Власти Якутии запретили праздновать Хэллоуин в учебных заведениях региона

От Тыквенного спаса местные школы тоже отказались.
Министерство образования Якутии запретило проводить празднование Хеллоуина в школах и иных образовательных учреждениях республики. Письмо с соответствующим запретом было направлено первым замминистра Алевтиной Аргуновой во все районы республики 26 октября, пишет местное издание SakhaDay.
В письме говорится, что в образовательных учреждениях вместо Хэллоуина должны проводится мероприятия, направленные на укрепление духовно-нравственных ценностей, развития патриотизма и сохранения исторического наследия проживающих в стране народов.
"Необходимо принять меры по недопущению проведения празднования Хэллоуина в школах и иных образовательных учреждениях. В школах должны проводиться мероприятия образовательного характера и мероприятия, направленные на сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, развитию идей патриотизма в стране, сохранению исторического наследия народов, проживающих на территории страны", — говорится в официальном письме властей.
SakhaDay отмечает, что в своём письме Алевтина Аргунова не поясняет, чем празднование Хэллоуина мешает развитию патриотизма и укреплению духовно-нравственных ценностей. Издание пишет, что проведение Хэллоуина никогда не наносило вреда — не только развивало творческие способности учеников и сближало коллектив, но и служило практической пользе. В 2017 году, к примеру, в рамках празднования Дня всех святых при поддержке МВД в одной из школ проводились профилактические мероприятия под названием "Засветись!". На руки школьников наклеивали световозвращателями и те размахивали ими в темноте, показывали важность световозвращающих элементов на одежде.
Что касается Тыквенного спаса, российской альтернативы Хэллоуина, то несколько директоров местных школ, с которыми довелось побеседовать журналистам, заявили, что лучше обойдут оба праздника стороной.
Добавим, что Хэллоуин празднуется в ночь с 31 октября на 1 ноября — в канун католического праздника Дня всех святых. Изначально его отмечали исключительно в англоязычных странах, но со временем он стал, можно сказать, международным.
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Так что зайдет Солнце, природа начнет засыпать на зиму. Ну и дальше в целом как и Хеллоуин.
Но да, проще запретить. Почему не вспомнить свой даты?
Еще что-то изобрели.
как только раскроется их истинная сущность, у нашего человека отторжение возникает.
Хеллуины бесовские, святые Валентины гомосячие..
Хэллоуин или Hallowe'en (сокращение от "Вечер всех Святых"), также известный как Allhalloween, Канун всех Святых, или Канун Всех Святых, - праздник, отмечаемый во многих странах 31 октября, накануне западного христианского праздника Дня всех Святых. Он начинается с празднования Дня Всех Святых, времени в литургическом году, посвященного поминовению усопших, включая святых (святых), мучеников и всех усопших верующих.
Интересно, чем ему сатанизм не угодил?