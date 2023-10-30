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Колонна моста не выдержала веса китайской физкультурницы

Колонна моста не выдержала веса китайской физкультурницы

Автор:
30 октября 2023 11:17
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Китай   Физкультура   колонна   люди   мост   падение   смешно   
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Занятие двух пожилых китаянок, исполняющих физические упражнения на мосту под аккомпанемент певицы, закончилось падением одной из любительниц активного отдыха и поломкой бетонного перекрытия.

Массивная перегородка упала на землю, когда китайская дама, исполняя упражнение, оперлась на неё всей массой своего тела.


Съёмочный процесс музыкального выступления на фоне двух пожилых физкультурниц пришлось прервать, так как одной из них потребовалась помощь медицинского персонала после исполнения рискованного упражнения, закончившегося болезненным падением.

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Метки: Видео   Китай   Физкультура   колонна   люди   мост   падение   смешно   
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5  комментариев
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44k
Карандаш Час назад
Хорошо ещё, что вперёд не упёрлась.
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6k
мемфрид 17 минут назад
Мощная бабка. Бетон расхерачила
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2k
rudenkov Полчаса назад
Вообще-то ограждение.
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3k
Vovan Petroff 42 минуты назад
Сверкнула жопа с яйцами, и океан затих.
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45k
Цыц тут у меня Час назад
Вы уж как то определитесь - колонна это, перекрытие или перегородка?
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