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Власти Якутии запретили праздновать Хэллоуин в учебных заведениях региона

Власти Якутии запретили праздновать Хэллоуин в учебных заведениях региона

Автор:
27 октября 2023 12:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Якутия   духовно-нравственные ценности   запрет   праздник   хеллоуин   школы   
1623
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От Тыквенного спаса местные школы тоже отказались.

Министерство образования Якутии запретило проводить празднование Хеллоуина в школах и иных образовательных учреждениях республики. Письмо с соответствующим запретом было направлено первым замминистра Алевтиной Аргуновой во все районы республики 26 октября, пишет местное издание SakhaDay.


В письме говорится, что в образовательных учреждениях вместо Хэллоуина должны проводится мероприятия, направленные на укрепление духовно-нравственных ценностей, развития патриотизма и сохранения исторического наследия проживающих в стране народов.


"Необходимо принять меры по недопущению проведения празднования Хэллоуина в школах и иных образовательных учреждениях. В школах должны проводиться мероприятия образовательного характера и мероприятия, направленные на сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, развитию идей патриотизма в стране, сохранению исторического наследия народов, проживающих на территории страны", — говорится в официальном письме властей.


SakhaDay отмечает, что в своём письме Алевтина Аргунова не поясняет, чем празднование Хэллоуина мешает развитию патриотизма и укреплению духовно-нравственных ценностей. Издание пишет, что проведение Хэллоуина никогда не наносило вреда — не только развивало творческие способности учеников и сближало коллектив, но и служило практической пользе. В 2017 году, к примеру, в рамках празднования Дня всех святых при поддержке МВД в одной из школ проводились профилактические мероприятия под названием "Засветись!". На руки школьников наклеивали световозвращателями и те размахивали ими в темноте, показывали важность световозвращающих элементов на одежде.


Что касается Тыквенного спаса, российской альтернативы Хэллоуина, то несколько директоров местных школ, с которыми довелось побеседовать журналистам, заявили, что лучше обойдут оба праздника стороной.

Добавим, что Хэллоуин празднуется в ночь с 31 октября на 1 ноября — в канун католического праздника Дня всех святых. Изначально его отмечали исключительно в англоязычных странах, но со временем он стал, можно сказать, международным.

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Метки: Якутия   духовно-нравственные ценности   запрет   праздник   хеллоуин   школы   
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17  комментариев
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11k
Б.Касторский 9 часов назад
По идее, если знать историю, то в России в этот день отмечают Велесову ночь.
Так что зайдет Солнце, природа начнет засыпать на зиму. Ну и дальше в целом как и Хеллоуин.
Но да, проще запретить. Почему не вспомнить свой даты?
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1k
kirill15 15 минут назад
Ну и нах он нужен в школе?
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4k
Нечаинка 3 часа назад
Ребус. Найдите на картинке Тыквенный Спас. Их всего три, если что.
Еще что-то изобрели.

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386
3zo672nyb9t0 4 часа назад
Религиозным праздникам в школе не место, и уж тем более притащенному с запада.
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8k
Фон Шниппельблох 7 часов назад
Прежде всего западный и напрочь нам непонятный. Причём, это языческий праздник. Язычник? Отмечай. А то вся страна в язычников превращается в этот день. Дауны что ли люди, не понятно? Где кельты и где православные христиане? Это ещё что, вот ставить jingle bells в магазинах в праздник нового года, это вообще интеллект как у хлебушка. А ведь ставят, постоянно, по телевизору могут рекламу какую нибудь е**нуть с этой музыкой.
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414
AlexWoyz 7 часов назад
не приживаются на земле русской сатанинские иноземные праздники.
как только раскроется их истинная сущность, у нашего человека отторжение возникает.
Хеллуины бесовские, святые Валентины гомосячие..
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8k
Puans-on 7 часов назад
Когда уже мужчины в платьях перестанут учить нас жить?
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32k
Teodor 8 часов назад
Заставь дурака богу молиться - весь лоб расшибёт. На заре советской власти парторги с Пасхой боролись, в школах под Новый год лозунги вешали: "Скажи родителям не покупать ёлку - пусть лучше купят лыжи!" Теперь у молодых наоборот станет крутой фишкой отмечать Хэллоуин - запретный плод сладок...
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3k
Едондер пуп 8 часов назад
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28k
Lehoia 8 часов назад
А чтобы стать протоиереем, какое нужно иметь образование? Кругозор? Три класса сельской кубанской школы достаточно?

Хэллоуин или Hallowe'en (сокращение от "Вечер всех Святых"), также известный как Allhalloween, Канун всех Святых, или Канун Всех Святых, - праздник, отмечаемый во многих странах 31 октября, накануне западного христианского праздника Дня всех Святых. Он начинается с празднования Дня Всех Святых, времени в литургическом году, посвященного поминовению усопших, включая святых (святых), мучеников и всех усопших верующих.
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95
Аврашалом Маркович 8 часов назад
" протоиереем Александром Игнатовым, который называет Хэллоуин праздником смерти и сатанизма"
Интересно, чем ему сатанизм не угодил?
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3k
RaiJu 8 часов назад
Запрещать детский праздник. О, боже мой, зато во всех клубах сегодня хэллоуин.
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