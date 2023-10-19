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"Заводят кошечек и живут": Володин заявил, что в школах нужно изменить подход к воспитанию мальчиков

"Заводят кошечек и живут": Володин заявил, что в школах нужно изменить подход к воспитанию мальчиков

Автор:
19 октября 2023 09:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   володин   воспитание   интересное   мальчики   отцы   фото   
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Политик заметил, что если у мужчины в 40 лет нет ни жены ни детей, то он уже не будет брать на себя такую ответственность.

Во время выступления Вячеслав Володин заявил, что будущих отцов нужно воспитывать с самого детства.

Без отца нет семьи. Надо в школах подумать о воспитании мальчиков, чтобы они готовились уже к тому, чтобы стать отцами, к отношениям, в том числе в семье и к женщине, – прокомментировал ее выступление Володин. – Посмотрите, сейчас не хотят создавать семью: заводят кошечек и живут.

Володин заявил, что современные мужчины боятся ответственности. По мнению политика, в 40 лет мужчина уже не станет брать на себя обязательства в виде семьи. Спикер ГД подчеркнул, что комитет ГД по вопросам семьи должен заняться этим вопросом.

В своем Telegram-канале Володин раскритиковал идею разрешить осужденным работать учителями.

Об ошибке, которую нельзя допустить… Обратил внимание, что активно обсуждается законопроект с предложением разрешить отбывшим срок заключения за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, воспитателями и тренерами… По общему мнению, эта инициатива приведёт к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям, - написал Володин.

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Метки: Видео   володин   воспитание   интересное   мальчики   отцы   фото   
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36  комментариев
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61k
pynh 2 часа назад
Посмотрите, сейчас не хотят РАБОТАТЬ: идут в ДЕПУТАТЫ
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71k
SAndre Минуту назад
Мужчины не хотят заводить семью по простой причине: в современных условиях она стала тюрьмой для мужа. Все права и преференции отданы женам. Вся ответственность и риски возложены на мужей. Муж всегда виноват, всегда должен, и при разводе остается без ребенка и без имущества с кучей обременения в виде алиментов и непогашенных кредитов, которые брались НА СЕМЬЮ (!)
Отсюда простой вопрос: на фуя козе баян? С котом куда как проще. А проститутка м.б. и не одобряется обществом, зато обходится дешевле и мозги не трахает.

Так что пока наши законодатели плюс судебная власть упорно трудятся на ниве подавления мужей, тенденция будет только усугубляться. Если Володин этого не понимает, то огромный "минус" ему.
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38k
Седой 2 минуты назад
Надо им разработать закон, 25 лет исполнилось- обязан женится, 30 лет исполнилось-взять ипотеку...ну остальное доработают, детей когда заводить, машины покупать! Широкое поле для творчества...
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2k
Сергей Викторович 9 минут назад
Кошечка не отсудит у мужчины все его имущество и выиграет все суды, по которым бедут отдавать почти все деньги. Кошечка не будет капать на мозги что нужен новый ремонт в квартире "как у подружек" и т.д. Знаю кучу примеров когда женщины используют брак просто для своего обогащения и жизни за счет бывшего мужа.
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2k
Tony 16 минут назад
у парламентариев просто план: тупая инициатива раз в месяц.

а кто-то иногда этот план и перевыполняет. а кто-то иногда и сильно...

вот реально, смотришь на всю эту бздуму: куча работоспособных индивидумов, которые могли реальную пользу приносить на заводах, производствах. там бы от них хоть прок был. а так сидят, губы надули, делают вид, что о стране заботятся.

а учитывая то, что они там придумывают, реально иногда кажется, что состав госдуры - это просто перепись болванов и иждивенцев. да и на местном уровне все так же...
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2k
Дмитрий 16 минут назад
Ну конечно мужчине проще кошек заводить и жить с ними. Кошки хоть и будут жить за его счет, денег на их содержание уходит меньше, чем на жен, а если кошка поссорится с мужиком, то у нее не выйдет оставить мужика с голой жопой.
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41k
Сергей 16 минут назад
Всё он правильно говорит.
А те комментаторы которые пришли постебаться, идут лесом.
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1k
investas Полчаса назад
Чья бы корова мычала....
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1k
investas Полчаса назад
Может по мнению володина надо мальчика заводить?
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259
iskra Полчаса назад
Ващета, котики тоже требуют ответственности,заботы и дисциплины. Их нужно и любить и воспитывать. Собственно,их потому и заводят,что они - аналоги детей,но при этом не нужно присутствие другого взрослого человека,со своими требованиями, тараканами в голове,и юридическими правами.
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1k
Просто чувак в интернете 39 минут назад
Ну так потому что для мужика, юридически, брак - это лютый развод. Закон всегда на стороне матери.
Да и дамы с несколько охреневшими запросами никому не нужны. Пусть Володин один поднимает демографию, флаг в руки)
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790
Takerey 39 минут назад
Товарищи по половой принадлежности вероятно меня заклюют, но я вижу тут одной из причин - женское воспитание. При чем это тянется давно. Пару-тройку поколений точно. После ВОВ мужиков осталось мало. Часто женщина одна растила детей. Мальчик, с детства окруженный мамами/бабушками и лишенный примера и общения отца всегда имеет некий перекос. Плюс к этому женщина всегда стремится к порядку. Все эти "сиди ровно", "не балуйся", "не кричи" и т.д. приучают мальчика не выражать свои эмоции и подавлять внутреннего дикаря) Потом такой мальчик опадает в сад ,где его ждет очередная женина. "Посмотрите, дети ,какой Вася молодец - сидит и тихо ест кашу. Будьте как Вася". Потом в школе учителя - женщины. А потом в 18 лет ему говорят "будь мужчиной". А он не знает как. Его всю жизнь другому учили. Я не говорю про всех ,конечно. ЭТо некий собирательный пример. Но для мальчика архиважно общаться с отцом и мужчинами. Только отец может научить мальчика быть мужчиной. [мат] крапиву палкой, рыбачить, мастерить хрень какую-то, ковыряться в железках и разбираться в моделях машин и танков. Ни одна самая хорошая мать не сможет этого дать. Просто потому, что она женщина. Если у меня будет сын, я приложу все усилия ,чтобы он максимум времени проводил с отцом, они вместе ходили в походы и на хоккей. Но это справедливо и для девочек. Откуда сейчас берутся нетакие? Потому что росли без отца или с ним никак не контактировали почти. И под влиянием обиженной на мужчин матери не смогли усвоить правил общения с мужским полом. Не умеют просто. Короче, мужики - вы категорически очень нужны в вопросе воспитания
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−16
. 44 минуты назад
володин залупутинский пи да рок !
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5k
Suvar_ Час назад
ясно-понятно, готовится основа возвращения налога на бездетность.
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1k
Илья Час назад
Женщине перестал быть нужен мужчина для выживания в этом мире вот весь секрет, мужчине перестала быть нужен брак для секса. Соцсети пропагандирует потреблядство и эгоизм . В обществе капитализма и атеизма семьи заводить просто незачем.
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8k
Алексей Час назад
Да ну, это всё неправда.
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254
ruslan d Час назад
Развелся , завел кота , отношения нафиг не нужны ... 42 года ... ну все сошлось
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263
dm.star2011 ruslan d 40 минут назад
сошлось
ну это же совсем не означает,что володин не мудак.
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254
ruslan d dm.star2011 20 минут назад
А , ну это конечно
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28k
Lehoia Час назад
Ролик это посмотреть однозначно надо. Ради 20 секунды. Не знаю это кто, но на Володина он смотрит исключительно правильно)))
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741
Александр 2 часа назад
Семьи создают когда есть стабильность и уверенность в завтрашнем дне ( я про нормальные семьи), а сейчас во всём мире этой уверенности нет, так может депутатам этим заняться, а не популизмом.
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259
iskra Илья 37 минут назад
В ЕС своих проблем хватает,и уверенности в завтрашнем дне сильно поубавилось после того,как в центре Европы началась война,самая масштабная после второй мировой,с перспективой на третью мировую..
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