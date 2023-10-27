Мужик с игрушечным пистолетом совершил два ограбления за пару дней

Житель Донецка купил игрушечный пистолет и отправился «на дело». Сначала пригрозил таксисту и отобрал у него 5 700 рублей. А на следующий день вломился в продуктовый магазин, достал пластмассовый ствол и заставил продавца отдать 20 000 рублей.

Но промышлял он недолго после набега на продуктовый, его сразу же задержали. Тут уже пластмассовая свистулька не помогла. Мужик оказался ранее судим.