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В Беларуси вынесли расстрельный приговор отцу, убившему своего ребенка с особой жестокостью

В Беларуси вынесли расстрельный приговор отцу, убившему своего ребенка с особой жестокостью

Автор:
21 октября 2023 12:03
Сообщество : Криминал
Метки: Баларусь   Слуцк   дети   семья   смертный приговор   суд   
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Горе-мамаше дали 25 лет тюрьмы.

Эта страшная история началась еще в 2019 году в семье, где уже было двое детей несовершеннолетних. После рождения 3 ребенка жизнь детей превратилась в ад. Родители регулярно на протяжении трех лет издевались над малышом в присутствии других детей, морили голодом, избивали, пока наконец не забили до смерти в январе 2023. После того как мальчик перестал подавать признаки жизни, они вызвали скорую, ну а врачи, установив, что смерть наступила в результате побоев, вызвали милицию.


Садистов благополучно задержали. Других детей из семьи - годовалого, а также 4- и 13-летних детей, изъяли из семьи и поместили в приют под наблюдение специалистов.

И вот 19 октября Минский областной суд вынес приговор для 37-летней женщины и ее 48-летнего мужа.


Им инкриминировали несколько статей: "Умышленное причинение продолжительной боли, мучений способами, вызывающими особые физические и психические страдания, систематическое нанесение побоев, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии" и "Убийство заведомо малолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, группой лиц".


Женщина будет отбывать наказание в исправительной колонии в условиях строгого режима 25 лет, ну а мужчине назначена исключительная мера наказания - смертная казнь (расстрел).

Источник:

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Метки: Баларусь   Слуцк   дети   семья   смертный приговор   суд   
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20  комментариев
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1k
liveevil 2 часа назад
Мать тоже нужно под расстрел. Она такая же соучастница.
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3k
LekS 3 минуты назад
Судебная система здорового государства. Нам бы такую же
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10k
Сол Гудман 11 минут назад
мамашу тоже к стенке поставить, нелюди
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10k
Сергей 13 минут назад
Браво Батьке!
Как минимум создан прецедент, чтоб алкота хоть немного начала мозгами шевелить!
И в минусе биомусор и налогоплательщикам не нужно всю жизнь кормить это.
Пора в России отменять мораторий, давно пора!
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4k
Бровеносец в потёмках Полчаса назад
Те, кто говорит, что менты там и злые, и грубые (я про низовой состав, оперов и дознавателей), что нормальный человек в менты не пойдёт - а вы попробуйте годами изо дня в день иметь дело с подобными отбросами, забивающими насмерть своих детей, истязающих стариков-родителей, выбивая из них последние копейки на дозу или бутылку, режущими постороннего человека из-за парковочного места или царапины на бампере, и остаться при этом уравновешенным и человеколюбивым. Мне случалось быть достаточно жёстко задержанным, с валянием мордой в лужу с Макаровым у затылка, как выяснилось, по ошибке, и я никакого зла не держу на них, у ребят такая работа, мерзкая и грязная, и хорошо, что её есть, кому делать, иначе жопа.
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2k
lyubov Полчаса назад
Всё идет от женщины, считаю что она не только разрешала, но и была и инициатором и подстрекателем.
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42
Ксения Лукашенкова-Денисова Полчаса назад
Не знала, что в Беларуси есть расстрел. Адекватное наказание для самых ужасных преступлений, а не содержание в тюрьме за счет налогов.
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471
Александр Богомолов Полчаса назад
Если они совместно это творили, то почему обоих не пустили в расход, а только одного?
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6k
Roninsamuray Полчаса назад
Справедливое, заслуженное наказание.
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6k
Бу 51 минуту назад
Жаль малютку.
Ироды.
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12k
Copycat Час назад
С одной стороны я против того что в США есть смертная казнь, а с другой я считаю что за такое нужно именно расстреливать
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4k
Pechenegiatakuyt Час назад
Вот это законодательство я понимаю!
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