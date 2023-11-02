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"Я даже не знал, что так сильно её люблю!": Познер и Ургант в Дубае признались в любви России

"Я даже не знал, что так сильно её люблю!": Познер и Ургант в Дубае признались в любви России

Автор:
02 ноября 2023 10:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дубай   Россия   интересное   любовь   познер   ургант   фото   
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На шоу Иван Ургант даже извинился, правда не пояснил за что.

Иван Ургант и Владимир Познер выступили в Дубае на шоу "Путешествия Познера и Урганта". Телеведущие отвечали на вопросы из зала, как кто-то спросил, любят ли они Россию. Познер, не колеблясь, ответил положительно.

И я – да. Вы знаете, я даже можно развернуто скажу? Чуть-чуть приотверну. Я вообще даже не знал, что так сильно ее люблю, так бы я сказал, — заявил Ургант.

На этом же шоу Ургант даже извинился, правда, не пояснил за что.

Я говорю так же, как я говорил на канале, на котором я работал: "Я извиняюсь". Полтора года пытаюсь, сказать, никто не даёт, - отметил он.

И Ургант и Познер исчезли с российских телеэкранов с начала СВО. Пользователи Сети эмоционально отреагировали на мероприятие в Дубае. Иван ответил на критику. Он заявил, что в дуэте он олицетворяет Россию, а Познер – элиту.

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Метки: Дубай   Россия   интересное   любовь   познер   ургант   фото   
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24  комментария
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21k
Davy Jones 2 часа назад
Евреям свойственно переобуваться в прыжке, так что не будем по привычке всем все прощать.
Идут они все в.... ЦАХАЛ
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913
idhr Минуту назад
расходимся, нас опять на###ли ... они только территорию любят, просторы, байкал, архитектуру санктпетербурга ... обычное население они по прежнему считают за убогих и отсталых лохов, неуспешность которых стоит активно высмеивать в передачах типа прожекторперисхилтон, вечерний ургандт и т.д. ... В этом плане, в плане любви к территоии, но в отрыве от населения, они мало отличаются от гитлера и фашистов ... тем тоже очень нравилась территория, а население нахрен не нужно ... Ну потом правда это население писало там всякие послания на рейстаге, не им послания, будующим покоениям послания, но это уже совсем другая история ...
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8k
vasilykopkov 2 минуты назад
Ёрничает, что говорит о том, что возвращаться не собирается.
Ну, е очень-то и хотим...
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2k
Alexander Gorn 6 минут назад
Не-не, так это не работает. Сбежал? Любовь к России теперь делом придется доказывать. Контракт подписал - и на фронт, фашню хохлатую мочить. Ну или в ЦАХАЛ иди, если израиловка больше нравится. Но что-то мне подсказывает, что так этот поц и будет в Дубае сидеть, если, конечно, и там стрелять не начнут. Тогда сбежит в Монголию и будет рассказывать о своей любви к родным степям и вяленой конине.
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6k
Pashuta 11 минут назад
Вопрос теперь в другом - любит ли после всего этого Россия тебя??
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3k
Алекс 24 минуты назад
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11k
Алексей Полчаса назад
Постебался...чмо, оно и есть чмо
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2k
grigorenko vladislav 37 минут назад
"...заявил, что в дуэте он олицетворяет Россию, а Познер – элиту." Что они там олицетворяют, все давно уже предельно ясно увидели. Нахера снова показывать этих лицемерных продажных тварей? Что там кто ещё не разглядел?
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26
Михаил 41 минуту назад
Ладно Познер, это известная политическая проститутка, как и Невзоров, как в принципе и Соловьев, но вот Ургант ничего плохого не сказал. "Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ." - единственная цитата, за которую его "отменили".
П.С. Готов к дизлайкам)
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707
partners74 49 минут назад
как уже достали эти извинитепрастити
обосрался-вот и стой , сука, в стойле. на х.у.й ты здесь не нужен. кусать руку кормящего даже последняя сука себе не позволяет. тварь
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3k
Χάρων 50 минут назад
У прости...тутки урганта заканчиваются деньги?
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15k
Ivan 50 минут назад
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62k
hpgjzsorqzo4 Час назад
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10k
Борис Карабанов Час назад
Ой, а как же "хватит их пиарить"? Ещё никто не написал?
Хватит их пиарить. Забвение - худший для них вариант!
p.s. А имущество отнять и поделить.
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396
александр ломовицкий Час назад
вонючий еврей-официант захотел вернуться в Россию заработать еще денег у гоев. нет уж пусть зарабатывает у арабов , глядишь может кто пристроит шлюшку.
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5k
Тамара Час назад
Я вообще даже не знал, что так сильно ее люблю, так бы я сказал, заявил Ургант. (цы)

Не ЕЁ, а ИХ.
Деньги он любит.
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5k
Alex 2 часа назад
Пусть пиз**ет на хер.
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73
Creative 2 часа назад
Должно деньги закончились ... А там, на чужбине, его шоу "пипл не хавает".
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Комментарий удален. Причина: флуд
43k
544
ruslan d 2 часа назад
Ути Божечки
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