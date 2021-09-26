Современная Россия на картинах

Мы привыкли любить ностальгические картины, описывающие прошлое нас самих или эпохи, в которых жили наши родители, деды и прадеды. Но, кажется, мы совершенно забываем о том, что и наша эпоха вполне достойна кисти художника. Не верите? Давайте разберём это на примерах:

Восемьдесят пятая -осень, Орёл 0 Источник: Екатерина Просёлкова

0 Источник: Альфия Шайхулова

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Следы уходящего солнца 0 Источник: Лиза Дорохина

Тула, Пушкинская 2 0 Источник: Саша Чудаков

Экскурсия, Нижний Новгород 0 Источник: Просёлкова Екатерина

Зарисовки Кировского района 0 Источник: Даниил Андреев

улица Кузнецовский Затон, Уфа 0 Источник: Саша Шев

Вороны, Нижний Новгород 0 Источник: Просёлкова Екатерина

Общаги 0 Источник: Саша Шев

0 Источник: Саша Шев

0 Источник: Саша Шев

0 Источник: Саша Шев

0 Источник: Саша Богачев

Каштан. Ул. Черкасская 0 Источник: Людмила Капитонова

0 Источник: Dima Silent

Скоро зима 0 Источник: Василиса Благовещенская

Август 0 Источник: Алена Князева

0 Источник: Полина Шкапина

Арзамас 0 Источник: Soundwave Wave

Заброшенный и разваливающийся 0 Источник: Лиза Дорохина

Под ивой 0 Источник: Лиза Дорохина

0 Источник: Данила Гизатуллин

Тула, Ранняя весна 0 Источник: Саша Чудаков

Жаркий день, Екатеринбург, район Юго-Западный 0 Источник: Света Чепова

0 Источник: Полина Шкапина

Нижний 800 0 Источник: Soundwave Wave

0 Источник: Николай Петров

Томский район, ст. Предтеченск 0 Источник: 田中 美月

0 Источник: Альфия Шайхулова