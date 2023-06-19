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ИИ показал, как выглядят типичные американские студенты

ИИ показал, как выглядят типичные американские студенты

Автор:
19 июня 2023 21:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: AI-искусство   Искусственный интеллект   Разное   Фотографии   генератор AI-изображений   студенты   технологии   университет   фото   
1175
37

Искусственный интеллект показал, как выглядят "типичные" студенты из разных университетов. На этот раз с помощью генератора изображений показали студентов из США. Узнаем, какие портреты студентов сгенерировал ИИ.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: AI-искусство   Искусственный интеллект   Разное   Фотографии   генератор AI-изображений   студенты   технологии   университет   фото   
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10  комментариев
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17k
Alex ASK 2 часа назад
Нейродрочество опять
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5k
Атомный Крот 7 минут назад
Комментарий к фото
Была у меня похожая девушка знакомая. Но она из Аризоны была.
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5k
Babangdida 10 минут назад
Южно-Калифорнийский (в конце), в живую куда забористее:

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29k
Юрьевич 17 минут назад
И в чём прикол?
Ну явно, что там не бомжи учатся...
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13k
GROMOZEKA 53 минуты назад
А потом читаешь тему «посетители супермаркетов в сша» и что-то явно не сходится
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5k
Горожанин Час назад
Типичный бред. Весьма шаблонный.
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294
Звёздный князь Час назад
Странно. Сколько людей из России учатся у них в ВУЗах, но ни одного русского!!!
У ИИ явные баги в алгоритме!
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920
ruslan d 2 часа назад
Да люди как люди ...
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109k
parallax 2 часа назад
Вот ёптыть, открытие. На кой мне ИИ, когда зайдя в любой американский универ, я могу вживую увидеть этих студентов. Сейчас даже по вебке это можно лицезреть.
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