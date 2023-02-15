Главное, чтобы костюмчик сидел. Или не главное?

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Некоторые домашние питомцы живут получше среднестатистических людей. У них есть личный диетолог и парикмахер, собачек возят в специальные рестораны, ведут от имени странички в соцсетях, оставляют в наследство баснословные состояния.
Но если всё это позволить невозможно, то некоторые креативные хозяева отрываются на создании модных образов. Речь о странных одеяниях, которые нужны не для тепла во время прогулки лысиков и гладкошёрстиков.
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Как считаете, забавные получились образы? Или не стоит издеваться над собаками и позволить им оставаться просто в родной шкуре?
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