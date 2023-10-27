Власти Якутии запретили праздновать Хэллоуин в учебных заведениях региона

Министерство образования Якутии запретило проводить празднование Хеллоуина в школах и иных образовательных учреждениях республики. Письмо с соответствующим запретом было направлено первым замминистра Алевтиной Аргуновой во все районы республики 26 октября, пишет местное издание SakhaDay.





В письме говорится, что в образовательных учреждениях вместо Хэллоуина должны проводится мероприятия, направленные на укрепление духовно-нравственных ценностей, развития патриотизма и сохранения исторического наследия проживающих в стране народов.





"Необходимо принять меры по недопущению проведения празднования Хэллоуина в школах и иных образовательных учреждениях. В школах должны проводиться мероприятия образовательного характера и мероприятия, направленные на сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, развитию идей патриотизма в стране, сохранению исторического наследия народов, проживающих на территории страны", — говорится в официальном письме властей.



