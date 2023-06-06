Почему моря могут перестать светиться

iPhone назвали самым опасным смартфоном с точки зрения слежки за...

На месте взрыва "Северных потоков" нашли оранжевый ботинок

Жительница Норильска прогулялась голой по городу, чтобы позлить...

В Москве на детской площадке едва не сгорел заживо 14-летний подросток

Фотоприколы и прикольные картинки

"Если жизнь — это вызов, то я перезвоню": россияне обрушили...

Клюёт?! Тот самый пост о рыбалке, который никто не просил

15 говорящих надписей, написанных нашими людьми

"Цой - это легенда!": одессит дал отпор за песни на русском языке

В США разбился самолёт с семьёй миллионера и спонсора Дональда Трампа

Водитель грузовика пытается избавиться от вспыхнувшего пенопласта

«Я ещё расцвету, но не здесь»: столичного «нетрадиционного»...

Девушку в розовом украдкой засняли в пикантной позе на эскалаторе...

Советские чернильницы: раньше ими пользовались все, но сегодня их...

В Польше осудят украинку, сдававшую своих приёмных детей для утех...

18 угарных котеек, которые требуют, чтобы их оставили в покое

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 июня

В ДТП обвинили невиновного водителя