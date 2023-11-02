"Я даже не знал, что так сильно её люблю!": Познер и Ургант в Дубае признались в любви России

На шоу Иван Ургант даже извинился, правда не пояснил за что.
Иван Ургант и Владимир Познер выступили в Дубае на шоу "Путешествия Познера и Урганта". Телеведущие отвечали на вопросы из зала, как кто-то спросил, любят ли они Россию. Познер, не колеблясь, ответил положительно.
И я – да. Вы знаете, я даже можно развернуто скажу? Чуть-чуть приотверну. Я вообще даже не знал, что так сильно ее люблю, так бы я сказал, — заявил Ургант.
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На этом же шоу Ургант даже извинился, правда, не пояснил за что.
Я говорю так же, как я говорил на канале, на котором я работал: "Я извиняюсь". Полтора года пытаюсь, сказать, никто не даёт, - отметил он.
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И Ургант и Познер исчезли с российских телеэкранов с начала СВО. Пользователи Сети эмоционально отреагировали на мероприятие в Дубае. Иван ответил на критику. Он заявил, что в дуэте он олицетворяет Россию, а Познер – элиту.
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Идут они все в.... ЦАХАЛ
Ну, е очень-то и хотим...
П.С. Готов к дизлайкам)
Хватит их пиарить. Забвение - худший для них вариант!
p.s. А имущество отнять и поделить.
Не ЕЁ, а ИХ.
Деньги он любит.