Отцы и дети: знаменитости и их сыновья в одном возрасте

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Дети голливудских звёзд часто идут по стопам родителей, наследуя не только талант, но и внешность. Тем интереснее взглянуть, насколько они похожи.
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2. 33-летний Ice Cube (он же О'Ши Джексон) в 2002 году и О'Ши Джексон-младший в возрасте 32 лет в 2023 году:
5. 35-летний Дэймон Уайанс в 1995 году и Дэймон Уайанс-младший в возрасте 30 лет в 2012 году:
6. 36-летний Курт Рассел в 1985 году и его сын Уайатт Рассел в том же возрасте в 2022 году:
7. Дэвид Бекхэм в возрасте 26 лет в 2001 году и 24-летний Бруклин Пельтц Бекхэм в 2023 году:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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