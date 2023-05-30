Почему японские фрукты такие дорогие?

Или вот - черешня. Период плодоношения у деревьев черешни короче, чем у клубники - всего три месяца - с мая по июль. Да и к уходу эта ягода более требовательная, поэтому и ценник на нее может быть самым разнообразным. На рынках, соответственно, ниже, но и ягода там поскромнее, а в магазинах повыше, но и качество соответствующее. К слову, на черешневых фермах, как и на клубничных, есть возможность за определенную плату наесться черешней вдоволь. Кстати, японская черешня мало чем отличается от русской: есть и ярко-красные ягода, а есть и желтовато-белая.