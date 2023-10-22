Першерон: титанические кони, в существование которых сложно поверить

Першерон — одна из самых известных и многочисленных пород тяжеловозных лошадей. Для них существует сразу несколько стандартов: французский, американский и британский.
Причём в каждом прописаны границы идеального веса и роста. Так, самые крупные чистокровные кони могут похвастать почти двухметровой высотой в холке и 1200 килограммами живого веса!
Но где бы вы их не встретили, отличить славного гиганта от всех остальных пород не составит труда. По сравнению с верховыми конями наши герои выглядят исполинами. А рядом с другими мускулистыми тяжеловозами они покажутся очень гармоничными, аккуратными и сбалансированными. Першеронов также отличает спокойный, покладистый темперамент и бронебойная психика. Животины легко идут на контакт, старательно работают при любых условиях и не ловят инфаркт миокарда от вида летящего целлофанового пакетика.
Этими качествами наши герои обязаны своей долгой истории происхождения. Кем только не были першероны на протяжении веков — тут хочешь не хочешь, а научишься спокойствию! Родиной породы считают бывшую французскую провинцию Перш, что к юго-западу от Парижа. Какие лошади стали основой для нынешних тяжеловесов, никто сегодня точно не знает. Известно одно: климат тех мест был очень удачным для сельского хозяйства, так что предки першеронов хорошо устроились и выросли как на дрожжах.
А потом крупные города стали развиваться. И работяга с полей стал городским жигало. В 19 веке 62% ездовых животных в Париже состояло из этой породы. Першеронов брали для перевозки всего, что ездило по городу. Например, запрягали в омнибусы — этакие прототипы современных автобусов, только на лошадиных силах. Припрягали копытных и для транспортировки тяжестей из железнодорожных и морских станций. На всём пути развития породы кони становились всё больше и больше, пока не достигли рекордной тонны с хвостиком на сегодняшний день.
Во все времена эти красивые гиганты пользовались спросом у зарубежных коневодов. Пик импорта пришелся на 19 век. Тогда першеронов вывозили во всех направлениях и разводили как в чистом виде, так и для улучшения местных лошадей. Под влиянием французских тяжеловозов появились белорусская упряжная, арденская, владимирская, испанско-норманская и некоторые другие породы.
На сегодняшний день животин используют буквально во всех отраслях: от спорта и полицейской службы до работы в поле. Под седлом лошадей ценят за мягкий ход и трудолюбие, в упряжи — за спокойный темперамент и выносливость. Ну а фермеры заводят их ради недюжинной силы и крепких мышц. Более универсальную породу ещё поискать!
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Это не белый, серый в яблоках... Белые лошади вообще очень большая редкость, то, что считается белыми - серые...
Генетика окрасов вообще дело интересное... Например:
Угадайте - какой окрас у правой собаки?
Тигровый. Вот так. Это - просто такое большое белое пятно на шкуре. А на самом деле у левой и правой один и тот же окрас.