Двое мужчин в Нижнем Тагиле предались любовным утехам на улице

Прямо на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле мужчины занялись оральной любовью друг с другом. Их не смущали ни проходившие мимо люди, ни парень, подошедший прямо вплотную к любовникам. Надо ли говорить, что полиция тоже никак не реагировала.

«Вот так вот у нас отдыхают. Вокзал. Площадь. Люди ходят, вот пацанёнок мимо проходит, а они кайфуют. Им просто в кайф. Такое только в Тагиле можно увидеть», — комментирует автор видео.