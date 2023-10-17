Лисы лезут на деревья в поисках легкой добычи

Лисы, как и многие другие представители семейства псовых, типичные наземных хищные. Однако в отличие от тех же волков и собак они могут лазить по деревьям.
Если бы дерево из знаменитой басни Крылова было бы чуть пониже, а ствол не прямой, а покатый, то ворона бы осталась без сыра без дополнительных ухищрений в виде лести. Или улетела бы сразу, быстренько заприметив покушение на вкусняшку. Почему? Да потому, что лисы хоть и совсем немножко, но по деревьям лазить умеют!
Но как лисицу довели до такой жизни, что приходится иногда прыгать по веткам? Что на земле не сидится-то? Столько пространства! Причина, как и в басне, — в еде. Собаки и волки — преследующие хищники. Они добычу догоняют, а не выжидают. Лиса же относится к засадным охотникам, как котики.
Наловить в ближайших кустах ящериц, потратив силы лишь на один точный прыжок — прекрасно! Мышковать в полях, ныряя в сугробы — милое дело! Яйца птичьи, фрукты-ягоды — это тоже лисе надо. С последним как-раз таки и выходит, что это добро не только на земле обретаться может, но и среди веток. А ещё оттуда высокую засаду можно классную сделать. Так прыгать на добычу покрупнее гораздо удобнее, и шансов на удачный улов будет явно больше, потому что атака с воздуха всегда неожиданнее и точнее!
Почему ж тогда волки и собаки подобной плюшкой не пользуются? А им физиология не позволяет! Эти два брата-(не)акробата имеют плотное тяжёлое туловище по сравнению с собственными ногами. Лисы же и сами по себе легче, и по отношению к своим конечностям легче. Им элементарно проще подтянуться. И прыжок совершить, предшествующий непосредственно лазанью, тоже.
Также у собак и волков гибкость суставов меньше, чем у рыжих родственников. А это очень сильно влияет на способность удачно расположиться в таком неровном пространстве, как крона. Протиснуться сквозь узкий лаз между двумя ветками, поставить и согнуть ногу так, чтобы она не соскользнула, вес тела на неё распределить равномерно... Хитростей много!
Но как бы круто это всё не было, не на каждое дерево обычная рыжая лиса влезть сможет. Высокий голый ствол без сучка и задоринки будет для неё недоступным. Поэтому древесная акробатика — это приятное дополнение к основной наземной деятельности.
Зато для серой лисы, проживающей в Северной Америке, это уже полноценная половина быта! Острые когти, как альпинистские крюки, помогают взбираться на деревья, как котикам. Это спасает маленькую лису от больших проблем в морде лица койотов, рыжих лисиц и волков.
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