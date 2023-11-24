Когда рухнуло всё представление об окружающем мире

Горцы, находившиеся на протяжении тысяч лет в изоляции от внешнего мира, были шокированы современными технологиями, такими как патефоны и огнестрельное оружие, которое золотоискатели использовали, чтобы припугнуть местных жителей и перестраховаться от их нападения.

Остров Новая Гвинея был открыт европейцами в 16 веке и до начала 20 века практически не был изучен из-за густой растительности и того, что остров разделен разделен горным хребтом с множеством пиков, достигающих высоты 4 000 м. Множество попыток, предпринятых различными колониальными державами для исследования этого острова, закончились провалом, поэтому до 1930-х годов никто и не предполагал, что кто-то может жить в этой местности.