В московском ТЦ женщины пытались продать младенца за 60 тысяч рублей

29-летняя жительница Твери 8 мая 2023 года родила ребёнка, но воспитывать её не захотела. Вместе с двумя женщинами (одной из них 39 лет, другой 46) мать решила продать девочку. К счастью, в качестве "покупателя" оказалась сотрудница правоохранительных органов, которая действовала в рамках проводимого оперативного мероприятия, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.