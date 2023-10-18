В Японии придумали, как заставить школьников допивать молоко

Производитель молочных продуктов придумал, как сделать так, чтобы дети допивали молоко. Он начал печать на бутылках комиксы.
В префектуре Гифу, Япония одна из компаний производит молоко и молочные продукты и в частности поставляет свою продукцию местным школам. Однако, в последнее время стала ясна неутешительная статистика: примерно 65% школьников, получив за обедом бутылку молока, не допивают полезный напиток. Мало того, что дети недополучают содержащиеся в молоке нужные вещества, так ещё и имеет место напрасная трата хорошего продукта. Чтобы бороться с проблемой, представители компании обратились к такому популярному в Японии жанру искусства, как комиксы манга.
Придумав несколько захватывающих историй, сотрудники печатают комиксы на молочных бутылках. При этом имеется одна хитрость.
Рисунки белого цвета и, естественно, визуально сливаются с молоком в прозрачных бутылочках. Так что для того, чтобы ознакомиться с очередным комиксом, детям нужно выпить всё до дна.
Правда, есть опасение, что школьники додумаются просто выливать молоко, а вовсе не пить его, но компания безусловно заслуживают похвалы за свою остроумную идею.
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*хотя.. может для японских детей это деликатес..рыбная страна)