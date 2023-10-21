Выглядит как котёнок: хозяева показали своего милого кота-дварфа

К счастью, дварфизм не оказал негативного влияния на качество жизни Фрэнсиса, но ухаживать за кошкой с этим генетическим заболеванием может быть сложнее. Они более склонны к артриту, болям в тазобедренных суставах, проблемам с передвижением. Но это не значит, что они не могут прожить долгую и счастливую жизнь, просто им требуется немного больше помощи и дополнительные визиты к ветеринару, пишет Parade Pets.