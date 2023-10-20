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Нелепые ситуации, которые произошли с девушками во время знакомства

Нелепые ситуации, которые произошли с девушками во время знакомства

Автор:
20 октября 2023 18:04
Сообщество : Истории
Метки: Знакомство с мужчиной   знакомства   интересно   истории   истории про знакомство   познакомилась с парнем   
1283
14

Порой знакомства бывают неожиданными и странными. Девушки поделились своим опытом, как с ними разговаривали парни, как себя вели - и от таких историй становится смешно и грустно одновременно.

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А у вас были странные знакомства?

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Метки: Знакомство с мужчиной   знакомства   интересно   истории   истории про знакомство   познакомилась с парнем   
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3  комментария
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32k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Про психиатра понравилось.
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1k
rgubaev 36 минут назад
"Даже не поматросил и бросил" - фу таким быть!
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7k
Allmaster 54 минуты назад
Да не оскудеет земля Русская....
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