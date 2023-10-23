"Мы с вами коллеги!". Актёр дубляжа Карен Арутюнов разыграл телефонных мошенников

Колл-центр жуликов из известной страны попал на актера дубляжа. Берём попкорн и наслаждаемся ...
Актёр дубляжа Карен Арутюнов разыграл украинских телефонных мошенников, представившихся сотрудниками одного из управлений МВД:
«Меня зовут Мейсон Пауэрс, мать вашу, куда вы звоните?
Я в Лос-Анджелесе!
Ах это секретное дело?
Тогда давай пошепчемся, чего ж ты орёшь, если это секретно?!»:
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Ранее в апреле Карену уже звонили из мошеннического колл-центра (повезло так повезло!). Тогда у Майсона Пауэрса был, можно сказать дебют:
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А вообще, если кто забыл - Карен Арутюнов, один из героев ролика с навигатором, ставшего вирусным в январе 2021 года. Вместе с ним в машине Альберт Ибрагимов и Аниса Муртаева. На следующее утро после публиации этого ролика они проснулись знаменитыми)):
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