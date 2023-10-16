Гаттерия: на её темечке растёт настоящий 3 глаз

Они не вымерли, они лишь замаскировались и продолжили жить среди нас спустя миллионы лет. Думаете, я про динозавров, ставших птицами? Нет! Гораздо дольше них шифруется гаттерия, умело маскирующаяся под обычную ящерицу!
Хитрая рептилия только притворяется ящеркой, а сама имеет историю в миллионы лет. Но, должен заметить, камуфляж у нее что надо: чешуйчатая тушка маскировочных коричневых оттенков, типичная угловатая башка и небольшой гребень из наростов на спине. Словом, ящерица натуральная. Но в этих 40-60 см холоднокровности скрывается последний представитель отряда Ринхоцефалов!
Это были весьма солидные ребята, которые держали большую часть экологических ниш во время юрского периода, когда динозавры еще под стол ходили. Но затем сначала диносы отодвинули ринхоцефалов, а 66 миллионов лет назад почти вся честная компания массово откинула лапти. И гаттерия осталась в гордом одиночестве на островах Новой Зеландии. Ящерицы и змеи, конечно, ей родня, но достаточно далекая.
В чем же отличия? Во-первых, гаттерия заимела три глаза. Правда, третий глазом можно назвать формально. Рептилия им практически не видит. Самое большое — он определяет время суток и помогает в прогревании тушки. К слову, животина хоть и холоднокровная, но ей не нужно долго нежиться на солнце, чтобы начать двигаться. «Ящерица» активна даже в температурном диапазоне 16-20 С°. Для сравнения: обычным ящеркам комфортна температура в 20-30 С°.
Но больше всего отличий у гаттерии во внутреннем мире. У неё и позвонки похожи на песочные часы, как у рыб и амфибий, и бонусный комплект ребер на пузе имеется. Они называются гастралии и не крепятся к позвоночнику, а свободно болтаются между брюшными мышцами. Но и на этом странности не заканчиваются. Гаттерия — суровый долгожитель. Сотня лет для неё — обыденность, а для рептилий схожего размера — недостижимый идеал. Все благодаря селенопротеинам — белкам, замедляющим старение.
Правда, рептилии это аукается в другом месте — дополнительных наборов зубов животине не завезли, поэтому за десятилетия они стираются до самого основания. Шамкающей гаттерии приходится менять диету: похрустеть улитками и жуками, поразбивать яйца птиц и полакомиться другими рептилиями уже не выйдет. Поэтому они переключаются на слизней и червей.
До деторождения гаттерии тоже доходят спустя годы. Заиметь детей они могут примерно в том же возрасте, что и человеки — лет в 20. Со сложными ритуалами они не заморачиваются: самец просто ходит кругами вокруг самки и поигрывает мышцами. Часто это прокатывает, и спустя 12 месяцев из мягких яиц на свет появляется новое поколение гаттерий.
Кто вылезет из яйца, напрямую зависит от температуры. Если на улице было прохладно: 18-20 С°, то на свет появится практически полный женский коллектив. Если стояла жара теплее 22 С°, то распаковываться будут уже сплошные пацаны. Так или иначе, молодежь торопиться никуда не будет, ведь растут гаттерии аж до 35 лет!
Источник:
- Сипуха: фальшивая сова
- Протей: этот «призрак» глубоких пещер живёт столетие и может не есть 10 лет
- Бабирусса: их клыки растут прямо в мозг и протыкают его
- 25 насекомых с самыми болезненными укусами
- Гигантский австралийский трубач: как живут крупнейшие в мире улитки весом 18 кг