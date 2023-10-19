"Заводят кошечек и живут": Володин заявил, что в школах нужно изменить подход к воспитанию мальчиков

Во время выступления Вячеслав Володин заявил, что будущих отцов нужно воспитывать с самого детства.

Без отца нет семьи. Надо в школах подумать о воспитании мальчиков, чтобы они готовились уже к тому, чтобы стать отцами, к отношениям, в том числе в семье и к женщине, – прокомментировал ее выступление Володин. – Посмотрите, сейчас не хотят создавать семью: заводят кошечек и живут.