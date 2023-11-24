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Когда рухнуло всё представление об окружающем мире

Когда рухнуло всё представление об окружающем мире

Автор:
24 ноября 2023 17:31
Метки: аборигены   горы Новой Гвинеи   папуа-новая гвинея   
1309
5

Эта фотография была сделана во время «первого контакта» между белыми людьми и коренными жителями центрального нагорья острова Новая Гвинея.
Момент, когда у жителей Новой Гвинеи рухнуло всё представление об окружающем мире...


В 1930-х годах группа австралийских золотоискателей во главе с братьями Лихи начала исследование отдаленных районов Новой Гвинеи, где, как выяснилось, проживало более миллиона человек, ранее не контактировавших с остальным миром. Этот момент можно было бы сравнить со встречей испанских конкистадоров и коренных жителей Америки или британцев с аборигенами Австралии.

Для мужчины на фотографии встреча с фотографом означала конец света, каким он его знал. Он только что узнал, что народы, населяющие Новую Гвинею — не единственные люди на Земле, а горный хребет — это не «край света», как представлялось ему и его предкам. Вероятно, туземцу самым страшным было увидеть белых людей, облаченных в одежды. Пришельцев он принял за призраков его предков, которые пришли за ним из загробного мира.


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Братья Лихи впервые пересекли горный хребет в 1930 году. Позже они вернулись для дальнейших исследований. Тогда они взяли с собой фотоаппараты и засняли первый контакт с местными племенами. Представленное фото и было сделано одним из братьев.

Скорее всего, при встрече с коренными народами золотоискателей спас их необычный внешний вид для этой местности. Туземцы решили, что им явились духи предков.

Горцы, находившиеся на протяжении тысяч лет в изоляции от внешнего мира, были шокированы современными технологиями, такими как патефоны и огнестрельное оружие, которое золотоискатели использовали, чтобы припугнуть местных жителей и перестраховаться от их нападения.


Остров Новая Гвинея был открыт европейцами в 16 веке и до начала 20 века практически не был изучен из-за густой растительности и того, что остров разделен разделен горным хребтом с множеством пиков, достигающих высоты 4 000 м. Множество попыток, предпринятых различными колониальными державами для исследования этого острова, закончились провалом, поэтому до 1930-х годов никто и не предполагал, что кто-то может жить в этой местности.

По мнению ученых, племена людей населяющих горы Новой Гвинеи прибыли туда более 40 000 лет назад. Сначала они занимались охотой и собирательством, а потом самостоятельно открыли для себя сельское хозяйство, причем задолго до того, как это сделали европейцы. На момент обнаружения аборигены все еще использовали технологии каменного века.

Из-за сложного ландшафта и труднопроходимой местности они жили в нескольких изолированных сообществах, в которых развились совершенно разные культуры и языки. Сейчас Папуа-Новая Гвинея является страной с самым большим языковым разнообразием в мире.

Источник:

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Метки: аборигены   горы Новой Гвинеи   папуа-новая гвинея   
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30  комментариев
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33k
Teodor 6 часов назад
Не могу представить себе людей, что так живут веками и никто не попробовал "стену мира" преодолеть, посмотреть, а что там снаружи... Как там у Тургенева: "Ну и сидни же в вашей деревне живут..."
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18k
копатель (копаю, но могу и закапывать) 3 часа назад
"Скорее всего, при встрече с коренными народами золотоискателей спас их необычный внешний вид для этой местности. Туземцы решили, что им явились духи предков."

А почему аборигены съели Кука?
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33k
Юрий 4 часа назад

Ссылка www.youtube.com
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301
iskra 6 часов назад
У многих людей будут такие же лица, когда к нам явятся инопланетяне,которые уже миллионы лет живут в коммунизме и забыли что такое войны..
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301
iskra Юрьевич 2 часа назад
Умный человек читает камент полностью,и понимает смысл прочитанного. Где вы увидели ,что написано про ВСЕХ людей? Написано - "многие",что означает некоторый процент.
И как по мне - процент умных образованных людей в мире - невелик. Да ещё и уменьшается с каждым годом. Вы сами перечислили 5 человек. Какой это процент от населения мира в ту пору?
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2k
Rulzen 6 часов назад
Вот и мы такие же папуасы. А где-то далеко (или не очень) живут более развитые цивилизации..
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17k
Мистер Фикс 6 часов назад
И на каком языке ему это объяснили?
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5k
Fishki_surfer 6 часов назад
>>> Туземцы Новой Гвинеи ... думают, что из патефона доносятся голоса духов

На фото не видно, кто что думает.
Может они думают "О! У Федора Шаляпина новый альбом вышел!"
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6k
ManRox 6 часов назад
Дикие люди, дети гор (с)
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12k
ron 7 часов назад
Отлично, спасибо! ))
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2k
khvatich 7 часов назад
Запостите Николай Николаевича Миклухо-Маклая. Информативнее будет.
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