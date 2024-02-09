12 стран призвали ФИФА отстранить израильские команды от мирового футбола

По инициативе президента Федерации футбола Западной Азии Али бин аль-Хуссейна футбольные Федерации стран Ближнего Востока подписались под письмом с призывом отстранить команды Израиля от участия в турнире до прекращения военного конфликта с Палестиной. Об этом сообщает издание Sky News.





Среди стран, поддержавших это воззвание - Саудовская Аравия, Палестина, Катар и т.д. Израильская футбольная ассоциация призвала не обращать внимание на эту инициативу.





«Я верю, что ФИФА не будет вмешивать политику в футбол. Мы против вовлечения политиков в футбол и их участия в вопросах спорта в целом. Мы сконцентрированы исключительно на футбольных вопросах и мечтаем пройти квалификацию на Евро-2024. Я с нетерпением жду мира во всём мире», — цитируют заявление генерального директора Израильской футбольной ассоциации Нива Гольдштейна спортивные СМИ.



