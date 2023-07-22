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"Я не поддерживаю подобные стихийные инициативы": Кадыров осудил несанкционированную акцию мусульман в Замоскворечье

"Я не поддерживаю подобные стихийные инициативы": Кадыров осудил несанкционированную акцию мусульман в Замоскворечье

Автор:
22 июля 2023 12:33
Сообщество : Жить в России
Метки: акция протеста   замоскворечье   мусульмане   рамзан кадыров   рейд в Котельниках   силовики   стихийный митинг   
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Вчера, 21 июля, десятки мусульман вышли на акцию протеста в Москве. Несанкционированный марш должен был устыдить силовиков, которые в рамках рейда посетили молельный дом в Котельниках во время намаза.

Вчера после пятничной молитвы несколько десятков мусульман прошли шествием по Замоскворечью. Таким образом люди протестовали из-за рейдов силовиков в Котельниках и Дзержинском.



Сообщения о том, что у Исторической мечети в Москве готовится акция протеста, поступили раньше, поэтому перед пятничной молитвой здание оцепили силовики. Никакого митинга там не было, и после молитвы все разошлись, однако марш всё-таки прошёл.

Рамзан Кадыров осудил стихийную акцию, сообщив, что не поддерживает подобные мероприятия, даже если они проводятся " с благими целями". Лидер Чечни заявил, что стихийные инициативы зачастую заканчиваются негативно. Во-первых, всегда могут найтись подстрекатели, которые спровоцируют беспорядки. Во-вторых, само наличие подобных митингов станет поводом для разувание этой темы на западе.


Депутат же Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев был менее толерантен. В своем сообщении в Телеграм-канале он удивился "робости полиции и Росгвардии" во время шествия.




Визиты полицейских в Котельниках и Дзержинском были вынужденными - местные жители просили провести проверку "понаехавших" и выявить незаконных мигрантов. В рамках рейда силовики действительно обошли места скопления мусульман (кафе, рынки, парикмахерские "для своих"), и, кроме прочего, посетили молельный дом в Котельниках. Стражи порядка зашли туда во время намаза, не сняв обувь, что возмутило мусульман. Рамзан Кадыров тогда осудил действия силовиков, заметив, что они являются непрофессиональными, вызывающими и их можно расценить как "провокацию в нашем тылу с целью расшатать прочный фундамент межнационального мира".

Источник:

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Метки: акция протеста   замоскворечье   мусульмане   рамзан кадыров   рейд в Котельниках   силовики   стихийный митинг   
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13  комментариев
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3k
Alex 53 минуты назад
Ну забери их к себе тогда
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389k
Алексей 2 минуты назад
какие нежные. пусть пример с палестинцев берут
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21k
Valiko 4 минуты назад
1. Алахам и акбарам место ТОЛЬКО в храме или дома. У нас светское государство и фанатикам нечего демонстрировать свой сдвиг по фазе передо ВСЕМ обществом.
2. Если вас обидели силовики, то и решать вопрос нужно с ними, а не орать всем встречным и поперечным об этом.
3. Считаю категорически неправильной интерпретацию закона "о чувствах верующих". Любой м#дак, который лезет со своей верой в чужую, на деле оскорбляет того!! То есть о религии НЕЛЬЗЯ говорить где попало, потому что вокруг много сторонников разных конфессий. И даже меня атеиста очень задевают любые божественные закидоны, поскольку я верю в реальность, а не в выдуманного всемогущего дядьку.
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12k
Сергей 7 минут назад
Если-бы не выпускали молодых бармалеев без намордника, небыло-бы никаких зачисток.
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7k
The Dude 19 минут назад
По Москве ходят митинги-парады мусульман-инородцев, после чего они расходятся на неполоманных ногах?
Вы, господа, когда столицу нашей необъятной успели сдать этому племени и сочувствующим?
Ах ну да, сначала сдавали квартиры и рабочие места, потом наладили конвейер индульгенции преступлений за деньги диаспор (опг), а теперь стада гастеров ходят с требованиями.
Браво!
А... но это не важно. Важно лишь то "чё там у хохлов, либерасты охерели и посмотрите, до чего докатились пиндосы".
А вот муслимский хер в столичной жопе, это неважно. Это уже видимо привычно.
А акадэмык дон-дон всё красиво расскажет. Это он умеет. Так же хорошо, как его племя умеет русским головы отрезать.
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15k
Shtoppi 19 минут назад
чемодан, вокзал, аул. чава йопта!
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20k
Corvus Corax 22 минуты назад
Зверьки...
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9k
SuperTroll Полчаса назад
Писдуйте в свои аулы и там ходите стадом!
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170
iskra SuperTroll 12 минут назад
Аулы,говоришь? Там за российские деньги столько построили,уже и аула не найдешь..
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36k
russger Полчаса назад
"Рамзан Кадыров осудил стихийную акцию, сообщив, что не поддерживает подобные мероприятия"

Ну так-то бОльшая часть Россиян тоже осуждают подобное, а толку? Ладно бы сделал что-то, а пздеть и я могу.
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14k
Александр 40 минут назад
Уж простите, но напоминает скандал, когда сотрудников скорой помощи не пустили в квартиру без бахил. А там бабуле плохо было. Родственники чуть не в драку полезли - из-за отсутствия бахил...
Не нужно смешивать. Если горит дом - никто не будет спрашивать у пожарных документы - там всё решают секунды.
А сотрудники силовых органов - "люди приказа". Им приказали - они сделали.
А уж разуваться - это вообще бред. Ни один из знакомых мусульман никогда не просил меня снять обувь в тот момент, когда они совершали намаз. И как я их поздравлял с мусульманскими праздниками, так и они меня поздравляли с православными. Было одновременно приятно и смешно, когда "Христос воскрес, Искандер!" говорилось с очень сильным акцентом. Но я понимаю, что "Салам Алейкум!" я тоже произношу смешно. Но суть понятна.
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32k
albedo 46 минут назад
У нас светское государство.
Если происходит проверка, то она происходит в рамках закона.
У нас нет закона, обязывающего разуваться правтохранителям при входе в помещения. Как нет обязанности в законе сдавать оружие при проверках в христианских храмах.
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