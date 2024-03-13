Энергетики в подвале дома, где Достоевский писал “Преступление и наказание”, нашли БДСМ-клуб со всей атрибутикой

Соственник утверждает, что помещение лишь декорация, а используют его «как и множество фотостудий или локаций Санкт-Петербурга», уверяет Фонтанка.

Однако в «Теплосеть Санкт-Петербурга» беспокоятся о посетителях. В случае дефекта может пострадать не только имущество, но и жизнь и здоровье людей.