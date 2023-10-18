FISHKINET
Сообщество Юмор 17731 пост • 3617 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Из тинейджеров в милфы: проблемы дам за 30

Из тинейджеров в милфы: проблемы дам за 30

Автор:
18 октября 2023 16:22
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   интересное   милф   милфы   подборка   
8165
17

Сорок Тридцать пять — баба ягодка опять. Нет некрасивых или старых женщин, есть те, которые понравятся определённому кругу мужчин.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Юмор   интересное   милф   милфы   подборка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
38  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Lehoia 3 часа назад
Жизненно, и эта шняга работает не только с дамами. В какой-то момент, девушки, на которых ты смотришь в метро, начинают пытаться уступить тебе место)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
501
mnekrasov 7 минут назад
Milf - это mom in love to [мат]. Т.е мамашка с бешенством матки и бесконтрольным передком. Чисто почпокаться хор, а жить с такой упаси Бог.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
163
Евгений mnekrasov 3 минуты назад
Mom I'd Like to F***. Мамочка, которую я бы тр...л
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
FatZilla 8 минут назад
Насколько я помню, термин MILF это аббревиатура английская "мамочка, которую я бы трахнул" и о возрасте речи нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
wilddewill 23 минуты назад
13 фото, моёродное Тушино)))) Прям перед каналом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Владимир 49 минут назад
Вообще-то, для того чтобы стать милфой, надо сначала родить. Иные и в 12 лет милфами становятся...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
rudenkov 55 минут назад
проблемы: дам за 30.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pill Час назад
У милф запросы , как у молодух. Иногда общаюсь-стебусь на знакомствах. Есть очень интересные. Приятно общаться. Даже прогуляться можно при чудной погоде. Но 90% - с запросами или с головой не дружат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
92k
sapér Vodička 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Aqueronte 2 часа назад
Милфа это не просто возраст, это когда ее парень годится ей в сыновья. А просто 40 летние занимаются сексом это норм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Denissg 2 часа назад
Комментарий к фото
Долгосрочная стратегия
Лет в фиг знает сколько (не очень много) братан, на год младше, говорит: "Хочешь сЭкс посмотреть?". [картинка "Рокки почуял сыыыыр"
*. Я думал, может, он какую трудноразличимую картинку добыл или ещё чего. А он продолжает с непередаваемым цинизмом: " Вот вырастешь, женишься, предложи как-нибудь жене пое**т*ся. Правда, тебе тоже придётся свой показать, но...зато увидишь!".

* До трансляции "Спасателей" оставалось много-много лет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Slawa49 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Denissg 2 часа назад
Комментарий к фото
Или унылая серая мышь. Но ты старайся, старайся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Denissg 2 часа назад
Удивительно, что люди не понимают значения термина. МИЛФ - это не 30...40 лет, а женщина старше тебя, которую ты, между тем, хотел бы оприходовать. Да, обычно этим грезят пубертатные др**еры в фантазиях, что зрелая телка научит всему и потом можно хвастаться придуманными победами. Поэтому, возможно, и сложилось такое представление о возрасте. Для 30-летнего лузера милфа будет, соответственно, лет 50, а я уже не хочу на эту тему думать. А те, коих считают милфами - это милые девочки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Ivan 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
dima423 3 часа назад
Комментарий к фото
Вот сейчас она клевая)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

102576



Другие посты автора
Популярное в сообществах
5 исчезнувших российских городов
5 исчезнувших российских городов
Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО
Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Намешалось
Намешалось
Ничего странного не замечаете?
Ничего странного не замечаете?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вышла замуж за айтишника

Лучшие демотиваторы
Как мужики видят девушек с макияжем ибез макияжа

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#интересно#кино#интересное#фильм#дети#США#история
#животные#люди#в мире#аварии#факты#Автовсячина#шоу бизнес#знаменитости#Ynews#конфликт
#машина#автомир#Прикол#ДТП#авто аварии#забавно#подборка#позитив#собака#Москва
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? От рояля до скейтборда: полки, созданные из... всего От рояля до скейтборда: полки, созданные из... всего Мамкиных бунтарей пост, пошедших против системы Мамкиных бунтарей пост, пошедших против системы А ведь Минздрав предупреждал: всё об алкоголизме А ведь Минздрав предупреждал: всё об алкоголизме Не нужно осуждать: самый странный пост на Фишках Не нужно осуждать: самый странный пост на Фишках Когда не стесняешься собственной тупости Когда не стесняешься собственной тупости

На что жалуетесь?

Вернуться