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14 шуточных и абсурдных лжефактов о кино, которыми ради смеха делятся пользователи сети

14 шуточных и абсурдных лжефактов о кино, которыми ради смеха делятся пользователи сети

Автор:
20 июня 2023 09:14
Сообщество : Кино
Метки: Прикол   Юмор   за кадром   забавно   кино   фильм   шутка   
1355
15

Распространять правдивые факты о создании фильмов может каждый, а вот сгенерировать факт настолько абсурдный, чтобы мысль о его подлинности не бы пришла в голову совсем никому — удел избранных.

Эти избранные находятся в разделе на Reddit, который называется shittymoviedetails. Или в дословном переводе на русский — «чепуховые факты о кино».


Согласитесь, вы точно не слышали обо всём этом.


Актеры в чёрно-белых фильмах часто подвергали свою жизнь опасности во время сцен вождения

×
×

Поскольку они не могли определить цвет светофора.


Известно, что во время съёмок «Парка Юрского периода» Ти-Рекс сильно потел

Поскольку это была его первая главная роль за 55 миллионов лет.


В фильме «Не смотрите наверх» Леонардо ДиКаприо показан женатым на женщине, которой за 40

Это подтверждает то, что фильм является научно-фантастическим, так как ДиКаприо не может встречаться с женщиной, которой больше 25 лет.


Фильм «Интерстеллар» вышел 6 ноября 2014 года, то есть почти полтора часа назад


Как снимали мультфильм «Шрек»

Да, всё на «зелёнке», никаких реальных пейзажей.


В «Бэтмене против Супермена», чтобы победить бога, обладающего сверхсилой, стреляющего лазером и способного летать, Брюс Уэйн подтягивается


В «Матрице» ребёнок говорит Нео, что тот должен понять, что «ложки нет»

Однако, если вы присмотритесь, то заметите, что в этой сцене всё-таки есть ложка.


Кристоф Вальц сыграл антирасиста в «Джанго освобождённом» и расиста «Бесславных ублюдках»

Это намеренная отсылка Квентина Тарантино к тому, что Вальц — актёр.


В «Докторе Стрэндже» Вонг не находит смешными ни одну из шуток Стрэнджа. В конце фильма Стрэндж отпускает неудачную шутку, и Вонг смеётся

Это происходит потому, что Стрэндж теперь его босс.


В трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене не было ворон

Это потому, что Киллиан Мёрфи хорошо справился с ролью Пугала.


В «Тёмном Фениксе» Чарльз Ксавьер заставил своих учеников носить Х на груди, чтобы враг целился в них, а не в него


Зое Салдане осталось сыграть красного пришельца, чтобы превратиться в экранную цветовую модель RGB


В то время как в большинстве последних фильмов используются дорогие CGI-технологии, чтобы актёры выглядели моложе…

…в «Пиле 6» был использован гораздо более совершенный метод, и во флешбэках актёр Тобин Белл просто носил бейсболку козырьком назад.


В фильме «Храброе сердце» есть сцена с едва различимым автомобилем на заднем плане

Это часто упоминается как ошибка создателей фильма, однако во время съёмок фильма в 1995 году на площадке действительно часто использовались автомобили.

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Метки: Прикол   Юмор   за кадром   забавно   кино   фильм   шутка   
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Голос Вселенной 56 минут назад
Больше всего про светофоры в ч/б кино понравилось...
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118
PsyDoza Frankenschpökel 3 минуты назад
В фильмах Тарантино нет ни одного персонажа по имени Олег. И никогда не будет. Это говорит о предвзятости великого мастера к данному имени.
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