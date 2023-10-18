В Японии придумали, как заставить школьников допивать молоко

В префектуре Гифу, Япония одна из компаний производит молоко и молочные продукты и в частности поставляет свою продукцию местным школам. Однако, в последнее время стала ясна неутешительная статистика: примерно 65% школьников, получив за обедом бутылку молока, не допивают полезный напиток. Мало того, что дети недополучают содержащиеся в молоке нужные вещества, так ещё и имеет место напрасная трата хорошего продукта. Чтобы бороться с проблемой, представители компании обратились к такому популярному в Японии жанру искусства, как комиксы манга.