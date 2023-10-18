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В Японии придумали, как заставить школьников допивать молоко

В Японии придумали, как заставить школьников допивать молоко

Автор:
18 октября 2023 07:33
Метки: Япония   в мире   интересно   комикс   манга   молоко   
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Производитель молочных продуктов придумал, как сделать так, чтобы дети допивали молоко. Он начал печать на бутылках комиксы.

В префектуре Гифу, Япония одна из компаний производит молоко и молочные продукты и в частности поставляет свою продукцию местным школам. Однако, в последнее время стала ясна неутешительная статистика: примерно 65% школьников, получив за обедом бутылку молока, не допивают полезный напиток. Мало того, что дети недополучают содержащиеся в молоке нужные вещества, так ещё и имеет место напрасная трата хорошего продукта. Чтобы бороться с проблемой, представители компании обратились к такому популярному в Японии жанру искусства, как комиксы манга.

Придумав несколько захватывающих историй, сотрудники печатают комиксы на молочных бутылках. При этом имеется одна хитрость.

Рисунки белого цвета и, естественно, визуально сливаются с молоком в прозрачных бутылочках. Так что для того, чтобы ознакомиться с очередным комиксом, детям нужно выпить всё до дна.

Правда, есть опасение, что школьники додумаются просто выливать молоко, а вовсе не пить его, но компания безусловно заслуживают похвалы за свою остроумную идею.

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Метки: Япония   в мире   интересно   комикс   манга   молоко   
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4  комментария
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3k
Χάρων 49 минут назад
А бутылки поменьше давать не судьба?
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5k
Alex 22 минуты назад
Проще было сказать, кто не допьет, тот - пид**с.
Хотя... для японцем может и не прокатит
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14k
net Полчаса назад
Вылил да прочитал )) да и вообще на сколько дети тащутся от этих комиксов на бутылках ))
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 47 минут назад
детишкам сказать: выбирай..или молоко допиваешь..либо ложку рыбьего жира получишь)
*хотя.. может для японских детей это деликатес..рыбная страна)
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