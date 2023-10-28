Вагонная тема и ее воплощение в живописи

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Подборка картин разных художников.
Сходятся - расходятся, тут же снова женятся,
Новыми афишами хвалится забор
Что-то позабудется, что-то - перемелется,
Ночь, купе, вино да чай - душевный разговор
Сергей Чиграков (Чиж и Со) - Дорожная (проводница Оленька)
Интересного вам просмотра!
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3.
Ярошенко Николай Александрович (1846, Полтава — 1898, Кисловодск). «Всюду жизнь».
Когда вышла эта работа, она вызвала споры и противоречивые мнения. С одной стороны были те, кто видел в картине социальную проблематику. А кто-то считал, что художник впал в толстовство - всепоглощающую любовь ко всему живому под покровительством Мадонны с младенцем…
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Это было просто фантастиш и романтиш.
СССР, его купе и плацкарты.... Незабываемо. Атмосфера ...От запахов вагона и перрона до запахов туалета ....))
Звуки поезда, тыдыщ-тыдыщ...В общем все.
Просто в памяти осталось - тащусь от поездов ))