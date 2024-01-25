Во Франции мать оставила 9-летнего мальчика одного дома, а сама переехала к любовнику

Во Франции 9-летний школьник два года жил один, питаясь одними сладостями и консервами. Об этом сообщает местное издание Charente Libre. Полицейские выяснили, что мать мальчика переехала к своему любовник, но сына с собой не взяла.

Ребёнок питался тем, что сможет найти и тем, что не нужно готовить: консервы, сладости и угощения от соседей. Мать ребёнка жила в пяти минутах ходьбы от "его" дома, но за два года к сыну зашла всего один раз. Каждый раз, видя сына, женщина отказывалась взять его с собой к любовнику.

Интересно, что мальчик хорошо учился. Несмотря на то, что он воровал еду в магазинах, он успевал делать уроки и исправно ходил в школу.