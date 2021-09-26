Современная Россия на картинах

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Мы привыкли любить ностальгические картины, описывающие прошлое нас самих или эпохи, в которых жили наши родители, деды и прадеды. Но, кажется, мы совершенно забываем о том, что и наша эпоха вполне достойна кисти художника. Не верите? Давайте разберём это на примерах:
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Авторский пост
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