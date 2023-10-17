FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14922 поста • 1691 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные
Лисы лезут на деревья в поисках легкой добычи

Лисы лезут на деревья в поисках легкой добычи

Автор:
17 октября 2023 07:37
Сообщество : Животные
Метки: Дерево   в мире   животные   лиса   познавательно   псовые   
1399
7

Лисы, как и многие другие представители семейства псовых, типичные наземных хищные. Однако в отличие от тех же волков и собак они могут лазить по деревьям.

Если бы дерево из знаменитой басни Крылова было бы чуть пониже, а ствол не прямой, а покатый, то ворона бы осталась без сыра без дополнительных ухищрений в виде лести. Или улетела бы сразу, быстренько заприметив покушение на вкусняшку. Почему? Да потому, что лисы хоть и совсем немножко, но по деревьям лазить умеют!

Но как лисицу довели до такой жизни, что приходится иногда прыгать по веткам? Что на земле не сидится-то? Столько пространства! Причина, как и в басне, — в еде. Собаки и волки — преследующие хищники. Они добычу догоняют, а не выжидают. Лиса же относится к засадным охотникам, как котики.

×
×

Наловить в ближайших кустах ящериц, потратив силы лишь на один точный прыжок — прекрасно! Мышковать в полях, ныряя в сугробы — милое дело! Яйца птичьи, фрукты-ягоды — это тоже лисе надо. С последним как-раз таки и выходит, что это добро не только на земле обретаться может, но и среди веток. А ещё оттуда высокую засаду можно классную сделать. Так прыгать на добычу покрупнее гораздо удобнее, и шансов на удачный улов будет явно больше, потому что атака с воздуха всегда неожиданнее и точнее!

Почему ж тогда волки и собаки подобной плюшкой не пользуются? А им физиология не позволяет! Эти два брата-(не)акробата имеют плотное тяжёлое туловище по сравнению с собственными ногами. Лисы же и сами по себе легче, и по отношению к своим конечностям легче. Им элементарно проще подтянуться. И прыжок совершить, предшествующий непосредственно лазанью, тоже.

Также у собак и волков гибкость суставов меньше, чем у рыжих родственников. А это очень сильно влияет на способность удачно расположиться в таком неровном пространстве, как крона. Протиснуться сквозь узкий лаз между двумя ветками, поставить и согнуть ногу так, чтобы она не соскользнула, вес тела на неё распределить равномерно... Хитростей много!

Но как бы круто это всё не было, не на каждое дерево обычная рыжая лиса влезть сможет. Высокий голый ствол без сучка и задоринки будет для неё недоступным. Поэтому древесная акробатика — это приятное дополнение к основной наземной деятельности.

Зато для серой лисы, проживающей в Северной Америке, это уже полноценная половина быта! Острые когти, как альпинистские крюки, помогают взбираться на деревья, как котикам. Это спасает маленькую лису от больших проблем в морде лица койотов, рыжих лисиц и волков.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Дерево   в мире   животные   лиса   познавательно   псовые   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
876k
А.Берестенко Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
anpetrof Полчаса назад
Что там лиса
...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Gadova Час назад
А тем временем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1014500



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Эволюция мобильных телефонов
Эволюция мобильных телефонов
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Фото осени
Фото осени
Cпутники Starlink будут давить одного человека раз в два года
Cпутники Starlink будут давить одного человека раз в два года
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Популярная суперспособность

Лучшие демотиваторы
Как мужики видят девушек с макияжем ибез макияжа

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#люди#автомир#ДТП#интересное#конфликт#Автовсячина#Прошлое#Россия
#факты#Юмор#Прикол#машина#фильм#аварии#шоу бизнес#история#познавательно#город
#интересно#в мире#автомобили#кино#новости#СССР#авто аварии#позитив#природа#милота
Cпутники Starlink будут давить одного человека раз в два года Cпутники Starlink будут давить одного человека раз в два года Почему петухи не глохнут от собственных криков Почему петухи не глохнут от собственных криков Почему моря могут перестать светиться Почему моря могут перестать светиться Лесорубы обнаружили собаку внутри старого дерева Лесорубы обнаружили собаку внутри старого дерева Неядовитые змеи России: кого не стоит бояться&nbsp; Неядовитые змеи России: кого не стоит бояться  Морозостойкий колибри, который залетает даже в Россию Морозостойкий колибри, который залетает даже в Россию

На что жалуетесь?

Вернуться