В Беларуси вынесли расстрельный приговор отцу, убившему своего ребенка с особой жестокостью

Эта страшная история началась еще в 2019 году в семье, где уже было двое детей несовершеннолетних. После рождения 3 ребенка жизнь детей превратилась в ад. Родители регулярно на протяжении трех лет издевались над малышом в присутствии других детей, морили голодом, избивали, пока наконец не забили до смерти в январе 2023. После того как мальчик перестал подавать признаки жизни, они вызвали скорую, ну а врачи, установив, что смерть наступила в результате побоев, вызвали милицию.

Садистов благополучно задержали. Других детей из семьи - годовалого, а также 4- и 13-летних детей, изъяли из семьи и поместили в приют под наблюдение специалистов.

И вот 19 октября Минский областной суд вынес приговор для 37-летней женщины и ее 48-летнего мужа.