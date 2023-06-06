Морозостойкий колибри, который залетает даже в Россию

Колибри - крохотные и теплолюбивые птицы. Однако среди них есть вид, который выдерживает температуру до −20°C и даже бывал в России!
Колибри всем известны как теплолюбивые микроптички, живущие где-то в тропических лесах Америки. И в основном всё так и есть. Но охристый колибри — уникальный рекордсмен среди своих сородичей. Этот пернатый умудрился побывать даже в России. На полярной станции! Главная особенность охристого колибри в том, что его миграционный путь считается самым длинным среди всех североамериканских колибри. За одну миграцию птаха облетает практически весь континент — от Канады до самой Мексики! На севере они гнездятся, а на юге зимуют. Прямо как наши грачи или скворцы. Разница лишь в размерах: охристый колибри в несколько десятков раз меньше перелётных птиц. Его вес —микроскопических 4 грамма!
С такими запросами и габаритами жизнь охристого колибри превращается в вечное путешествие от места гнездования до места зимовки. Но в далеком июне 1976 года одна птичка решила пересечь не только сухопутные границы, но и целый океан. Она попала в Россию. Колибри добрался почти до самой Арктики — на остров Ратманова в Беринговом проливе! Это был маленький шажок в истории одной микроптички и огромный шаг для всего её вида. С тех пор охристого колибри наблюдали ещё на острове Врангеля и Чукотке, но данные считаются не до конца подтвержденными.
Как же крошке весом в 4 грамма удалось добраться до полярной станции и не чирикнуться в процессе? Оказывается, охристый колибри держит за собой ещё один очень важный рекорд. Это самый морозостойкий вид колибри в мире — кроха выдерживает температуру до −20°C! В неблагоприятный период колибри замедляет все процессы в своем организме: дыхание, сердцебиение, обменные процессы. Так температура тела с нормальных 40°C понижается до 12°C, никак не травмируя птицу.
Такой феномен носит название оцепенения. В этом состоянии организм почти не тратит сил на поддержание жизнеспособности. И это очень важно, ведь у такой крохотной птички каждая калория на счету. В состояние оцепенения охристый колибри впадает ночью, когда спит, а температура окружающей среды понижается. К утру птиц быстро возвращает показатели к исходной точке. Благодаря этой фишке охристый колибри стал самым северным колибри в мире. Они гнездятся аж на Аляске.
Несмотря на суровую природу, пернатые согревают друг друга своей любовью. В брачный период разворачивается целое представление для обозначения гнездовой территории. Самец взмывает в воздух, а затем пикирует на самку, после чего в нескольких сантиметрах от неё снова взмывает вверх. После всех прелюдий муж берет на себя обязанности архитектора, а женушка — хранительницы очага.
После того, как Бог дал лужайку, приходит черёд заек. Самка откладывает 2 яйца и высиживает их на протяжении 2 недель. Детей парочка воспитывает вместе. Попутно родители раздают люлей тем, кто решит, что их семья — лёгкая добыча. Колибри совершенно наплевать на размер нападающего. По лбу получат все, особенно часто достаётся бурундукам.
Сейчас популяции ничего не угрожает. Но сам охристый колибри и его гнёзда стали желанной находкой для коллекционеров. Все мы с вами понимаем, что ломать — не строить. А значит, даже такую неубиваемую птаху нужно беречь!
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