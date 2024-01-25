Во Франции мать оставила 9-летнего мальчика одного дома, а сама переехала к любовнику

За два года мать появлялась в доме сына всего один раз.
Во Франции 9-летний школьник два года жил один, питаясь одними сладостями и консервами. Об этом сообщает местное издание Charente Libre. Полицейские выяснили, что мать мальчика переехала к своему любовник, но сына с собой не взяла.
Ребёнок питался тем, что сможет найти и тем, что не нужно готовить: консервы, сладости и угощения от соседей. Мать ребёнка жила в пяти минутах ходьбы от "его" дома, но за два года к сыну зашла всего один раз. Каждый раз, видя сына, женщина отказывалась взять его с собой к любовнику.
Интересно, что мальчик хорошо учился. Несмотря на то, что он воровал еду в магазинах, он успевал делать уроки и исправно ходил в школу.
Соседи поняли, что мальчику нужна помощь и вызвали полицию. Прибывшие офицеры обнаружили в доме горы мусора, пустой холодильник и кучу грязной одежды.
Женщину лишили родительских прав и приговорили к условному сроку, хотя она утверждала, что не бросала сына. Ребёнка передели в приёмную семью.
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