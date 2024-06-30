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Питаться фастфудом оказалось дороже, чем полезными продуктами

Питаться фастфудом оказалось дороже, чем полезными продуктами

Автор:
30 июня 2024 07:37
Сообщество : Жить в России
Метки: здоровое питание   здоровье   магазины   фастфуд   финансы   цены   
993
3

До чего мир дошел, если раньше фастфуд был просто вредный, то теперь еще стал дороже чем здоровая пища.

Для примера сравним две продуктовые корзины. В одной будут чипсики, газировка, наггетсы, шоколадные батончики, замороженная пицца и сладкая газировка.


В другой тот самый набор «осознанного взрослого» — сезонные фрукты и овощи, зелень, рис, макароны из твердых сортов пшеницы, курица и мясо.

Средняя стоимость первой корзины будет на уровне 3214 рублей, а вот вторая обойдется примерно в 2300.


Конечно, если покупать клубнику в январе, то это будет ну не очень экономно. Но те же мандарины, наоборот, в холодное время года дешевеют. Поэтому стоит обращать внимание на сезонные плоды, если не хотите себе отказывать в овощах и фруктах и при этом не очень много тратить кровно заработанных.

Короче, питаемся правильно, но иногда себя не забываем баловать! Только в меру!



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Метки: здоровое питание   здоровье   магазины   фастфуд   финансы   цены   
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10  комментариев
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83
Alex Vlg Час назад
Всегда так было, почему стало?
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0
avemedin Минуту назад
Здравствyйте. Извините, что пишy здесь, больше негде...

Сейчас ищy любyю работy, но пока ничего не наxодится. Готов на любyю подработкy, а сейчас дома есть абсолютно нечего.
От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не y кого. Одолжите, пожалyйста, на едy рyблей 100-200. Xоть на бyлкy xлеба, xоть на килограмм картошки.

Eсли оставите контакты, то я готов вернyть с первой зарплаты (переведy на картy или номер телефона). В этом слyчае оставьте свои контакты в личныx сообщенияx. Я вернy 100%!

Пополните, пожалyйста, номер телефона на любyю сyммy: 8 (952) 133 65 10 (баланс номера телефона y оператора или по СБП)

Заранее большое Вам человеческое спасибо
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65k
Олег 4 минуты назад
за условно одинаковый чек можно зайти в фастфуд или в ресторан с нормальной едой. Через час после фастфуда будешь голодным, а после нормальной еды можно сутки не питаться
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6k
hhwost 7 минут назад
деньги посчитал, молодец, а время? время тоже деньги.
очень примерно:
нормальный скромный ужин (пюрешка-мяско-салатик) это 200-300р продукты и готовить примерно полчаса-час.
для хорошего специалиста рабочий час от 1000р.
нормальный ужин из готовых блюд или "быстрых" полуфабрикатов это 400-600р и 5-10мин разогреть.
т.е. для среднего работника по соотношению время-деньги выходит баш на баш или даже выгоднее фастфуд. для работника выше среднего фастфуд получается выгоднее, готовить самому нерентабельно.
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12k
Dmitry 11 минут назад
Так это очевидно.
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12k
Юлия 15 минут назад
Сравнение вертолета с обезьяной.
Что значит "тот самый набор"?
Где во "взрослом наборе" соусы, приправы, питье, молочка, масло?
Или взрослый жизни здоровый человек есть макароны на воде с отваренной курицей без ничего? Салаты тоже ничем не заправляются? Так огурчик погрызть на досуге?
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153k
parallax Час назад
Это и козе понятно. Люди покупают готовое не из экономии, и из-за лени.
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15k
Antique computer Час назад
Открыл Америку... Всегда вредная еда была дороже, чем нормальная.
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