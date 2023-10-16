Зеброид: какой он, ребёнок двух разных видов?

Да, трудно спорить с тем, что зеброиды более строптивы, но они намного более пригодны к эксплуатации, чем зебры. На последних даже обычное седло не наденешь! К тому же зеброиды устойчивы к трипосоматозам. От этих одноклеточных паразитов лошади гибнут сотнями, ведь эффективного лечения заразы не разработали до сих пор.