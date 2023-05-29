30 простых советов по готовке блюд

Знания в кулинарии — одни из самых полезных в нашей жизни. В конце концов, есть мы любим, и делаем это всегда. А правильно и вкусно готовить блюда — это с одной стороны простой, но искусный навык. Пользователи форума Reddit рассказали о своих приёмчиках и поделились простыми советами по приготовлению самых разных блюд. Возможно, о каких-то из них вы не знали, и заберёте их себе в копилку!
1. "Если в рецепте указано обжаривать лук и чеснок одновременно, не делайте этого. Сначала обжарьте лук - а чеснок добавляйте только когда лук будет почти готов. Если пережарить чеснок, он даст горечь"
2. "В лапшу быстрого приготовления можно много чего добавить. Например, брокколи, яйца, нарезку. Будет уже совсем другое дело"
3. "Сливочное масло. Это весь секрет. Если добавлять в блюда сливочное масло, они приобретут другой вкус. Если приготовить рис с кубиком куриного бульона и небольшим количеством сливочного масла, можно представить, что это ризотто"
4. "Моя жена греет сливочное масло до коричневатого оттенка, и только затем добавляет его в тесто для печенья. Получается вкуснейшее печенье, что я когда-либо ел"
5. "Если вы не любите овощи, попробуйте их запечь. Они изумительны на вкус, быстро готовятся и полезны. Некоторые овощи (например, картошку) можно предварительно отварить - понадобится меньше времени запекания"
7. "Овощи, потерявшие влагу, можно "восстановить", срезав их края и замочив в холодной воде. Листья салата, морковь, сельдерей после такой процедуры снова станут хрустящими"
8. "Если блюдо пресное, даже несмотря на то, что вы добавили соль, значит ему не хватает кислинки. Можно добавить в него лимонный сок или сок лайма"
10. "Если при приготовлении пюре отварить картофель в курином бульоне, вкус кардинально лучше"
11. "Лучший способ разогреть пиццу - поместить её в сковороду с небольшим количеством масла. Пусть подогреется и станет хрустящей. Затем накройте сковороду крышкой и выключите огонь. Добавьте немного воды, и немного подержите под крышкой""
12. "Лучше лить масло на холодную сковородку, чтобы масло равномерно нагревалось вместе с ней"
13. "Практически в каждый суп можно добавить несколько капель лимонного сока, это добавит вкуса"
14. "Попробуйте использовать миндальный экстракт в дополнение к ванили при выпечке. Очень необычный вкус"
15. "Перед тем, как разогревать холодный рис в микроволновке, положите на него кубик льда. Так рис станет мягким и рассыпчатым"
16. "Остатки томатной пасты, что не пригодились, можно заморозить и использовать позже. То же самое я делаю с тёртым имбирём"
18. "Если у вас нет чугунной сковороды, вы многое упускаете. Еда, приготовленная на чугуне, получается очень ароматной и имеет более насыщенный вкус. У такой сковородки много плюсов"
20. "Готовить брокколи в микроволновке - быстро, но и позволяет сохранить больше питательных веществ, чем при любом другом способе. Варить брокколи в микроволновке нужно около 2 минут"
21. "Подготовить всё заранее перед приготовлением блюда - восхитительно. Порежьте все овощи, разложите по мискам все ингредиенты. Когда всё по порядку, и вы спокойнее, и еда вкуснее"
22. "Это правило для большинства случаев. Овощи, растущие в земле, кладут в холодную воду для варки. Любые другие овощи и всё остальное (спагетти, морепродукты, мясо) обычно кладут в кипящую воду"
23. "Ягоды можно помыть в белом уксусе. Только затем - сразу промыть в воде. Это значительно продлевает срок их хранения, а также хорошо справляется с уничтожением плесени и тому подобного, не влияя на вкус"
24. "Перед запеканием картофель можно на 3-5 минут отправить в микроволновку. И после - в духовку"
25. "Обязательно просушите стейк салфеткой перед приготовлением. Приправьте небольшим количеством соли, но не перцем - потому что он может дать горечь. Лучше добавить перец и оставшуюся часть соли сразу после приготовления"
27. "Вместо маргарина всегда лучше использовать сливочное масло при выпечке. Вкус маргарина совершенно другой"
28. "Если вы купили готовую курицу в магазине, из костей и остатков (спинок, хрящей, шеек) можно сварить бульон"
29. "Банановый хлеб - вкусно и просто. Если добавить в него молотые корицу, имбирь, гвоздику, мускатный орех, получится объеденье"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну, да, если добавить в дошик гуляш из ягнятины трюфели и свежей зелени, то будет, пожалуй вкуснее. Мудрый совет.