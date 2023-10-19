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В Польше находчивый мужчина претворился манекеном, что обворовать торговый центр

В Польше находчивый мужчина претворился манекеном, что обворовать торговый центр

Автор:
19 октября 2023 08:35
Сообщество : Криминал
Метки: Польша   интересное   кража   магазин   манекен   мужчина   фото   
1746
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Как оказалось, делал он это ни один раз.

Полицейские задержали 22-летнего вора, который обворовывал крупные торговые центры, претворяясь манекеном на витрине, сообщает портал Fakt. В полиции рассказали, что мужчина неподвижно стоял в витрине с сумочкой в руке и ждал, пока продавцы и покупатели покинут здание торгового центра. Когда ТЦ закрылся, парень спокойно отправился по нему гулять.

Он заглянул в отдел с драгоценностями, затем он перекусил в баре, после чего приоделся в магазине дизайнерской одежды и украл выручку из кассы. Вора заметили охранники на кадрах видеонаблюдения.

Мужчине предъявили обвинения в краже и краже со взломом. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает ИА «Регнум».

Ранее его уже ловили на неудачной краже. Мужчина тогда забрал наличные из нескольких кассовых аппаратов и пытался украсть вещи в другом торговом центре после его закрытия.

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Метки: Польша   интересное   кража   магазин   манекен   мужчина   фото   
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9  комментариев
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3k
Χάρων 2 часа назад
Я понимаю что КРЫСА безграмотна, но не до такой же степени!
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254
ruslan d 12 минут назад
Креативно , со вкусом
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2k
Дмитрий Час назад
Столько ошибок - автор вообще в школе не учился, что ли?
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37k
Алексей Час назад
вот пшиздрик)
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Какой претвора!
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3k
kca-opa 2 часа назад
Автор пшек, или просто двоечник? Претворился, это на каком языке? Давай уж жги по полной, претварился, тварь...
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24k
ЦСКА 2 часа назад
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