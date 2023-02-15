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Главное, чтобы костюмчик сидел. Или не главное?

Главное, чтобы костюмчик сидел. Или не главное?

Автор:
15 февраля 2023 13:28
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Питомец   Пёс   костюм   любимец   образ   одежда   собака   съёмка   фото   
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Некоторые домашние питомцы живут получше среднестатистических людей. У них есть личный диетолог и парикмахер, собачек возят в специальные рестораны, ведут от имени странички в соцсетях, оставляют в наследство баснословные состояния.

Но если всё это позволить невозможно, то некоторые креативные хозяева отрываются на создании модных образов. Речь о странных одеяниях, которые нужны не для тепла во время прогулки лысиков и гладкошёрстиков.

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Как считаете, забавные получились образы? Или не стоит издеваться над собаками и позволить им оставаться просто в родной шкуре?

Источник:

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Метки: Животное   Питомец   Пёс   костюм   любимец   образ   одежда   собака   съёмка   фото   
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1  комментарий
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Yus Полчаса назад
Фотографии из серии "мой хозяин идиот".
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