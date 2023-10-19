"Заводят кошечек и живут": Володин заявил, что в школах нужно изменить подход к воспитанию мальчиков

Политик заметил, что если у мужчины в 40 лет нет ни жены ни детей, то он уже не будет брать на себя такую ответственность.
Во время выступления Вячеслав Володин заявил, что будущих отцов нужно воспитывать с самого детства.
Без отца нет семьи. Надо в школах подумать о воспитании мальчиков, чтобы они готовились уже к тому, чтобы стать отцами, к отношениям, в том числе в семье и к женщине, – прокомментировал ее выступление Володин. – Посмотрите, сейчас не хотят создавать семью: заводят кошечек и живут.
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Володин заявил, что современные мужчины боятся ответственности. По мнению политика, в 40 лет мужчина уже не станет брать на себя обязательства в виде семьи. Спикер ГД подчеркнул, что комитет ГД по вопросам семьи должен заняться этим вопросом.
В своем Telegram-канале Володин раскритиковал идею разрешить осужденным работать учителями.
Об ошибке, которую нельзя допустить… Обратил внимание, что активно обсуждается законопроект с предложением разрешить отбывшим срок заключения за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, воспитателями и тренерами… По общему мнению, эта инициатива приведёт к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям, - написал Володин.
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Отсюда простой вопрос: на фуя козе баян? С котом куда как проще. А проститутка м.б. и не одобряется обществом, зато обходится дешевле и мозги не трахает.
Так что пока наши законодатели плюс судебная власть упорно трудятся на ниве подавления мужей, тенденция будет только усугубляться. Если Володин этого не понимает, то огромный "минус" ему.
а кто-то иногда этот план и перевыполняет. а кто-то иногда и сильно...
вот реально, смотришь на всю эту бздуму: куча работоспособных индивидумов, которые могли реальную пользу приносить на заводах, производствах. там бы от них хоть прок был. а так сидят, губы надули, делают вид, что о стране заботятся.
а учитывая то, что они там придумывают, реально иногда кажется, что состав госдуры - это просто перепись болванов и иждивенцев. да и на местном уровне все так же...
2. Это пришельцы из другой галактики.
А те комментаторы которые пришли постебаться, идут лесом.
Да и дамы с несколько охреневшими запросами никому не нужны. Пусть Володин один поднимает демографию, флаг в руки)
Моего отца не стало, когда мне было 6 лет. У меня был старший брат, которого отец чему-то успел научить и брат что-то из этого смог передать мне. Кроме того свой вклад в воспитание и обучению мужским штучкам внес муж двоюродный сестры и двоюродный дядя. Последнего я вообще воспринимал как второго отца.