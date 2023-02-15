Главное, чтобы костюмчик сидел. Или не главное?

Пост для тех, кто так и не выполнил свое новогоднее обещание заняться спортом

Когда хулиган – это призвание

Эти нахалята доказали, что истинное счастье в наглости

От улыбки станет всем светлей: улыбчивые обаяшки, которые делают мир добрее

Огорчушки, одного взгляда на которых хватает, чтобы простить им даже будущие шалости

Пушистые стимуляторы эндорфинов