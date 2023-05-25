Почему песцы – это главные хулиганы Арктики?

При этом цивилизации песцы совершенно не боятся, и если поблизости будет рыбачить человек, они обязательно подойдут знакомиться. И не откажутся от угощения. Впрочем, если песцу угощения не предложить, он не постесняется его украсть. Поэтому люди, которые живут и работают в Арктике, говорят, что от песцов всю еду нужно прятать, чтобы не было привлекательных для него запахов, иначе утащат даже целый пакет с едой и глазом не моргнут. Неужели они так много едят? Нет, на самом деле просто делают запасы на всякий случай.

Так как песцы похожи по поведению на лис (и на представителей псовых в целом), то люди пытаются их приручить, подкармливая. Песцы и в самом деле могут «дружить» с людьми, давать себя погладить. За вкусняшки, конечно.

Дерзкими песцы бывают не только с людьми, но и с другими животными. Они не боятся даже подходить к своим соседям белым медведям, чтобы тоже стащить у них улов.

Архитекторы подземной тундры

Представьте, что находитесь в заполярной тундре, где нет почти никакой растительности, зато вечной мерзлоты хоть отбавляй. Где бы вы жили, будь вы песцом? Оказывается, эти звери выкапывают себе норы, да не просто норы, а сложные конструкции.