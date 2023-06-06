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Почему моря могут перестать светиться

Почему моря могут перестать светиться

Автор:
06 июня 2023 07:30
Метки: в мире   животные   интересно   море   океан   познавательно   свечение   
1079
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Интересная информация об удивительном явлении, которое в ближайшем будущем может навсегда исчезнуть.

На сегодняшний день ночную подсветку можно встретить во многих уголках планеты. Чаще всего сияют воды у берегов Индии, Америки, Юго-Восточной Азии, Южной Африки и островов в Океании. Внутри континента свечение обычно регистрируют в Чёрном и Охотском морях.

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Само свечение производят разные морские существа. Самые известные и изученные — бактерии, микроскопические рачки и моллюски. А ещё протисты — это странная группа существ, которые не относятся ни к растениям, ни к животным, ни к грибам.


Сама магия происходит во время химической реакции. Белок люциферин окисляется (чаще всего кислородом) в присутствии фермента люциферазы. Кому-то для начала реакции необходимо механическое воздействие, вроде волн прибоя или проплывающей рядом лодки. Другие светятся сами по себе. В любом случае результатом становятся неоново-синие моря, будто Тритон закатил буйную вечеринку в подводном царстве.

Но зачем животным светиться? Уж точно не ради привлечения туристов! Цель у каждого организма своя. Динофлагелляты-протисты, например, светятся ради защиты. Дело в том, что они находятся у самого подножья пищевой пирамиды. В море их едят абсолютно все. При нападении толпа микроорганизмов светится разом. Сначала агрессор испугается от неожиданности. А потом от опасности: в свете неона он сам становится легко заметной добычей.

Вторая причина биолюминесценции — внутривидовое общение и привлечение партнёра. Так, например, поступают кальмары-светлячки у берегов Японии. Чтобы излучать свет, у моллюсков есть множество специальных органов-фотофор по всему телу. В повседневной жизни подсветка помогает моллюскам маскироваться — кальмары имитируют блики на воде. А во время нереста сборища головоногих превращают воду в нечто поистине волшебное.

Но если вам посчастливилось застать светящееся море, не спешите в него заходить, чтобы замутить крутой селфач. Такое фото наверняка наберет тысячи классов, но некоторые виды динофлагеллят вырабатывают токсины. При большом количестве микроорганизмов увеличивается и количество вредных веществ.

Если биолюминесцентные организмы и сами способны нанести вред, то что угрожает им? Глобальное потепление! Из-за изменения климата в воде растворяется больше углекислого газа, чем раньше. Такое положение дел приводит к чрезмерному окислению воды. По некоторым данным, эта ситуация негативно сказывается не только на крупных морских существах — мелкие одноклеточные и моллюски тоже страдают! Это буквально убивает свет внутри них!

А ведь свечение жизненно необходимо для некоторых видов — без этого животные не смогут найти себе пару и продолжить род. Вполне возможно, что к 22 веку произойдет одно из двух: либо биолюминесцирующие морские организмы вымрут, либо перестанут светиться. И то и другое оставит нас без этих прекрасных сияющих зрелищ!

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Метки: в мире   животные   интересно   море   океан   познавательно   свечение   
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PbIBOK Час назад
Очень красивое явление природы...
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Шурман 39 минут назад
Не моря а океаны  . На морях такое явление очень редкостное , а моря я практически все прошел , даже на северной Атлантике такого явления от природы нет .
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