Питаться фастфудом оказалось дороже, чем полезными продуктами

До чего мир дошел, если раньше фастфуд был просто вредный, то теперь еще стал дороже чем здоровая пища.
Для примера сравним две продуктовые корзины. В одной будут чипсики, газировка, наггетсы, шоколадные батончики, замороженная пицца и сладкая газировка.
В другой тот самый набор «осознанного взрослого» — сезонные фрукты и овощи, зелень, рис, макароны из твердых сортов пшеницы, курица и мясо.
Средняя стоимость первой корзины будет на уровне 3214 рублей, а вот вторая обойдется примерно в 2300.
Конечно, если покупать клубнику в январе, то это будет ну не очень экономно. Но те же мандарины, наоборот, в холодное время года дешевеют. Поэтому стоит обращать внимание на сезонные плоды, если не хотите себе отказывать в овощах и фруктах и при этом не очень много тратить кровно заработанных.
Короче, питаемся правильно, но иногда себя не забываем баловать! Только в меру!
Источник:
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Заранее большое Вам человеческое спасибо
очень примерно:
нормальный скромный ужин (пюрешка-мяско-салатик) это 200-300р продукты и готовить примерно полчаса-час.
для хорошего специалиста рабочий час от 1000р.
нормальный ужин из готовых блюд или "быстрых" полуфабрикатов это 400-600р и 5-10мин разогреть.
т.е. для среднего работника по соотношению время-деньги выходит баш на баш или даже выгоднее фастфуд. для работника выше среднего фастфуд получается выгоднее, готовить самому нерентабельно.
Что значит "тот самый набор"?
Где во "взрослом наборе" соусы, приправы, питье, молочка, масло?
Или взрослый жизни здоровый человек есть макароны на воде с отваренной курицей без ничего? Салаты тоже ничем не заправляются? Так огурчик погрызть на досуге?