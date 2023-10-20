Нелепые ситуации, которые произошли с девушками во время знакомства

1283
14
Порой знакомства бывают неожиданными и странными. Девушки поделились своим опытом, как с ними разговаривали парни, как себя вели - и от таких историй становится смешно и грустно одновременно.
×
×
А у вас были странные знакомства?
Источник:
Еще крутые истории!
- Ангел Смоки: собака Второй Мировой войны
- Ситуации из больниц, которые и врачи, и пациенты ещё долго не забудут
- Девочка провела 10 лет запертой в комнате
- Ситуации с квартирантами, от которых владельцы жилья выпадают в осадок
Метки: Знакомство с мужчиной знакомства интересно истории истории про знакомство познакомилась с парнем
Новости партнёров
реклама