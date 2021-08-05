Двое мужчин в Нижнем Тагиле предались любовным утехам на улице

Прохожие в Нижнем Тагиле заметили в кустах двух мужчин, которые несмотря ни на что предавались любовным утехам. Их не смущали ни прохожие, ни подошедший молодой человек.
Прямо на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле мужчины занялись оральной любовью друг с другом. Их не смущали ни проходившие мимо люди, ни парень, подошедший прямо вплотную к любовникам. Надо ли говорить, что полиция тоже никак не реагировала.
«Вот так вот у нас отдыхают. Вокзал. Площадь. Люди ходят, вот пацанёнок мимо проходит, а они кайфуют. Им просто в кайф. Такое только в Тагиле можно увидеть», — комментирует автор видео.
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Ясно-понятно, что мужчины скорее всего были не в себе. Пользователи сети вовсю посмеялись над развратниками.
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Даже не знаю, какой из мемов лучше подойдёт.
Вот оно, чё, михалыч!
Тагил!!!
Славик, не очкуй!