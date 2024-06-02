«Добыча»: никаких договоров с бобрами

Стороны конфликта определены. Охотятся индейцы, охотятся первопроходцы в мехах, охотится невидимый Хищник. Кровь на снегу и пятна красные флажков, та-та-та-та.

Хищник сначала разогревается на животных. Имея исчезательный костюм, броню, стальные когтищи и самонаводящийся грави-арбалет, Хищник умудряется получать повреждения в каждой схватке. Его обязательно кто-то кусает, царапает, протыкает и бьёт. Закрадывается подозрение, что Хищник не столько сам прилетел на Землю, сколько его просто насильно тут высадили, чтобы он у себя на планете перестал всё портить и мешаться под ногами. После каждой схватки покоцанный Хищник капает зелёной кровью на траву, втыкает себе в бедро шприц-аптечку и дико воет.

Дальше начинается действо, которому больше всего подошла бы музыка из шоу Бенни Хилла. Если вы его видели, то вспомните, что там обязательно был фрагмент в каждой серии, когда играет клоунская музыка, а Бенни Хилл в ускоренной съемке гоняется за стайкой полуголых девиц. И они пробегают через кадр то слева направо, то справа налево.

Тут то же самое.

Сначала вправо пробегают индейцы за львом. Потом влево пробегает лев за сокращенным составом индейцев.

Вправо пробегает Хищник за Нару, влево пробегают первопроходцы за Хищником.

Вправо пробегает Хищник от индейцев, влево пробегает Нару от медведя.

Вправо пробегает Хищник за окровавленно волочащимися первопроходцами, влево пробегает брат Нару за Хищником.

Потом Нару просто сама бегает то вправо, то влево, страшно крича и размахивая топором и пистолетом.

Но если погрузиться чуть глубже в основные боестолкновения, то дело было так. Нару понимает, что дело серьёзное. Она сплетает себе верёвку из сосновой коры, привязывает верёвку к верному топору и изобретает новое оружие — верёвкогавк! Она бросает топор в дерево, а потом дергает за верёвку и топор возвращается. Вдоволь натренировавшись, Нару укрепляется в мысли, что теперь она грозный охотник.

И как грозный охотник, она смело подкрадывается на восемь метров к гигантскому медведю. С наветренной стороны. Медведь спокойно ловил рыбу в реке, но тут внезапно почуял, что вместо холодной скользкой рыбы на обед будет тёплая индейка.

Нару хочет стрельнуть в большого медведя из своего маленького лука, но незадолго до этого она как настоящий охотник грозно и умело тонула в болоте, поэтому тетива размокла, сделала тленьк! — и порвалась.

Нару за секунду до «тленьк!»

В следующем кадре Нару бежит по реке от медведя. На её черном от боевой сажи лице отчетливо видны вот такие вот глаза. Нару ныряет под бобровую плотину. Она хочет, чтобы её спасли бобры! Видимо, у бобров с индеицей есть какая-то договорённость, потому как иначе это объяснить нельзя.

Но бобров нет дома. Поэтому Нару лежит внутри плотины, как Нуф-Нуф в домике, а снаружи лезет медведь. И вот он уже почти её достал, как вдруг к медведю подходит Хищник и тыкает его своими невидимыми когтями в зад. Не знаю, на что рассчитывал Хищник, но медведь разворачивается и удивительно метко кусает невидимого противника за башку. Хищник верещит и бьётся, невольно отвлекая медведя на себя.

Нару выпрыгивает из плотины, как лосось, и кубарем сплавляется вниз по реке, подальше от схватки.

Долго побегать Наре не удается — их с братом ловят первопроходцы и используют как наживку для Хищника. Они находят самый туманный лес во всей Северной Америке, сажают посередине связанную Нару, а сами прячутся вокруг.

Но чего первопроходцы не учли, так это выраженной мизогинии Хищника. Он с большим аппетитом убивает любого мужика, но очевидно брезгует Нарой каждый раз, когда она оказывается в зоне поражения.

Поэтому из очень туманного леса не выходит ни один первопроходец. А выходит только Хищник, опять раненный во все места. И Нара с братом, которые еле ноги унесли. Впрочем, насчет первопроходцев я соврал — полтора человека всё-таки выжили. Причем буквально полтора — не все свои ноги им удалось унести. Но их потом быстро прикончили, поэтому ошибка невелика.

Пока Нару наблюдала за истреблением первопроходцев, она поняла, что у Хищника на башке есть костяной щиток с прицелом. Куда прицел показывает, туда и вонзятся смертоносные дротики из его грави-арбалета на предплечье.

Скрывшийся в чаще Хищник использует последний шприц-аптечку и воет. По тому, как лихо он каждый раз подставляется, мы понимаем, что это, наверное, какой-то немножко умственно отсталый Хищник. И его не просто высадили на Землю, а, метафорически выражаясь, сбросили со скалы, как в Древней Спарте.

Подозрения крепнут, когда чуть позже, убивая брата Нары, Хищник сначала получил от него копьё в спину и несколько стрел. Брат в тот момент просто вошёл в режим берсерка, и кажется, завалил бы Хищника, не дожидаясь конца сюжета, если бы тот не вспомнил про исчезательный костюм и не сныкался. А потом — хрясь! — не нашёлся у брата за спиной вместе со своими когтями.

Окрепшие подозрения переходят в уверенность, когда Нару умудряется в упор стрельнуть Хищнику из пистолета в затылок, и у того только костяной щиток слетел, а мозги не пострадали.

Подобраться к затылку Хищника удалось не просто так. В перерывах между копанием топинамбура и желанием стать охотником Нару учится готовить лекарства. Например, она знает, как приготовить анабиозящую календулу. Если её съесть, то кровь натурально стынет в жилах. Очень удобно против кровотечений и инопланетных пришельцев с тепловизорами. Поэтому Нару жрёт календулу и буквально исчезает с радаров.

Пока Хищник собирает по земле свои мозги и впечатления от североамериканских индеиц, Нару ворует у него щиток с прицелом и убегает в лес готовить полосу препятствий.

Наступает время финальной жестокой мести за пренебрежительное отношение к женщинам! И заодно — за других индейцев, хоть они и тоже были все сексисты.

Холодная Нару поджидает Хищника в холодной ночи, бьёт томагавком в трёх местах, кусает собакой, заставляет самому себе отрубить руку, вырывает ему его собственный клык, втыкает в его собственный глаз и заманивает в трясину. Теперь мы твёрдо знаем, что это был Хищник-имбецил.

Одноглазый, однорукий, беззубо фепелявяфий инопланетный дурак получает от Нару ещё несколько оплеух и скрывается в трясине. Кажется, всё кончено.

Но нет, Хищник как-то поднимается обратно из трясины, а мы ждём от него финальной глупости. Она наступает сразу.

Хищник поднимает оставшуюся руку, взводит свой инопланетный арбалет и направляет его на Нару. То, что у него на голове нет щитка с прицелом, нимало его не смущает. Видимо, из-за того, что механизм работы прицела остался среди не подобранной с земли части мозгов, а глаз остался всего один, Хищник не понял и не увидел, что щиток Нару укрепила в сторонке на камушке, а сам он стоит на линии прицела.

Хищник стреляет.

Дротик летит.

Нару несёт голову Хищника обратно в поселение.

Нару довольна: женщины Земли отомщены, а ей больше не надо собирать топинамбур.