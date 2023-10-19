В Польше находчивый мужчина претворился манекеном, что обворовать торговый центр

Как оказалось, делал он это ни один раз.
Полицейские задержали 22-летнего вора, который обворовывал крупные торговые центры, претворяясь манекеном на витрине, сообщает портал Fakt. В полиции рассказали, что мужчина неподвижно стоял в витрине с сумочкой в руке и ждал, пока продавцы и покупатели покинут здание торгового центра. Когда ТЦ закрылся, парень спокойно отправился по нему гулять.
Он заглянул в отдел с драгоценностями, затем он перекусил в баре, после чего приоделся в магазине дизайнерской одежды и украл выручку из кассы. Вора заметили охранники на кадрах видеонаблюдения.
Мужчине предъявили обвинения в краже и краже со взломом. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает ИА «Регнум».
Ранее его уже ловили на неудачной краже. Мужчина тогда забрал наличные из нескольких кассовых аппаратов и пытался украсть вещи в другом торговом центре после его закрытия.
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Только ТСу насрать на тех, кто будет это читать.
Не королевское это дело ошибки проверять.