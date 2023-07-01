Чистый восторг в пушистом виде

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Собаки – одни из самых искренних и отрытых созданий на нашей планете. Им чужды фальшь и позерство. И если псы демонстрируют восторг, то это эмоция в чистом виде – яркая, настоящая, душевная.
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