Колонна моста не выдержала веса китайской физкультурницы

Массивная перегородка упала на землю, когда китайская дама, исполняя упражнение, оперлась на неё всей массой своего тела.

Съёмочный процесс музыкального выступления на фоне двух пожилых физкультурниц пришлось прервать, так как одной из них потребовалась помощь медицинского персонала после исполнения рискованного упражнения, закончившегося болезненным падением.

