Почему японские фрукты такие дорогие?

Стоимость фруктов в Японии считается высокой для большинства иностранцев. Этому есть логичное объяснение
Cамо слово «фрукты» появилось в Японии относительно недавно. В эпоху Эдо (1603-1868 гг.) сочные плоды деревьев, которые можно было употреблять в пищу, называли мидзугаси или «водяные десерты» и относили к сладким кушаньям. В особенности это касалось ароматных, сочных персиков, винограда, груши, хурмы и мандаринов. Последние, к слову, были завезены в Японию из Китая более 400 лет назад. Мандарины оказались гораздо слаще и вкуснее прочих цитрусовых, которые на тот момент произрастали в Японии, поэтому очень быстро полюбились местному населению.
А вот своё нынешнее название фрукты получили несколько позже. Со временем японцы окрестили их "кудамоно", где "ку" означало "дерево", «да» играло роль притяжательного падежного показателя, а «моно» значило "предмет". В грубом дословном переводе слово "кудамоно" означало "вещь дерева".
По достоинству оценив вкусовые качества фруктов, состоятельные японцы в какой-то момент пришли к выводу, что фрукты, как и сладости, могут присутствовать на столах далеко не у каждого смертного. И баловать себя этим угощением могут только состоятельные граждане, да и то в очень небольших количествах. Так фрукты из разряда "вещи дерева" превратились в настоящий деликатес, который не стыдно было преподнести в качестве подарка. Кстати, традиция дарения фруктов зародилась ещё в 14 веке, когда подчинённые сёгуна подносили ему дыни или мандарины в знак уважения и преданности.
Надо отметить, что с течением времени ценность фруктов, если уж не возросла, то осталась на прежнем уровне. А всё дело в том, что 80% всей территории Японии покрыто горами, и, по понятным причинам, такие территории совсем не подходили для выращивания фруктов. К тому же, приоритет всегда отдавался рису, а позднее пшенице, и более-менее пригодная земля доставалась фруктам и ягодам уже по остаточному принципу.
Сегодня в Японии ситуация с фруктами мало изменилась. Они по-прежнему стоят немалых денег, однако и выглядят совершенно иначе. Японские фрукты сравнимы с произведением искусства! К тому же, они намного вкуснее, чем в других странах мира. Как такое возможно? Вероятно причина в том, что японские частные фермеры, а именно они в большинстве своём занимаются выращиванием фруктов, уделяют основное внимание качеству, а не количеству. Выращивание фруктов - трудоёмкий, неспешный процесс, требующий от фермера чуть ли не индивидуального подхода к каждому растению. И это не шутка!
Яркое тому доказательство - белая клубника хацукои-но каори («запах первой любви»). Белый цвет этой клубники достигается тем, что выращивается она в полной темноте. Красный пигмент на ягодах активируется под воздействием солнечных лучей - так происходит в природе. А так как хацукои-но каори, грубо говоря, солнечного света не видит, то и ягоды у неё остаются белыми.
Еще один показательный пример - мускусные дыни, которые выращивают в теплицах префектуры Сидзуока. Уникальность процесса выращивания этих дынь в том, что в теплицах всегда поддерживается определенная температура, а на сами плоды надеваются специальные картонные чехлы-"шапочки". Это делается для того, чтобы дыня имела ровный цвет, без "загорелых" бочков.
Похожие фрукты, возможно, чуть попроще и не такие красивые, продаются на фермерских рынках, и купить их можно за сравнительно невысокую цену. Если хорошо поискать. Однако их обычная цена в магазинах действительно впечатляет!
Средняя цена не самой лучшей и не самой красивой дыни составляет около 3000 йен (порядка 1700 рублей), а вот идеально выращенная, без малейшего изъяна, сладкая и ароматная дыня из Сидзуоки обойдётся уже в 40 000 йен (это почти 23 000 рублей). Или вот, гигантский отборный виноград Сэто - 12 960 йен за гроздь (7300 рублей). Неплохо, правда?!
Но на самом деле причина высокой стоимости ягод и фруктов Японии кроется не только в индивидуальном и крайне трепетном процессе выращивания. Немаловажную роль здесь играет сезонность. Понятное дело, что существует смена сезонов, это неизбежно, и каждому сезону соответствует своя группа овощей, фруктов и ягод. Однако в Японии к смене сезонов не просто приковано пристальное внимание - весь рынок в стране подстраивается под конкретное время года и предлагает лишь тот ассортимент товаров, который будет актуален в определенный сезон.
К тому же, ограниченный. Яркий пример - популярный в Японии фраппучино со вкусом сладкого запеченного картофеля. Так вот, этот напиток можно купить в течение одного месяца, и всё. А многие другие продукты, фрукты, овощи, ягоды, и вовсе могут появиться в продаже лишь на один сезон, а затем на долгое время пропасть с прилавков.
Например, клубника, помимо белой, созревает в Японии с декабря по май, и лишь в это время алую ягоду можно найти в магазине. Обычно, чем клубника дороже, тем она больше и тем насыщеннее у неё вкус. В сезон 20 ягод обойдутся рядовому гражданину в 6500 йен (3600 рублей). Также некоторые фермы за определенную плату, как правило, не превышающую 1500 йен (840 рублей), позволяют лакомиться клубникой без меры в течение получаса. Правда, выносить ягоду с территории фермы нельзя.
Или вот - черешня. Период плодоношения у деревьев черешни короче, чем у клубники - всего три месяца - с мая по июль. Да и к уходу эта ягода более требовательная, поэтому и ценник на нее может быть самым разнообразным. На рынках, соответственно, ниже, но и ягода там поскромнее, а в магазинах повыше, но и качество соответствующее. К слову, на черешневых фермах, как и на клубничных, есть возможность за определенную плату наесться черешней вдоволь. Кстати, японская черешня мало чем отличается от русской: есть и ярко-красные ягода, а есть и желтовато-белая.
А вот какие ягоды вызывают неподдельный интерес, так это арбузы. В Японии арбузы выращиваются любых форм и размеров: квадратные, треугольные, в форме сердца. А вот привычные всему миру круглые арбузы в Японии считаются моветоном и чем-то... старомодным, что ли. Куда как веселее есть арбуз в форме кубика и размером с кокосовый орех!? Кстати, несмотря на причудливость форм, арбузы в Японии не слишком дорогие, и один такой необычный экземпляр можно приобрести за 2000-3000 йен (порядка 1500 рублей).
По слухам, японцы просто помешаны на персиках. Причём, не сколько на свежих фруктах, сколько на блюдах и продуктах, в которых присутствует персик. Период созревания персиков - с июня по сентябрь, однако японцы готовы наслаждаться вкусом этого фрукта и вне сезона. Пирожные, мороженое, конфеты и даже "Кока-кола" со вкусом персика - в Японии найдётся всё! Кроме того, жители страны восходящего солнца очень любят шампуни и гели для душа с персиковым ароматом.
В сезон персики в большом количестве продаются в магазинах и на рынках, а также ими можно наесться до отвала на персиковых фермах по аналогии с клубникой и черешней.
Виноград. Несмотря на то, что период созревания этой любимой многими ягоды с июля по декабрь, собирать его рекомендуют с августа по сентябрь. Считается, что именно в это время он наиболее вкусен.
В Японии произрастает много сортов винограда, но мировую известность получили лишь два - виноград Кехо и Шейн Мускат. Для первого сорта, Кехо, характерны очень большие, тяжёлые ягоды, тёмно-фиолетового или почти чёрного цвета, сочные, с ярко выраженным вкусом. У сорта Шейн Мускат, напротив, ягоды небольшие, светло-зеленые, но тоже очень сладкие и сочные.
Хурма также считается одним из любимых фруктов у японцев. Еще бы, ведь помимо вкусовых качеств, хурма еще очень полезна. Она содержит витамины группы А и С, а также клетчатку. Японская хурма несколько отличается от той, что продаётся на российских рынках. Она более сочная, сладкая и хрустящая.
Кроме того, японцы очень любят хурму и в сушёном виде. Полученный продукт называется хосигаки и считается в Японии деликатесом, который обычно подаётся к новогоднему столу. И, кстати, хурма является весьма демократичным по цене фруктом: килограмм обойдётся всего в 200-300 йен (170 рублей).
Несмотря на то, что в Японии нет дефицита (хорошо работают собственные фермы, налажен импорт), фрукты по-прежнему считаются деликатесом, позволить который себе могут далеко не многие. Не говоря уж о том, чтобы есть фрукты каждый день. Даже фруктовый сок в Японии не слишком распространен. Обычно фрукты выполняют роль украшения (ими декорируют десерты) или подарка.
И я не шучу. Дыня или арбуз в Японии считаются очень ценными подарками, и получить их - дорогого стоит. Именно поэтому фрукты в магазинах нередко продаются поштучно, в индивидуальной упаковке, а ягоды расфасованы по коробочками по 10 штук в каждой.
Согласно социологическим исследованиям, которые проводились в Японии, среднее суточное потребление фруктов в стране - около 144 грамм на человека, в то время как средняя суточная норма потребления по миру - 200 грамм. Итальянцы в день съедают по 400 грамм фруктов и ягод, а французы, англичане, американцы и россияне по 300 грамм. Так что японцы действительно едят не очень много фруктов.
Но, говоря откровенно, не слишком от этого страдают. Запасы витаминов они пополняют из морепродуктов и овощей. Да и знаменитое японское долголетие ещё никто не отменял. Так что, вероятно, дело тут не во фруктах, а в образе жизни...
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