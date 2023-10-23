"Мы с вами коллеги!". Актёр дубляжа Карен Арутюнов разыграл телефонных мошенников

А вообще, если кто забыл - Карен Арутюнов, один из героев ролика с навигатором, ставшего вирусным в январе 2021 года. Вместе с ним в машине Альберт Ибрагимов и Аниса Муртаева. На следующее утро после публиации этого ролика они проснулись знаменитыми)):