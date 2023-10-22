Першерон: титанические кони, в существование которых сложно поверить

А потом крупные города стали развиваться. И работяга с полей стал городским жигало. В 19 веке 62% ездовых животных в Париже состояло из этой породы. Першеронов брали для перевозки всего, что ездило по городу. Например, запрягали в омнибусы — этакие прототипы современных автобусов, только на лошадиных силах. Припрягали копытных и для транспортировки тяжестей из железнодорожных и морских станций. На всём пути развития породы кони становились всё больше и больше, пока не достигли рекордной тонны с хвостиком на сегодняшний день.