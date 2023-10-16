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Вафельный камень озера Дженнингс – талант древних, креатив инопланетян или шутки высших сил?

Вафельный камень озера Дженнингс – талант древних, креатив инопланетян или шутки высших сил?

Автор:
16 октября 2023 12:01
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Загадка   вафельный камень   версия   минерал   озеро Дженнингс   порода   происхождение   рисунок   скала   теория   
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Кажется, что современные люди уже настолько искушённые, что их проблемно чем-то удивить. Но у природы получается периодически подбросить пару-тройку загадок, заставляющих поломать голову.

Одна из таких – вафельный камень, обнаруженный в Западной Вирджинии у озера Дженнингс Рэндольф. Находка озадачила исследователей необычной поверхностью, которая действительно напоминает свежеиспечённую вафлю.

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Первое упоминание о глыбе относится к 1930 году. Именно тогда инженеры, занятые на работах по возведению дамбы на реке Потомак, наткнулись на необычную глыбу с геометрическим рисунком. Хотя есть версия, что о камне знали задолго до строительства. Его обнаружила семья местного егеря, считавшая валун наследием какого-то из местных племён.

Идеально выведенные параллельные линии и гладкая поверхность заставляют сомневаться в том, что кусок скалы – это результат деятельности стихии. Так что же собой представляет каменная вафля в действительности?

Первую гипотезу касаемо происхождения находки выдвинул глава корпуса инженеров полковник Мартин Уолш. Он предположил, что когда шёл активный процесс формирования местного рельефа, раковины, песок, мелкие камни, рачки спаивались между собой, формируя монолитную плиту. В отдельных частях песок вымывался и просыпался, что и послужило причиной появления такого орнамента.

Есть и другие версии, объясняющие происхождение узора. Это и действие магнитных полей, и результат труда древней цивилизации, и отпечаток динозавра трицератопса.

Теоретики астронавтики не исключают, что отпечаток мог оставить космический корабль. Их поддерживают уфологи, считающие, что знаки – это результат радиации, спровоцированной высадкой инопланетян.

Кусок скалы с необычным узором продолжает хранить свою тайну, вызывая всё новые версии и домыслы.

Как думаете, в чём может быть причина появления на скале такого необычного вафельного рисунка?

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Метки: Загадка   вафельный камень   версия   минерал   озеро Дженнингс   порода   происхождение   рисунок   скала   теория   
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14k
котегRUS 2 часа назад
может древняя дранка ?


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10k
Antilles Полчаса назад
Камень совершенно не уникален, встречаются аналоги по всей Вирджинии, у нас на Кавказе и тд. В исследованиях Уолша никто не спаивался. В трещины проникал оксид железа и вступал в реакцию. Остальная порода вымывалась водой. Соответственно такие каменюки - результат эрозии, красивого природного явления в данном случае.
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48k
Aleksandr 55 минут назад
Це окаменевшая стена жилища древних Укров, от которых как известно произошли динозавры...
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4k
OLDer Час назад
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283
Dupych Час назад
Как только дело доходит до инопланетян и реальных действий.....
-пленка засветилась
-под рукой был только старый фотик 0.00000микропикселя
-телефон, часы, планшет, телефон жены и детей (много играли) сел в неподходящий момент.
-сделать анализ под микроскопом или рентгеном нельзя то разрушит памятник.
Но сами лично видели целую арминю инопланетян и даже сними разговаривали.
Сами точно знают, что это рачки построили по заказу инопланетян.
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
корни деревьев окаменевшие...или сеть грибов
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