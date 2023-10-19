В Польше находчивый мужчина претворился манекеном, что обворовать торговый центр

Мужчине предъявили обвинения в краже и краже со взломом. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает ИА «Регнум».

Ранее его уже ловили на неудачной краже. Мужчина тогда забрал наличные из нескольких кассовых аппаратов и пытался украсть вещи в другом торговом центре после его закрытия.