Энергетики в подвале дома, где Достоевский писал “Преступление и наказание”, нашли БДСМ-клуб со всей атрибутикой

Этот клуб сочли технологическим нарушением.
Внезапно сотрудники городского хозяйства обнаружили в доме, где Федор Михайлович Достоевский написал «Преступление и наказание» и роман «Игрок», БДСМ-клуб со всем необходимым оборудованием. Энергетикам надо было пройти в соседний подвал, но находка их задержала.
«Когда специалисты попали в помещение, то был выявлен факт нарушения охранной зоны, что является грубым игнорированием и нарушением норм безопасности и действующего законодательства», — рассказали «Фонтанке» в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
Оказалось, собственник знает, что находится в его помещении. Он рассказал, что в подвале весь реквизит висит только для антуража. Мол, в этом помещении проводятся тематические фотосессии и вечеринки.
Соственник утверждает, что помещение лишь декорация, а используют его «как и множество фотостудий или локаций Санкт-Петербурга», уверяет Фонтанка.
Однако в «Теплосеть Санкт-Петербурга» беспокоятся о посетителях. В случае дефекта может пострадать не только имущество, но и жизнь и здоровье людей.
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