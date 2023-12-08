FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8324 поста • 896 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Отцы и дети: знаменитости и их сыновья в одном возрасте

Отцы и дети: знаменитости и их сыновья в одном возрасте

Автор:
08 декабря 2023 13:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актёр   внешность   знаменитость   отец   спортсмен   сын   
2049
19

Дети голливудских звёзд часто идут по стопам родителей, наследуя не только талант, но и внешность. Тем интереснее взглянуть, насколько они похожи.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: актёр   внешность   знаменитость   отец   спортсмен   сын   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
RaiJu 2 часа назад
Больше всех отдохнула природа на сыне Уила Смита, сын - бездарь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6
dimazouev 36 минут назад
Это ничего. У нас, в России ещё хуже, например сын Райкина. БРР...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
elllfa 36 минут назад
Оригинал всегда лучше...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Объект реальности 41 минуту назад
Иствуды как под копирку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Nikita 2 часа назад
Колина Хэнкса видел в сериале NCIS: Спецотдел. Того ещё засранца играл..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Alex 2 часа назад
С права даня милохин?.......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

499254



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"У нас тут так не принято": туристка приехала в Дагестан и нарвалась на "полицию нравов"
"У нас тут так не принято": туристка приехала в Дагестан и нарвалась на "полицию нравов"
В абхазских горах нашли 120-летний паровоз, рядом с которым похоронен его машинист!
В абхазских горах нашли 120-летний паровоз, рядом с которым похоронен его машинист!
Набирающие популярность в сообществах
Голова профессора Доуэля, чешуя Ихтиандра и блокадные игрушки: о чем расскажет старый и новый музей Ленфильма
Голова профессора Доуэля, чешуя Ихтиандра и блокадные игрушки: о чем расскажет старый...
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Без “Ёлок” Нового года не бывает!
Без “Ёлок” Нового года не бывает!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Премии как не бывало

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#животные#интересное#люди#кино#фильм#полиция#улыбнуло#история
#Прикол#автомир#Юмор#аварии#авто аварии#США#забавно#дети#Ynews#роль
#в мире#машина#интересно#ДТП#позитив#Автовсячина#факты#нападение#собака#добро
Без “Ёлок” Нового года не бывает! Без “Ёлок” Нового года не бывает! Как бы выглядели знаменитости, будь они простыми людьми Как бы выглядели знаменитости, будь они простыми людьми Из "Такси" - в узбекскую рекламу: Сами Насери снялся в ролике про авто и фастфуд Из "Такси" - в узбекскую рекламу: Сами Насери снялся в ролике про авто и фастфуд Майкл Джей Фокс чуть не погиб на съемках фильма "Назад в будущее 3" Майкл Джей Фокс чуть не погиб на съемках фильма "Назад в будущее 3" Точь-в-точь: знаменитые отцы и сыновья, похожие как две капли воды Точь-в-точь: знаменитые отцы и сыновья, похожие как две капли воды 83-летний Аль Пачино ушёл от своей 29-летней возлюбленной спустя три месяца после рождения сына 83-летний Аль Пачино ушёл от своей 29-летней возлюбленной спустя три месяца после рождения сына

На что жалуетесь?

Вернуться