ИИ показал, как выглядят типичные американские студенты

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Искусственный интеллект показал, как выглядят "типичные" студенты из разных университетов. На этот раз с помощью генератора изображений показали студентов из США. Узнаем, какие портреты студентов сгенерировал ИИ.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: AI-искусство Искусственный интеллект Разное Фотографии генератор AI-изображений студенты технологии университет фото
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Ну явно, что там не бомжи учатся...
У ИИ явные баги в алгоритме!