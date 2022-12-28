16 культурных особенностей разных стран, которые запомнились туристам

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Туристы, посетившие разные страны Европы, Азии и Америки, рассказывают, какие культурные особенности произвели на них большее впечатление.
1. “Я слышал, что немцы очень серьезные люди, но я думаю, что они довольно дружелюбные и забавные. Мне нравилось, что даже мусорные баки на улицах имели смешной дизайн.”
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2. “Я всю жизнь думал, что я хожу очень быстро, но когда я шел по улицам Парижа, французы пролетали мимо меня, словно реактивные самолеты.”
3. “Когда мы навещали семью моего парня, которая живет в Германии, я была очень впечатлена тем, что, несмотря на холодную погоду, повсюду было очень зелено"
"Кроме того, цены на продукцию зарубежного производства, такую как пластиковые стаканчики, были завышенными. Тот факт, что общественный транспорт пунктуален и всегда прибывает вовремя, также является одной из деталей, которые я помню.”
4. “Я переехал в Америку в детстве. Поначалу казалось очень странным, что все живут в домах, а не в квартирах, и что почти во всех домах есть подвалы и гаражи.”
5. “Мой друг, который ездил в Нидерланды, был сильно шокирован, когда увидел Улицу красных фонарей, потому что ранее не слышал о ней.”
6. “В Соединенном Королевстве, людям, которым исполняется 100 лет, приходит специальное поздравительное письмо от королевы Елизаветы.”
7. “В Японии торговые автоматы есть везде, куда бы вы ни отправились, без исключения. Автоматы не только с напитками, но и для сэндвичей, торговые автоматы по продаже сигарет, торговые автоматы по продаже журналов, и.т.д”
8. “Один ресторан в Таиланде сказал мне, что они не включают Wi-Fi по выходным.”
9. “Хотя американцы думают, что их собственная страна очень развита, когда приезжают в такую страну, как Китай, то понимают, насколько вперед продвинулись технологии и, что они отстают.
10. “Это может быть очень тонкая деталь, но в Бельгии крупинки соли были того же размера, что и крупинки сахара, поэтому я постоянно их путал.”
11. “Люди, работающие в Китае, ложатся спать в офисе после обеда.”
12. “Как японец, когда я приехал в США, я понял, что люди очень сильно соприкасаются. Есть близость, к которой японцы никогда не привыкли, будь то рукопожатие, объятия или похлопывание по спине”
13. “С того момента, как мой самолет приземлился в Париже, я был шокирован как худобой людей, так и тем, что все были хорошо одеты.”
14. “Когда я шел по Брюсселю, две машины столкнулись прямо передо мной и попали в аварию. Я приготовился к тому, чтобы увидеть уличные бои, но вместо этого водители спокойно вышли из машины, сфотографировали событие и ждали прибытия полиции.”
“Я никогда не видел, чтобы дорожно-транспортное происшествие в моем родном городе в Индии заканчивалось без драк.”
15. “Во время учебы в университете в Европе я узнал, что некоторые друзья-студенты платили родителям арендную плату за свои комнаты, оставаясь в семейном доме.”
16. "Я знал, что в каждой стране есть свои уникальные привычки в туалете, но больше всего меня удивил смеситель для биде!"
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