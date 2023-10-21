В Беларуси вынесли расстрельный приговор отцу, убившему своего ребенка с особой жестокостью

Горе-мамаше дали 25 лет тюрьмы.
Эта страшная история началась еще в 2019 году в семье, где уже было двое детей несовершеннолетних. После рождения 3 ребенка жизнь детей превратилась в ад. Родители регулярно на протяжении трех лет издевались над малышом в присутствии других детей, морили голодом, избивали, пока наконец не забили до смерти в январе 2023. После того как мальчик перестал подавать признаки жизни, они вызвали скорую, ну а врачи, установив, что смерть наступила в результате побоев, вызвали милицию.
Садистов благополучно задержали. Других детей из семьи - годовалого, а также 4- и 13-летних детей, изъяли из семьи и поместили в приют под наблюдение специалистов.
И вот 19 октября Минский областной суд вынес приговор для 37-летней женщины и ее 48-летнего мужа.
Им инкриминировали несколько статей: "Умышленное причинение продолжительной боли, мучений способами, вызывающими особые физические и психические страдания, систематическое нанесение побоев, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии" и "Убийство заведомо малолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, группой лиц".
Женщина будет отбывать наказание в исправительной колонии в условиях строгого режима 25 лет, ну а мужчине назначена исключительная мера наказания - смертная казнь (расстрел).
Источник:
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Как минимум создан прецедент, чтоб алкота хоть немного начала мозгами шевелить!
И в минусе биомусор и налогоплательщикам не нужно всю жизнь кормить это.
Пора в России отменять мораторий, давно пора!
Ироды.
Смерть слишком простое наказание.
Пусть годами мучается в застенках мрачных тюрем, без прогулок, нормальной еды, без общения.