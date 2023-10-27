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Мужик с игрушечным пистолетом совершил два ограбления за пару дней

Мужик с игрушечным пистолетом совершил два ограбления за пару дней

Автор:
27 октября 2023 17:13
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Донецк   грабитель   задержание   игрушечный пистолет   мужчина   полиция   
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Он «обнёс» продуктовый магазин и таксиста.

Житель Донецка купил игрушечный пистолет и отправился «на дело». Сначала пригрозил таксисту и отобрал у него 5 700 рублей. А на следующий день вломился в продуктовый магазин, достал пластмассовый ствол и заставил продавца отдать 20 000 рублей.

Но промышлял он недолго  после набега на продуктовый, его сразу же задержали. Тут уже пластмассовая свистулька не помогла. Мужик оказался ранее судим.

Приобрёл игрушечный пистолет в детском магазине. После чего у меня возник преступный умысел, - сообщил он силовикам.

В местном МВД сообщили:

Полицейские изъяли пластиковый муляж оружия, который он использовал для устрашения потерпевших. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

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Метки: Видео   Донецк   грабитель   задержание   игрушечный пистолет   мужчина   полиция   
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2  комментария
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8k
Pravednik84 5 часов назад
Ну что же, мне нравится популярная инициатива "пистолет в каждый дом"...

На самом деле она мне нравится, только вот простое владение недостаточно для положительного результата - надо всего лишь больше тренироваться, чем могут себе позволить уголовники, тогда будешь на коне.
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Lexx 5 часов назад
Да у них там война кругом, мог бы и боевой ствол раздобыть.
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