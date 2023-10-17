Лисы лезут на деревья в поисках легкой добычи

Если бы дерево из знаменитой басни Крылова было бы чуть пониже, а ствол не прямой, а покатый, то ворона бы осталась без сыра без дополнительных ухищрений в виде лести. Или улетела бы сразу, быстренько заприметив покушение на вкусняшку. Почему? Да потому, что лисы хоть и совсем немножко, но по деревьям лазить умеют!

Но как лисицу довели до такой жизни, что приходится иногда прыгать по веткам? Что на земле не сидится-то? Столько пространства! Причина, как и в басне, — в еде. Собаки и волки — преследующие хищники. Они добычу догоняют, а не выжидают. Лиса же относится к засадным охотникам, как котики.