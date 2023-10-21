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Выглядит как котёнок: хозяева показали своего милого кота-дварфа

Выглядит как котёнок: хозяева показали своего милого кота-дварфа

Автор:
21 октября 2023 09:37
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   дварф   животные   кот   котенок   маленький   милота   фото   
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Фрэнсис был найден на строительной площадке в 2010 году. Американская семья взяла его домой, и с тех пор он живет с ними. Хозяева записывают милые ролики с котиком, показывая его обычную жизнь.

В первые месяцы жизни Фрэнсис был гораздо меньше, чем другие котята. Скорее всего, он перестал расти примерно в 12 месяцев, когда большинство кошек достигают своих максимальных размеров.


Кошки, как и люди с карликовостью, растут, но гораздо меньше, чем остальные.


К счастью, дварфизм не оказал негативного влияния на качество жизни Фрэнсиса, но ухаживать за кошкой с этим генетическим заболеванием может быть сложнее. Они более склонны к артриту, болям в тазобедренных суставах, проблемам с передвижением. Но это не значит, что они не могут прожить долгую и счастливую жизнь, просто им требуется немного больше помощи и дополнительные визиты к ветеринару, пишет Parade Pets.


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Метки: Видео   дварф   животные   кот   котенок   маленький   милота   фото   
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