В московском ТЦ женщины пытались продать младенца за 60 тысяч рублей

Вечером, 15 мая три женщины принесли в столичный торговый центр новорождённую девочку, чтобы продать её. К счастью, "покупателем" оказалась сотрудница правоохранительных органов.
29-летняя жительница Твери 8 мая 2023 года родила ребёнка, но воспитывать её не захотела. Вместе с двумя женщинами (одной из них 39 лет, другой 46) мать решила продать девочку. К счастью, в качестве "покупателя" оказалась сотрудница правоохранительных органов, которая действовала в рамках проводимого оперативного мероприятия, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
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Как только сделка была оформлена, переданы деньги и написана расписка, женщина задержали. Теперь прокурорам предстоит узнать роль каждой женщины в преступлении. Действия женщин подлежат квалификации по п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа человека, совершенная организованной группой, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Девочка сейчас находится в безопасности, ей ничто не угрожает. В прокуратуре отметили, что ее дальнейшее жизнеустройство на контроле у ведомства.
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Возможно младенец в доле а то и лидер группировки