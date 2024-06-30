Питаться фастфудом оказалось дороже, чем полезными продуктами

Для примера сравним две продуктовые корзины. В одной будут чипсики, газировка, наггетсы, шоколадные батончики, замороженная пицца и сладкая газировка.

В другой тот самый набор «осознанного взрослого» — сезонные фрукты и овощи, зелень, рис, макароны из твердых сортов пшеницы, курица и мясо.