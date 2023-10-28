Вагонная тема и ее воплощение в живописи

3.

Когда вышла эта работа, она вызвала споры и противоречивые мнения. С одной стороны были те, кто видел в картине социальную проблематику. А кто-то считал, что художник впал в толстовство - всепоглощающую любовь ко всему живому под покровительством Мадонны с младенцем…