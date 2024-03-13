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Энергетики в подвале дома, где Достоевский писал “Преступление и наказание”, нашли БДСМ-клуб со всей атрибутикой

Энергетики в подвале дома, где Достоевский писал “Преступление и наказание”, нашли БДСМ-клуб со всей атрибутикой

Автор:
13 марта 2024 18:45
Сообщество : Жить в России
Метки: Питер   бдсм   интересное   клуб   находка   фото   
1479
3

Этот клуб сочли технологическим нарушением.

Внезапно сотрудники городского хозяйства обнаружили в доме, где Федор Михайлович Достоевский написал «Преступление и наказание» и роман «Игрок», БДСМ-клуб со всем необходимым оборудованием. Энергетикам надо было пройти в соседний подвал, но находка их задержала.

«Когда специалисты попали в помещение, то был выявлен факт нарушения охранной зоны, что является грубым игнорированием и нарушением норм безопасности и действующего законодательства», — рассказали «Фонтанке» в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Оказалось, собственник знает, что находится в его помещении. Он рассказал, что в подвале весь реквизит висит только для антуража. Мол, в этом помещении проводятся тематические фотосессии и вечеринки.

Соственник утверждает, что помещение лишь декорация, а используют его «как и множество фотостудий или локаций Санкт-Петербурга», уверяет Фонтанка.

Однако в «Теплосеть Санкт-Петербурга» беспокоятся о посетителях. В случае дефекта может пострадать не только имущество, но и жизнь и здоровье людей.

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Метки: Питер   бдсм   интересное   клуб   находка   фото   
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10  комментариев
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4k
poбт Час назад
мягкая обивка? это точно бдсм?
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12k
Ligov Полчаса назад
Вот те раз, прям какой то антигосударственный заговор...)
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139
FlakoBoy 57 минут назад
Как-то много и сразу у нас в стране стало обнаруживаться разного рода клубов и пр. мест для времяпрепровождения всяких извращенцев?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
350474



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