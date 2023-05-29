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30 простых советов по готовке блюд

30 простых советов по готовке блюд

Автор:
29 мая 2023 21:59
Сообщество : Еда
Метки: Еда   блюда   блюдо   вкусная еда   готовка   кухня   пища   полезные советы   советы   фото   
1679
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Знания в кулинарии — одни из самых полезных в нашей жизни. В конце концов, есть мы любим, и делаем это всегда. А правильно и вкусно готовить блюда — это с одной стороны простой, но искусный навык. Пользователи форума Reddit рассказали о своих приёмчиках и поделились простыми советами по приготовлению самых разных блюд. Возможно, о каких-то из них вы не знали, и заберёте их себе в копилку!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Еда   блюда   блюдо   вкусная еда   готовка   кухня   пища   полезные советы   советы   фото   
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7  комментариев
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Прораб Час назад
Это не советы, это говно какое то.
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9k
Борис Карабанов 10 минут назад
Прочитал про "нагретое до коричневого цвета сливочное масло" и дальше не стал читать.
Ну, да, если добавить в дошик гуляш из ягнятины трюфели и свежей зелени, то будет, пожалуй вкуснее. Мудрый совет.
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64k
doker 18 минут назад
Если пережарить чеснок... то чеснока просто не будет. Кладите чеснок в самом-самом конце приготовления блюда.
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4k
Vasiliy Час назад
№6 просто топ! Я всегда хожу в рестораны поесть сэндвичей, ага...
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