"Я не поддерживаю подобные стихийные инициативы": Кадыров осудил несанкционированную акцию мусульман в Замоскворечье







Визиты полицейских в Котельниках и Дзержинском были вынужденными - местные жители просили провести проверку "понаехавших" и выявить незаконных мигрантов. В рамках рейда силовики действительно обошли места скопления мусульман (кафе, рынки, парикмахерские "для своих"), и, кроме прочего, посетили молельный дом в Котельниках. Стражи порядка зашли туда во время намаза, не сняв обувь, что возмутило мусульман. Рамзан Кадыров тогда осудил действия силовиков, заметив, что они являются непрофессиональными, вызывающими и их можно расценить как "провокацию в нашем тылу с целью расшатать прочный фундамент межнационального мира".