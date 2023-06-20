14 шуточных и абсурдных лжефактов о кино, которыми ради смеха делятся пользователи сети

Распространять правдивые факты о создании фильмов может каждый, а вот сгенерировать факт настолько абсурдный, чтобы мысль о его подлинности не бы пришла в голову совсем никому — удел избранных.
Эти избранные находятся в разделе на Reddit, который называется shittymoviedetails. Или в дословном переводе на русский — «чепуховые факты о кино».
Согласитесь, вы точно не слышали обо всём этом.
Актеры в чёрно-белых фильмах часто подвергали свою жизнь опасности во время сцен вождения
Поскольку они не могли определить цвет светофора.
Известно, что во время съёмок «Парка Юрского периода» Ти-Рекс сильно потел
Поскольку это была его первая главная роль за 55 миллионов лет.
В фильме «Не смотрите наверх» Леонардо ДиКаприо показан женатым на женщине, которой за 40
Это подтверждает то, что фильм является научно-фантастическим, так как ДиКаприо не может встречаться с женщиной, которой больше 25 лет.
Фильм «Интерстеллар» вышел 6 ноября 2014 года, то есть почти полтора часа назад
Как снимали мультфильм «Шрек»
Да, всё на «зелёнке», никаких реальных пейзажей.
В «Бэтмене против Супермена», чтобы победить бога, обладающего сверхсилой, стреляющего лазером и способного летать, Брюс Уэйн подтягивается
В «Матрице» ребёнок говорит Нео, что тот должен понять, что «ложки нет»
Однако, если вы присмотритесь, то заметите, что в этой сцене всё-таки есть ложка.
Кристоф Вальц сыграл антирасиста в «Джанго освобождённом» и расиста «Бесславных ублюдках»
Это намеренная отсылка Квентина Тарантино к тому, что Вальц — актёр.
В «Докторе Стрэндже» Вонг не находит смешными ни одну из шуток Стрэнджа. В конце фильма Стрэндж отпускает неудачную шутку, и Вонг смеётся
Это происходит потому, что Стрэндж теперь его босс.
В трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене не было ворон
Это потому, что Киллиан Мёрфи хорошо справился с ролью Пугала.
В «Тёмном Фениксе» Чарльз Ксавьер заставил своих учеников носить Х на груди, чтобы враг целился в них, а не в него
Зое Салдане осталось сыграть красного пришельца, чтобы превратиться в экранную цветовую модель RGB
В то время как в большинстве последних фильмов используются дорогие CGI-технологии, чтобы актёры выглядели моложе…
…в «Пиле 6» был использован гораздо более совершенный метод, и во флешбэках актёр Тобин Белл просто носил бейсболку козырьком назад.
В фильме «Храброе сердце» есть сцена с едва различимым автомобилем на заднем плане
Это часто упоминается как ошибка создателей фильма, однако во время съёмок фильма в 1995 году на площадке действительно часто использовались автомобили.
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