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Чистый восторг в пушистом виде

Чистый восторг в пушистом виде

Автор:
01 июля 2023 20:36
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Питомец   Пёс   Радость   восторг   демонстрация   собака   счастье   фото   эмоция   
746
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Собаки – одни из самых искренних и отрытых созданий на нашей планете. Им чужды фальшь и позерство. И если псы демонстрируют восторг, то это эмоция в чистом виде – яркая, настоящая, душевная.

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Метки: Животное   Питомец   Пёс   Радость   восторг   демонстрация   собака   счастье   фото   эмоция   
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