивает политику в футбол, когда ей это выгодно.

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Метки: FIFA   Ynews   uefa   конфликт Израиля и Палестины   протест   сборная Израиля   футбол   
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2k
Smarter 3 часа назад
Слов нет, блдть...

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551
Справедливый Час назад
"Среди стран, поддержавших это воззвание - Саудовская Аравия, Палестина, Катар и т.д."
А что палестинцы уже создали своё государство? Да они создать ничего не могут, а только разрушать.
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9k
Oleg 2 часа назад
хрен с евреями , после того , что сотворили боевики хамаса, сложно пейсатых в чём-то обвинять.
Почему пендосов и островитян не подают на отстранение от олимпиад и всего прочего за бомбёжки ?
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7k
Старичок 3 часа назад
и по итогам этим 12 странам вынесут предупреждения за политическую ангажированность.
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38k
АнтонПолднев 3 часа назад
На фоне того, что за время конфликта с обеих сторон уже погибло около 13000 человек, запрет пинать мяч выглядит безусловно реальной угрозой...
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