14 шуточных и абсурдных лжефактов о кино, которыми ради смеха делятся пользователи сети

Эти избранные находятся в разделе на Reddit, который называется shittymoviedetails. Или в дословном переводе на русский — «чепуховые факты о кино».

Согласитесь, вы точно не слышали обо всём этом.

Актеры в чёрно-белых фильмах часто подвергали свою жизнь опасности во время сцен вождения