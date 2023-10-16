Вафельный камень озера Дженнингс – талант древних, креатив инопланетян или шутки высших сил?

Первое упоминание о глыбе относится к 1930 году. Именно тогда инженеры, занятые на работах по возведению дамбы на реке Потомак, наткнулись на необычную глыбу с геометрическим рисунком. Хотя есть версия, что о камне знали задолго до строительства. Его обнаружила семья местного егеря, считавшая валун наследием какого-то из местных племён.

Идеально выведенные параллельные линии и гладкая поверхность заставляют сомневаться в том, что кусок скалы – это результат деятельности стихии. Так что же собой представляет каменная вафля в действительности?