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Во Франции мать оставила 9-летнего мальчика одного дома, а сама переехала к любовнику

Во Франции мать оставила 9-летнего мальчика одного дома, а сама переехала к любовнику

Автор:
25 января 2024 18:56
Сообщество : Истории
Метки: Франция   интересное   любовник   мать   ответственность   полиция   ребёнок   фото   
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За два года мать появлялась в доме сына всего один раз.

Во Франции 9-летний школьник два года жил один, питаясь одними сладостями и консервами. Об этом сообщает местное издание Charente Libre. Полицейские выяснили, что мать мальчика переехала к своему любовник, но сына с собой не взяла.

Ребёнок питался тем, что сможет найти и тем, что не нужно готовить: консервы, сладости и угощения от соседей. Мать ребёнка жила в пяти минутах ходьбы от "его" дома, но за два года к сыну зашла всего один раз. Каждый раз, видя сына, женщина отказывалась взять его с собой к любовнику.

Интересно, что мальчик хорошо учился. Несмотря на то, что он воровал еду в магазинах, он успевал делать уроки и исправно ходил в школу.

Соседи поняли, что мальчику нужна помощь и вызвали полицию. Прибывшие офицеры обнаружили в доме горы мусора, пустой холодильник и кучу грязной одежды.

Женщину лишили родительских прав и приговорили к условному сроку, хотя она утверждала, что не бросала сына. Ребёнка передели в приёмную семью.

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Метки: Франция   интересное   любовник   мать   ответственность   полиция   ребёнок   фото   
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5  комментариев
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93k
Херанука Паибалу 37 минут назад
Пацан познал вкус свободы.
Снова пойдёт на вольные хлеба
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20k
Андрей 9 минут назад
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50k
Элек Мек 14 минут назад
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7k
Умница-красавица 16 минут назад
Два года окружающим было на ребёнка посрать. И это не многомиллионный город, где сосед соседа в лицо не знает
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279
iskra Умница-красавица 7 минут назад
Так ребенок,вроде,не мучился.. И хватило ума не закатывать вечеринок с громкой музыкой. Как по мне - идеальный сосед.Возможно,соседи будут не особо рады,если мамаша с новым мужем поселятся рядом..
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
346202



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