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Современная Россия на картинах

Современная Россия на картинах (30 фото)

Автор:
26 сентября 2021 19:53
Сообщество : Искусство
Метки: Россия   искусство   картины   современные художники   художники   эстетика   
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Мы привыкли любить ностальгические картины, описывающие прошлое нас самих или эпохи, в которых жили наши родители, деды и прадеды. Но, кажется, мы совершенно забываем о том, что и наша эпоха вполне достойна кисти художника. Не верите? Давайте разберём это на примерах:
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Метки: Россия   искусство   картины   современные художники   художники   эстетика   
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Sasa 38 минут назад
Круто! Некоторые очень даже реалистичны, как будто там побывал!
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vasilykopkov 8 минут назад
Супер!!! Есть очень классные пейзажи, есть и по-детски наивные.
Плюс, однозначно...
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