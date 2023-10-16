Зеброид: какой он, ребёнок двух разных видов?

Знакомьтесь, зеброид - гибрид зебры и любого другого родственного животного из лошадиных: лошади, осла или пони
У пессимиста стакан наполовину пуст, а у оптимиста — полон. С зеброидами схожая история. На них можно смотреть как на отличных животных со множеством достоинств или же видеть просто испорченных лошадей. Но какой вариант ближе к реальности?
Если смотреть на животину через чёрные очки, то недостатков в ней выше крыши. Зеброид — это гибрид лошади/осла с зеброй. И проблемы начинаются с этого момента. Из-за большой разницы в строении хромосом эмбрионы способны развиваться, но самцы абсолютно бесплодны, а самки могут родить только чудом. Поэтому невозможно создать стабильную популяцию зеброидов, а это значит, что никакой селекции и контроля за качеством породы.
А ведь селекция зеброидам очень нужна. Экстерьер животных просто ужасен. Если один из родителей — лошадь, то на выходе получается та же лошадь, только с неряшливыми чёрными полосами. А если родитель — осёл, то шерсть жеребёнка будет украшена хаотичными светлыми пятнами, которые могут занимать значительную площадь тела.
С характером у зеброидов тоже проблемы. Зеброиды злее и агрессивней лошадей, им требуется долгая социализация, а дрессировка занимает больше времени. Они намного менее терпимы к людям, на них сложнее сидеть в седле или запрягать в упряжку. К тому же звери очень сильны, что с учётом характера становится ещё одним минусом.
Но если поменяем линзы в очках на розовые, то животина предстанет совсем в другом свете. Да, зеброиды не способны размножаться, поэтому и селекции быть не может. Но ведь мулам это не мешает! Мы пользуемся ими сотни, если не тысячи лет. А экзотический окрас животному скорее помогает, привлекает внимание потенциальных владельцев!
Да, трудно спорить с тем, что зеброиды более строптивы, но они намного более пригодны к эксплуатации, чем зебры. На последних даже обычное седло не наденешь! К тому же зеброиды устойчивы к трипосоматозам. От этих одноклеточных паразитов лошади гибнут сотнями, ведь эффективного лечения заразы не разработали до сих пор.
Получается, что истина где-то посередине. Зеброиды определённо не настолько хороши, чтобы вытеснить настоящих ослов или лошадей. Зато в Африке и других регионах с низким уровнем механизации и изобилием комаров они способны заменить лошадей в перевозке грузов и вспашке полей.
Источник:
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