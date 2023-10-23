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"Мы с вами коллеги!". Актёр дубляжа Карен Арутюнов разыграл телефонных мошенников

"Мы с вами коллеги!". Актёр дубляжа Карен Арутюнов разыграл телефонных мошенников

Автор:
23 октября 2023 00:27
Сообщество : Юмор
Метки: Актер дубляжа   Карен Арутюнов   Мейсон Пауэрс   жулики   колл-центр   телефонные мошенники   
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Колл-центр жуликов из известной страны попал на актера дубляжа. Берём попкорн и наслаждаемся ...

Актёр дубляжа Карен Арутюнов разыграл украинских телефонных мошенников, представившихся сотрудниками одного из управлений МВД:

«Меня зовут Мейсон Пауэрс, мать вашу, куда вы звоните?

Я в Лос-Анджелесе!

Ах это секретное дело?

Тогда давай пошепчемся, чего ж ты орёшь, если это секретно?!»:

Ранее в апреле Карену уже звонили из мошеннического колл-центра (повезло так повезло!). Тогда у Майсона Пауэрса был, можно сказать дебют:

А вообще, если кто забыл - Карен Арутюнов, один из героев ролика с навигатором, ставшего вирусным в январе 2021 года. Вместе с ним в машине Альберт Ибрагимов и Аниса Муртаева. На следующее утро после публиации этого ролика они проснулись знаменитыми)):

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Метки: Актер дубляжа   Карен Арутюнов   Мейсон Пауэрс   жулики   колл-центр   телефонные мошенники   
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3  комментария
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30k
Юрьевич Полчаса назад
А я для них придумал нейросеть "Голос", куда можно залить запись разговора и потом, когда их возьмут за жопу в их Днепропетровске, то мгновенно вычислят с помощью этой нейросети. Рассказываю, что ФСБ обратилось к гражданам РФ слать им записи разговоров с мошенниками. Многие из звонящих ведутся и, либо бросают трубку, либо те, кто самые упоротые, начинают угрожать, что типа не их возьмут за жопу, а нас их сбу
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−17
Собака У Попа Полчаса назад
А у него хороший микрофон в телефоне. Даже слишком хороший.
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15k
Александр Час назад
По объективным причинам был вынужден отключить "заглушку" неизвестных номеров - ждал нужного звонка, но с какого будут звонить - ? ... Началось! Кто только не звонил, и из Сбера, и из ФСБ, и из ГИБДД... Приходилось "снимать трубку"... Разговор короткий, если "не то...", то, вежливо, "извините, сейчас некогда". Не перезванивают... Напрягает "слитая" база данных - знают всё - ФИО, адрес, семейное положение...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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