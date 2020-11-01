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Как была расшифрована ДНК

Как была расшифрована ДНК (4 фото)

Автор:
01 ноября 2020 10:03
Сообщество : Факты
Метки: Как была расшифрована ДНК   днк   интересно   познавательно   факты   фото   
128
4
Создатель метода чтения ДНК стал единственным ученым, дважды получившим Нобелевскую премию по химии.

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Метки: Как была расшифрована ДНК   днк   интересно   познавательно   факты   фото   
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