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Гаттерия: на её темечке растёт настоящий 3 глаз

Гаттерия: на её темечке растёт настоящий 3 глаз

Автор:
16 октября 2023 10:21
Сообщество : Животные
Метки: 3 глаз   Гаттерия   животные   природа   рептилия   факты   фото   
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Они не вымерли, они лишь замаскировались и продолжили жить среди нас спустя миллионы лет. Думаете, я про динозавров, ставших птицами? Нет! Гораздо дольше них шифруется гаттерия, умело маскирующаяся под обычную ящерицу!

Хитрая рептилия только притворяется ящеркой, а сама имеет историю в миллионы лет. Но, должен заметить, камуфляж у нее что надо: чешуйчатая тушка маскировочных коричневых оттенков, типичная угловатая башка и небольшой гребень из наростов на спине. Словом, ящерица натуральная. Но в этих 40-60 см холоднокровности скрывается последний представитель отряда Ринхоцефалов!

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Это были весьма солидные ребята, которые держали большую часть экологических ниш во время юрского периода, когда динозавры еще под стол ходили. Но затем сначала диносы отодвинули ринхоцефалов, а 66 миллионов лет назад почти вся честная компания массово откинула лапти. И гаттерия осталась в гордом одиночестве на островах Новой Зеландии. Ящерицы и змеи, конечно, ей родня, но достаточно далекая.

В чем же отличия? Во-первых, гаттерия заимела три глаза. Правда, третий глазом можно назвать формально. Рептилия им практически не видит. Самое большое — он определяет время суток и помогает в прогревании тушки. К слову, животина хоть и холоднокровная, но ей не нужно долго нежиться на солнце, чтобы начать двигаться. «Ящерица» активна даже в температурном диапазоне 16-20 С°. Для сравнения: обычным ящеркам комфортна температура в 20-30 С°.

Но больше всего отличий у гаттерии во внутреннем мире. У неё и позвонки похожи на песочные часы, как у рыб и амфибий, и бонусный комплект ребер на пузе имеется. Они называются гастралии и не крепятся к позвоночнику, а свободно болтаются между брюшными мышцами. Но и на этом странности не заканчиваются. Гаттерия — суровый долгожитель. Сотня лет для неё — обыденность, а для рептилий схожего размера — недостижимый идеал. Все благодаря селенопротеинам — белкам, замедляющим старение.

Правда, рептилии это аукается в другом месте — дополнительных наборов зубов животине не завезли, поэтому за десятилетия они стираются до самого основания. Шамкающей гаттерии приходится менять диету: похрустеть улитками и жуками, поразбивать яйца птиц и полакомиться другими рептилиями уже не выйдет. Поэтому они переключаются на слизней и червей.

До деторождения гаттерии тоже доходят спустя годы. Заиметь детей они могут примерно в том же возрасте, что и человеки — лет в 20. Со сложными ритуалами они не заморачиваются: самец просто ходит кругами вокруг самки и поигрывает мышцами. Часто это прокатывает, и спустя 12 месяцев из мягких яиц на свет появляется новое поколение гаттерий.

Кто вылезет из яйца, напрямую зависит от температуры. Если на улице было прохладно: 18-20 С°, то на свет появится практически полный женский коллектив. Если стояла жара теплее 22 С°, то распаковываться будут уже сплошные пацаны. Так или иначе, молодежь торопиться никуда не будет, ведь растут гаттерии аж до 35 лет!

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Метки: 3 глаз   Гаттерия   животные   природа   рептилия   факты   фото   
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2  комментария
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Trenzel2003 44 минуты назад
А что там делает Борис Джонсон? Ну так этому ящерице и маскироваться не надо.
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