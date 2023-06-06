Морозостойкий колибри, который залетает даже в Россию

Колибри всем известны как теплолюбивые микроптички, живущие где-то в тропических лесах Америки. И в основном всё так и есть. Но охристый колибри — уникальный рекордсмен среди своих сородичей. Этот пернатый умудрился побывать даже в России. На полярной станции! Главная особенность охристого колибри в том, что его миграционный путь считается самым длинным среди всех североамериканских колибри. За одну миграцию птаха облетает практически весь континент — от Канады до самой Мексики! На севере они гнездятся, а на юге зимуют. Прямо как наши грачи или скворцы. Разница лишь в размерах: охристый колибри в несколько десятков раз меньше перелётных птиц. Его вес —микроскопических 4 грамма!