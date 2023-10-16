Гаттерия: на её темечке растёт настоящий 3 глаз

Но больше всего отличий у гаттерии во внутреннем мире. У неё и позвонки похожи на песочные часы, как у рыб и амфибий, и бонусный комплект ребер на пузе имеется. Они называются гастралии и не крепятся к позвоночнику, а свободно болтаются между брюшными мышцами. Но и на этом странности не заканчиваются. Гаттерия — суровый долгожитель. Сотня лет для неё — обыденность, а для рептилий схожего размера — недостижимый идеал. Все благодаря селенопротеинам — белкам, замедляющим старение.