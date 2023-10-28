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Вагонная тема и ее воплощение в живописи

Вагонная тема и ее воплощение в живописи

Автор:
28 октября 2023 21:50
Метки: Россия   СССР   искусство   картины   
547
21

Подборка картин разных художников.

Сходятся - расходятся, тут же снова женятся,
Новыми афишами хвалится забор
Что-то позабудется, что-то - перемелется,
Ночь, купе, вино да чай - душевный разговор
Сергей Чиграков (Чиж и Со) - Дорожная (проводница Оленька)

Интересного вам просмотра!

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Метки: Россия   СССР   искусство   картины   
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2k
Alex 10 часов назад
Ну как-то так
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29
Артем Петухов 8 минут назад
Аж захотелось в поезд сесть и умчать в даль!
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Александр 3 часа назад
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Александр 3 часа назад
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Александр 3 часа назад
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7k
Allmaster 10 часов назад
Ездил много. [мат], уж извините. До 17 лет. До Москвы, тамс Казанского до Павелецкого и еще сутки.
Это было просто фантастиш и романтиш.
СССР, его купе и плацкарты.... Незабываемо. Атмосфера ...От запахов вагона и перрона до запахов туалета ....))
Звуки поезда, тыдыщ-тыдыщ...В общем все.
Просто в памяти осталось - тащусь от поездов ))
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