FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7245 постов • 1008 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В&nbsp;московском ТЦ&nbsp;женщины пытались продать младенца за&nbsp;60&nbsp;тысяч рублей

В московском ТЦ женщины пытались продать младенца за 60 тысяч рублей

Автор:
17 мая 2023 11:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   видео   мать   полиция   продажа   ребенок   торговля детьми   
913
2
1

Вечером, 15 мая три женщины принесли в столичный торговый центр новорождённую девочку, чтобы продать её. К счастью, "покупателем" оказалась сотрудница правоохранительных органов.

29-летняя жительница Твери 8 мая 2023 года родила ребёнка, но воспитывать её не захотела. Вместе с двумя женщинами (одной из них 39 лет, другой 46) мать решила продать девочку. К счастью, в качестве "покупателя" оказалась сотрудница правоохранительных органов, которая действовала в рамках проводимого оперативного мероприятия, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как только сделка была оформлена, переданы деньги и написана расписка, женщина задержали. Теперь прокурорам предстоит узнать роль каждой женщины в преступлении. Действия женщин подлежат квалификации по п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа человека, совершенная организованной группой, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Девочка сейчас находится в безопасности, ей ничто не угрожает. В прокуратуре отметили, что ее дальнейшее жизнеустройство на контроле у ведомства.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Москва   видео   мать   полиция   продажа   ребенок   торговля детьми   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
37k
Седой Час назад
Что-то эти россиянки больно на цыган похожи...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
935
ruslan d Полчаса назад
С золотыми зубами женщины ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Ego sum qui sum Час назад
не хочется серьезности с утра...
Возможно младенец в доле а то и лидер группировки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
dotcomma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

116068



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Коровкинг и скринжали: новая подборка каламбуров и лингвошуток
Коровкинг и скринжали: новая подборка каламбуров и лингвошуток
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Набирающие популярность в сообществах
Пересмешники русского леса: как живут красавицы-сойки
Пересмешники русского леса: как живут красавицы-сойки
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Asus ROG Ally успешно запустила игры с Nintendo Switch, Xbox 360 и PS3 (видео)
Asus ROG Ally успешно запустила игры с Nintendo Switch, Xbox 360 и PS3 (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Войдите в положение

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#автомобили#позитив#США#факты#забавно#Россия#знаменитости#улыбнуло
#Юмор#животные#автомир#история#в мире#авто аварии#кино#СССР#Китай#Автовсячина
#Прикол#интересно#машина#ДТП#аварии#подборка#люди#до и после#шоу бизнес#суд
Asus ROG Ally успешно запустила игры с Nintendo Switch, Xbox 360 и PS3 (видео) Asus ROG Ally успешно запустила игры с Nintendo Switch, Xbox 360 и PS3 (видео) В Москве двое пьяных приезжих избили полицейских В Москве двое пьяных приезжих избили полицейских В Москве обнаженный "иностранный специалист" избил водителя и попытался отнять его авто В Москве обнаженный "иностранный специалист" избил водителя и попытался отнять его авто Полиция Москвы задержала подростка, ради хайпа издевавшегося над котами в прямом эфире Полиция Москвы задержала подростка, ради хайпа издевавшегося над котами в прямом эфире В Москве задержали приезжую, которая пыталась похитить 5-летнюю девочку В Москве задержали приезжую, которая пыталась похитить 5-летнюю девочку "Нас послали - мы ответили": "мигранты", избившие мужчину в столичном метро, оказались не мигрантами "Нас послали - мы ответили": "мигранты", избившие мужчину в столичном метро, оказались не мигрантами

На что жалуетесь?

Вернуться